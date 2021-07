Des millions d’Américains se retrouvent bloqués aux États-Unis alors que les compagnies aériennes retardent ou annulent des vols en raison du mauvais temps et de la pénurie de pilotes

Des MILLIONS d’Américains sont bloqués dans les aéroports après une augmentation des retards de vol importants et des annulations de dernière minute en raison du mauvais temps et du manque de personnel.

L’assouplissement des restrictions pandémiques et l’augmentation des vaccinations ont entraîné une ruée vers les aéroports, avec une vague estivale atteignant son apogée le week-end du 4 juillet.

Les voyageurs font la queue à l’aéroport John F. Kennedy (JFK) avant le week-end du Memorial Day Crédit : AFP

Au milieu d’une journée de voyage chargée pour le week-end du Memorial Day à LAX Crédit : Getty

Les voyageurs font la queue pour le contrôle de sécurité de la TSA à l’aéroport international d’Orlando le 4 juillet Crédit : SOPA Images/LightRocket via Gett

Une ligne d’avions United Airlines attend de décoller à l’aéroport international Newark Liberty le 13 juillet Crédit : Getty

Selon la Transportation Security Administration, plus de 10 millions de voyageurs ont volé pendant le week-end férié.

Bien que cela ne représente qu’environ 83% des voyageurs du même week-end en 2019, il s’agit d’une augmentation marquée par rapport à juillet 2020.

L’industrie a touché le fond lorsque des fermetures strictes sont entrées en vigueur au début de la pandémie, avec moins de 100 000 personnes volant par jour en avril 2020.

Alors que le déploiement du vaccin commençait, le nombre de passagers a considérablement augmenté, passant d’environ 700 000 par jour début février à deux millions par jour en juillet.

Pourtant, beaucoup ont trouvé le retour au transport aérien un cauchemar avec de longues attentes pour les vols, des changements soudains d’itinéraires et des heures d’attente avec le service client.

Selon les données de FlightAware, JetBlue a retardé 51% de ses vols entre le 1er et le 6 juillet.

Southwest a retardé 39% des vols et American Airlines a retardé 34% des vols, ajoutent les données.

JOURS DE VACANCES PERDUS

Le passager d’American Airlines, Jake Fields, a déclaré au Sun qu’il avait perdu deux jours de vacances réservées en mars après avoir eu quatre changements de vol.

Il a blâmé un manque de pilotes qui lui a fait manquer un vol de correspondance et l’a obligé à attendre un jour supplémentaire pour voler.

Une passagère en colère a déclaré au Sun qu’elle était au téléphone avec le service client de JetBlue pendant trois heures avant d’être déconnectée après que son vol de JFK à Sarasota a été annulé à la dernière minute et qu’elle a été transférée sur un vol Newark-Tampa.

Quelques jours plus tard, un autre de ses vols a été complètement annulé, a-t-elle déclaré, après avoir attendu une heure et 15 minutes pour embarquer.

Elle a qualifié son expérience avec la compagnie aérienne de « ridicule ».

Les comptes de médias sociaux de bon nombre des principales compagnies aériennes américaines regorgent de plaintes similaires de voyageurs en colère faisant honte publiquement aux transporteurs pour la perturbation de leurs plans.

D’autres se sont plaints de conditions médiocres et sales dans des avions qui ne sont pas nettoyés malgré la pandémie.

Les retards surviennent quelques mois seulement après que le Congrès a accordé 54 milliards de dollars à l’industrie afin que les compagnies aériennes puissent conserver leurs employés et gérer le retour des passagers après la pandémie.

PERTES D’EMPLOIS DANS LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Une condition du financement était que les compagnies aériennes ne pouvaient pas mettre les travailleurs en congé, mais elles ont trouvé des solutions de contournement en persuadant des dizaines de milliers d’employés de prendre des rachats volontaires, une retraite anticipée ou un congé à long terme pour réduire les coûts.

L’automne dernier, 35 000 emplois dans les compagnies aériennes ont également été perdus lorsque l’aide du Congrès a brièvement expiré.

Alors que les experts de l’industrie ont déclaré que la majorité des vols annulés au cours des dernières semaines étaient dus aux conditions météorologiques, ils ont également blâmé un retard dans la formation des pilotes et une pénurie d’employés d’aéroport résultant de cette tactique.

« Nous constatons une pénurie de formation des pilotes », a déclaré à The Hill Dennis Tajer, président du comité des communications de l’Allied Pilots Association.

« Les pilotes sont là, mais leurs mains sont liées parce qu’ils ne sont pas complètement entraînés et qu’ils ne peuvent pas encore voler. »

« Vous ne pouvez pas piloter un avion sans quelqu’un pour le piloter, et vous ne pouvez pas piloter un avion si vous ne pouvez pas l’entretenir », a également déclaré Bryan Del Monte, président de l’Aviation Agency, au Washington Post.

La sénatrice Maria Cantwell a appelé la semaine dernière six compagnies aériennes à expliquer les retards et pourquoi il pourrait y avoir des pénuries de personnel après l’important investissement de financement fédéral.

Elle a envoyé des lettres aux PDG d’American, Southwest, Delta, JetBlue, Republic et Allegiant.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES RÉPONDENT

Cantwell a accusé les compagnies aériennes de ne pas avoir «respecté l’intention du financement des contribuables et de ne pas se préparer à la recrudescence des voyages à laquelle nous assistons actuellement».

Plusieurs des grandes compagnies aériennes ont réfuté les affirmations selon lesquelles il y aurait eu une augmentation du nombre de retards et d’annulations au cours des derniers mois alors qu’elles annonçaient des tentatives d’augmentation des effectifs.

La semaine dernière, American Airlines a annoncé qu’elle retirerait 3 300 agents de bord des congés de longue durée et en embaucherait 800 de plus avant la fin de l’année.

Delta a également annoncé qu’elle embaucherait 5 000 travailleurs cette année.

Cependant, certaines compagnies aériennes ont également riposté à leurs concurrents et contesté qu’elles ne voient pas les mêmes problèmes causés par les pénuries de personnel.

« Ici à United, nous n’avons pas vu ces problèmes car nous planifions ce moment depuis plus d’un an », a déclaré un porte-parole de United Airlines au Sun.

« Depuis les premiers jours de la pandémie, chez United, nous avons adapté notre calendrier à la demande avec un niveau élevé de coordination et de communication entre nos équipes de planification de réseau et nos groupes d’exploitation. »

Prendre soin de nos clients en leur offrant une expérience de voyage sûre et fiable est toujours notre priorité absolue. Compagnies aériennes américaines

Un porte-parole de Delta a fait écho à la déclaration affirmant que « nous ne voyons pas ce que certains de nos concurrents feraient en raison de la pression du personnel ».

« Il n’y a aucun impact sur nos horaires ou nos opérations pour nos clients », ont-ils ajouté.

«Nos employés travaillent dur pour offrir une expérience de vol sûre, fiable et agréable alors que de plus en plus de nos clients reviennent voyager cet été.»

American Airlines a déclaré avoir récemment constaté des améliorations dans ses opérations après avoir ajusté ses horaires en raison de l’augmentation des retards de ses vols.

La compagnie aérienne avait précédemment déclaré que « des conditions météorologiques sans précédent » combinées à des pénuries de main-d’œuvre chez les fournisseurs avaient causé le problème.

« Prendre soin de nos clients en leur offrant une expérience de voyage sûre et fiable est toujours notre priorité absolue », a déclaré un porte-parole.

« Le mois dernier, nous avons pris des mesures pour renforcer la résilience et la certitude de nos opérations en ajustant certains de nos vols programmés jusqu’à la mi-juillet.

« En conséquence, nous avons immédiatement constaté une amélioration de nos opérations de juillet – y compris pendant le week-end chargé du 4 juillet – et cet élan s’est poursuivi. »

AUGMENTATION DU PASSAGERS

American Airlines a notamment noté la nette augmentation du nombre de passagers au cours du mois dernier.

Vendredi dernier, il a transporté 625 537 clients, le nombre le plus élevé de l’été à ce jour et le plus élevé depuis fin février 2020.

La compagnie aérienne a également contesté le nombre d’annulations cité par FlightAware.

Il a déclaré que jusqu’à présent en juillet, moins de 2% de ses vols avaient été annulés et que parmi ceux annulés, 70% l’avaient été en raison des conditions météorologiques.

JetBlue et Southwest Airlines n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Cependant, Southwest, l’un des plus durement touchés par les retards, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière qu’il utiliserait un financement fédéral pour continuer à voler vers tous les aéroports qu’il desservait avant la pandémie.

Il a ajouté que les récents retards étaient dus à des orages et à des « défis » technologiques.

L’aide fédérale à l’industrie est désormais prolongée jusqu’au 30 septembre.

Pourtant, certains experts avertissent les passagers de s’attendre à ce que les perturbations se poursuivent alors que l’industrie retrouve ses marques.

Les passagers attendent dans la file d’enregistrement de sécurité à l’aéroport international O’Hare de Chicago, avant le week-end du 4 juillet Crédit : AP

Les voyageurs font la queue au point de contrôle de sécurité de l’aéroport international de Denver le 7 juillet Crédit : Getty

Les passagers se sont plaints de cabines mal nettoyées Crédit : @Tmgbaseball/Twitter

Ils ont partagé des photos des dégâts Crédit : @AngeleGaylord/Twitter

« Cela va être incertain », a déclaré à The Post Mike Boyd, analyste de l’aviation chez Boyd Group International.

Il est conseillé aux voyageurs de se protéger en réservant leurs vols en pensant aux annulations potentielles en trouvant des billets avec un tarif flexible qui permettra un changement de date ou de destination gratuit.

Il est également conseillé de compter dans un certain temps tampon, si possible, pour voyager pour un événement.