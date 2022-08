Des millions dans un nouveau verrouillage COVID alors que la Chine maintient une politique stricte

BEIJING (AP) – La Chine a placé des millions de ses citoyens sous un nouveau confinement à la suite de nouvelles flambées de COVID-19, ont rapporté mardi les autorités, alors que le gouvernement persiste dans sa politique intransigeante pour contenir le virus.

Les mesures ont touché environ la moitié des 6 millions d’habitants de la ville portuaire de Dalian, ainsi qu’un nombre non divulgué à Chengde et Shijiazhuang dans la province du Hebei, toutes deux à environ trois heures de la capitale Pékin.

Le verrouillage de Dalian devait durer cinq jours, bien que les autorités aient par le passé étendu les restrictions en fonction du nombre de nouveaux cas.

Pékin a été relativement épargné jusqu’à présent, bien que les déplacements à destination et en provenance de la capitale aient été découragés et que les résidents soient soumis à des tests presque quotidiennement.

Des fermetures partielles ont également été imposées à des villes telles que Chengdu au sud-ouest, Shenyang au nord-est et Jishui au sud-est.

De telles mesures sont imposées par la politique chinoise «zéro-COVID», qui contraste fortement avec les mesures prises par d’autres pays pour coexister avec le virus grâce à un assouplissement progressif des restrictions, des vaccinations, de l’amélioration des traitements et de l’isolement volontaire.

La Chine a largement fermé ses frontières aux visiteurs étrangers, tout en exigeant que ceux qui viennent se soumettent à plus d’une semaine de quarantaine dans des hôtels où les conditions sanitaires sont souvent mauvaises. Le masquage et les tests réguliers sont également standard et toute personne ayant été en contact étroit avec une personne confirmée porteuse du virus est transportée de force vers des hôpitaux de campagne.

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié la politique de la Chine d’insoutenable et lundi, un groupe de réflexion chinois a émis un rare désaccord public avec le Parti communiste au pouvoir, affirmant que les restrictions qui ont fermé les villes et perturbé le commerce, les voyages et l’industrie doivent changer pour empêcher une « crise économique ». paralyser.”

Le centre de recherche Anbound n’a donné aucun détail sur les changements possibles, mais a déclaré que le gouvernement du président Xi Jinping devait se concentrer sur le renforcement de la croissance en déclin. Il a noté que les États-Unis, l’Europe et le Japon se redressent économiquement après avoir assoupli les mesures anti-maladie.

“Prévenir le risque de décrochage économique devrait être la tâche prioritaire”, a déclaré le groupe de réflexion dans un rapport intitulé “Il est temps pour la Chine d’ajuster ses politiques de contrôle et de prévention des virus”.

Les verrouillages précédents ont vu des dizaines de millions de personnes confinées chez elles, parfois pendant des semaines. Un verrouillage strict dans la plus grande ville et centre commercial de Shanghai au début de cette année a conduit à des protestations en ligne et en personne contre le manque de nourriture et de services médicaux.

La Chine a signalé mardi 1 717 cas de transmission locale, dont 52 dans la province du Liaoning où se trouve Dalian. La plupart des cas ont été signalés dans la province du Sichuan, dont la capitale est Chengdu, et la grande majorité étaient asymptomatiques.

The Associated Press