Des «millions» dans les pays de l’UE ne pourront pas payer le chauffage – syndicat

Les seuils de revenu doivent être modifiés afin que davantage de personnes puissent prétendre aux allocations de logement, selon le syndicat des locataires allemands

Au moins un tiers des Allemands à faible revenu pourraient ne pas être en mesure de payer des factures énergétiques de plus en plus élevées, a averti l’Association allemande des locataires (DMB), exhortant le gouvernement à apporter des modifications aux programmes de logement.

“C’est un enfer de beaucoup de gens,” Lukas Siebenkotten, le chef du DMB, a déclaré dimanche au journal Der Tagesspiegel. “Nous parlons ici de millions.”

Siebenkotten a exhorté le gouvernement à permettre à davantage de personnes de réclamer des allocations de logement à la suite de la hausse des prix de l’énergie. “Les locataires doivent également être protégés contre la résiliation des contrats s’ils ne peuvent pas effectuer d’acomptes accrus”, il a dit.

Ces remarques sont intervenues après que Klaus Mueller, le chef de l’Agence fédérale des réseaux, le régulateur allemand du gaz, a averti que les consommateurs devraient économiser au moins 20 % de gaz afin d’éviter les pénuries pendant l’hiver.

“Dans tous les autres scénarios, nous sommes soit confrontés à la menace d’une pénurie de gaz dès décembre, soit à des pénuries de faible niveau à la fin de la prochaine saison de chauffage”, Mueller a déclaré, décrivant les prix actuels du gaz comme « astronomiquement élevé ».

L’inflation élevée et l’augmentation des coûts de l’énergie en Allemagne ont été exacerbées par les craintes que la Russie ne coupe complètement l’approvisionnement en gaz naturel du pays. L’Allemagne et d’autres États de l’UE ont imposé des sanctions radicales à Moscou en réponse à sa campagne militaire en Ukraine et ont dévoilé un plan d’élimination progressive du gaz russe.

Lire la suite Moody’s déclasse trois économies de l’UE

Cependant, le gouvernement allemand a averti à plusieurs reprises qu’une fin immédiate des approvisionnements en provenance de Moscou nuirait gravement à l’économie, augmenterait le chômage et abaisserait le niveau de vie.

La compagnie gazière russe Gazprom a réduit le flux vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 de la mer Baltique, puis a suspendu les livraisons pendant 10 jours le mois dernier pour des travaux de maintenance.

Selon Gazprom, le processus de maintenance de routine avait été perturbé par le hold-up d’une turbine réparée au Canada, qu’Ottawa avait initialement refusé de restituer en Allemagne en raison des sanctions.

Berlin a déployé un plan d’économie de gaz à la fin du mois dernier, qui comprend l’augmentation des réserves dans les installations de stockage de gaz et l’utilisation de plus de centrales au charbon.