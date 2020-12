Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis le 15 décembre 2020 à Washington, DC. | Rod Lamkey / Getty Images

Les avantages expirent à la fin de l’année si le Congrès n’agit pas.

Les dirigeants du Congrès travaillent d’arrache-pied cette semaine sur un plan de relance qui pourrait apporter un soulagement indispensable aux travailleurs, aux familles et aux petites entreprises. Ce n’est pas un moment trop tôt, car de nombreux Américains ont du mal à se débrouiller après des mois sans l’aide du gouvernement fédéral.

Mais il manque une pièce cruciale aux négociations: les congés payés.

La loi Families First Coronavirus Response Act, adoptée en mars, garantissait un congé de maladie payé aux travailleurs mis en quarantaine ou atteints de Covid-19, ainsi qu’à ceux qui s’occupaient d’enfants pendant que les écoles ou les garderies étaient fermées. En aidant les parents à conserver leur emploi tout en prenant le temps de s’occuper des enfants, la législation a aidé les familles à rester à flot pendant une période presque impossible. Cela a également sauvé des vies – une étude a révélé qu’en permettant aux personnes malades de rester chez elles et de se mettre en quarantaine, la législation prévenait plus de 15 000 cas de Covid-19 par jour.

Mais les congés payés dans la loi expirent à la fin de 2020 – et jusqu’à présent, ils ne semblent pas faire partie de l’accord de relance en cours de négociation par les dirigeants du Congrès (ni la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ni le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ne l’ont encore fait. a répondu à la demande de commentaire de Vox). Cela pourrait forcer les Américains à travailler pendant qu’ils sont malades, aggravant la propagation de Covid-19 à un moment où le pays fait déjà face à ses semaines les plus meurtrières.

Il est «incompréhensible» que les membres du Congrès échouent à étendre «littéralement une disposition qui sauve des vies», a déclaré Vicki Shabo, chercheur principal pour la politique et la stratégie des congés payés à New America, à Vox. «C’est une question de santé publique.»

Des millions de travailleurs pourraient perdre leur protection contre les congés payés en janvier

Le manque de congés payés est depuis longtemps un problème pour les travailleurs américains, surtout s’ils gagnent de bas salaires – en 2017, seuls 27% de ceux dont le salaire se situait dans les 10% les plus pauvres du pays avaient accès à cet avantage. Et le problème est devenu encore plus urgent lorsque la pandémie a commencé, car forcer les gens à travailler pendant qu’ils étaient malades signifiait qu’ils pouvaient infecter d’autres personnes.

En mars, le Congrès a pris des mesures en garantissant aux travailleurs 10 jours de congé de maladie payé s’ils étaient malades ou mis en quarantaine à cause du Covid-19, ou s’ils s’occupaient de membres de leur famille qui étaient malades. La législation offrait également 10 semaines supplémentaires de congé payé aux parents touchés par la fermeture d’écoles ou de garderies.

Les avantages ne s’appliquaient pas à tout le monde – les entreprises de plus de 500 employés étaient exemptées, et les petites entreprises et de nombreux fournisseurs de soins de santé pouvaient également contourner les nouvelles exigences, laissant des millions de travailleurs américains sans protection. Et à partir de cet été, de nombreux parents n’étaient toujours pas au courant de leurs options de congés payés ou refusaient de les prendre, peut-être par crainte de représailles au travail.

Pourtant, les avantages ont fait une différence. Selon une étude publiée en octobre, l’octroi d’un congé de maladie payé à certains travailleurs a permis d’éviter environ 400 cas de Covid-19 par État et par jour, soit plus de 15 000 à travers le pays. Ils ont également aidé les Américains à prendre du temps pour s’occuper d’enfants ou de membres de leur famille, sans risquer de perdre leur salaire ou même leur emploi. Ils étaient particulièrement cruciaux pour les personnes à faible revenu qui ne peuvent se permettre de prendre du temps non rémunéré, a noté Shabo, et pour les femmes, qui ont assumé de manière disproportionnée les responsabilités de soins supplémentaires de la crise du Covid-19.

Mais maintenant, les indemnités de congé payé prévues par la loi Families First Coronavirus Response Act doivent expirer. Et contrairement à une assurance-chômage élargie et à une aide aux petites entreprises, ils ne faisaient pas partie de l’accord bipartite de 908 milliards de dollars qui a servi de point de départ à l’actuel cycle de négociations au Congrès.

Sans congé payé, de nombreuses familles pourraient se retrouver bloquées au cours de la nouvelle année, le virus provoquant des décès et des hospitalisations record et de nombreuses écoles toujours sur des horaires éloignés ou hybrides. «Nous sommes maintenant au point où les parents qui ont pris le congé payé pour s’occuper des enfants en sont à court», a déclaré Shabo, «et pourtant nous allons être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons encore plusieurs mois. »

De nombreux Américains ne peuvent pas se permettre de prendre des congés non rémunérés, que ce soit pour s’occuper d’enfants ou pour mettre en quarantaine après un test Covid-19 positif. Les recherches menées avant la pandémie ont montré que «seulement trois jours non payés d’absence du travail mettaient en péril la capacité d’une famille à acheter de la nourriture pour tout le mois», a déclaré Shabo, et environ sept jours mettaient en péril la capacité de payer un loyer ou une hypothèque.

Et le fait de ne pas prolonger la protection des congés payés entraverait davantage la capacité du pays à lutter contre le coronavirus à un moment où des milliers d’Américains meurent chaque jour.

Les congés payés ne sont pas chers par rapport aux autres parties du programme de secours – les prolonger coûterait environ 1,8 milliard de dollars, soit moins de 0,2% du prix total, selon New America. On ne sait pas pourquoi ils n’ont pas été inclus dans les négociations jusqu’à présent, bien que certains républicains, y compris le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, se soient opposés à l’extension des congés payés depuis le début. Les intérêts des entreprises ont toujours cherché à bloquer les congés payés obligatoires au motif que cela entrave la flexibilité des entreprises, comme l’a rapporté American Prospect en mars, et les républicains se sont souvent ralliés à eux.

Les défenseurs de la question continuent d’exhorter les membres du Congrès à inclure les congés payés dans le paquet actuel, a déclaré Shabo. Les négociations se poursuivent vendredi et pourraient s’étendre jusqu’au week-end.

S’ils ne l’incluent pas cette fois-ci, le Congrès pourrait reprendre la question dans le prochain paquet de relance en 2021. Mais on ne sait pas quand cela se produira. En attendant, les travailleurs américains se retrouveraient sans soutien alors qu’ils traversent une pandémie et une crise de soins continus.

En fin de compte, le débat de la onzième heure illustre un problème plus vaste que beaucoup ont souligné depuis le début de la pandémie: les travailleurs américains manquent de nombreuses protections dont disposent les travailleurs d’autres pays, les laissant ainsi que le pays entier mal équipés pour gérer tout type de crise. . «Si nous avions mis en place une politique nationale de congés payés et une norme nationale de congés de maladie payés, nous ne serions pas dans cette situation», a déclaré Shabo.