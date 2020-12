Avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe, la mère célibataire Alora Manny travaillait en troisième quart de travail dans un centre de distribution Amazon à Phoenix. Bien qu’elle ait eu un trajet de deux heures en autobus, elle a pu subvenir aux besoins de ses trois enfants et payer les 1 248 $ de loyer mensuel pour son appartement d’une chambre près du centre-ville.

Manny, 31 ans, adorait son travail et gagnait 1 200 $ à 1 500 $ par semaine, prenant souvent des heures supplémentaires. Mais lorsque Phoenix a mis en place des limites de passagers dans les transports en commun pour empêcher la propagation du COVID-19, le trajet de deux heures de Manny s’est transformé en un voyage de quatre heures certains jours. Elle attendrait à l’arrêt de bus, seulement pour regarder les navettes passer devant elle parce qu’elles étaient à pleine capacité. Après être arrivée tard pour travailler une cinquième fois, Manny a perdu son emploi.

Elle a pris du retard sur les factures et n’a pas pu payer le loyer en août. Désespérée pour obtenir de l’aide, Manny a contacté des organisations de services sociaux qui lui ont dit de ne pas paniquer car un moratoire national sur les expulsions servirait de bouée de sauvetage. Elle a présenté un affidavit sous serment indiquant qu’elle avait perdu son revenu et l’a présenté à son propriétaire. Quelques semaines plus tard, en septembre, des députés étaient à sa porte. Ils ont dit: « Vous devez y aller. »

«J’ai continué à recevoir des avis d’expulsion à ma porte», m’a dit Manny. « J’ai rempli tous mes papiers. J’ai fait ce qu’on m’avait dit de faire. Se retrouver sans abri est si dévastateur; je n’ai jamais été dans cette situation auparavant. Je n’avais même pas vraiment eu de chance. »

Manny et ses enfants, Amelia, 13 ans, Audrina, 12 ans et Robert Jr., 3 ans, passent maintenant de motels bon marché aux canapés d’amis parce que les abris d’urgence regorgent de personnes dans le besoin. Ils essaient de survivre grâce à ses allocations de chômage: 218 $ par semaine.

Des millions d’Américains comme Manny passent entre les mailles du filet pendant cette crise financière et du logement induite par une pandémie. Et nous n’en avons pas vu le pire. Le moratoire sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention, qui est entré en vigueur en septembre, protège les locataires qui n’ont pas été en mesure de payer leurs mensualités d’être jetés à la rue. Il expirera le 31 décembre.

Selon la dernière enquête du US Census Bureau, environ 12,4 millions de locataires adultes disent être en retard sur les paiements. Et près de 83 millions d’adultes déclarent avoir du mal à couvrir les dépenses de leur ménage telles que la nourriture, le loyer ou les hypothèques et les paiements de voiture.

Au total, selon une analyse de l’Aspen Institute, un groupe de réflexion politique non partisan, on estime que 30 à 40 millions d’Américains risquent d’être expulsés de leur résidence en janvier parce qu’ils sont incapables de payer leur loyer. L’Amérique échoue à l’épine dorsale de cette nation: son peuple.

Les moratoires sur les expulsions ne suffisent pas, bien que le Congrès doive pousser pour prolonger les CDC au-delà de la fin de l’année. L’écart de richesse devient rapidement un gouffre alors que les Américains continuent de mourir par milliers alors même que le marché boursier atteint de nouveaux sommets. Tout nouveau programme de sauvetage contre les coronavirus doit inclure une aide à la location d’urgence accessible et une interdiction d’expulsion uniforme et exécutoire qui restera en vigueur jusqu’à ce qu’un pourcentage élevé de la population soit vacciné et que la transmission du virus ralentisse.

« Je ne sais pas comment je vais m’en sortir », a déclaré Manny. « Je ne sais pas quoi faire. »

Lutter pour joindre les deux bouts

Les Américains ayant les ménages les plus modestes – travailleurs à bas salaires et travailleurs essentiels – ont également tendance à être des personnes de couleur. Ils ont déjà été ravagés par le COVID-19, enregistrant des taux d’infection et de mortalité plus élevés. Les femmes et les communautés de couleur sont également plus susceptibles de devoir rembourser un loyer, selon les données du recensement, y compris environ 29% des familles noires et 17% des locataires latinos.

Les chiffres sont aussi étonnants que ingérables pour de nombreux Américains, ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts avant la pandémie. Dans un rapport d’août, Moody’s Analytics a estimé que 12,8 millions d’Américains seraient en retard sur un loyer moyen de 5400 dollars, et que la dette pourrait grimper à près de 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Les moratoires sur les loyers ne pardonnent ni ne réduisent les paiements. Lorsque le système fonctionne, la menace immédiate d’expulsion est simplement retardée.

Mais de nombreux propriétaires souffrent aussi. Nous considérons souvent que les sociétés monolithes facturant des milliers de dollars pour des appartements efficaces dans tout le pays sont l’ennemi. En réalité, plus de la moitié de toutes les propriétés locatives sont des maisons unifamiliales, souvent détenues par des propriétaires de famille. Les hypothèques et les impôts fonciers doivent encore être payés, tout comme l’entretien et parfois les services publics. Alors que le Congrès poursuit ses négociations sur le fil, l’aide financière aux propriétaires devrait également être sur la table.

Monica Delancy, une défenseure des droits des locataires qui aide les résidents du comté de Cobb en Géorgie, a déclaré que de nombreuses familles avec lesquelles elle travaille ne sont pas éligibles à l’assistance locale car elles doivent être en a déjà été réduit et sert de principal dispensateur de soins aux enfants qui apprennent virtuellement à la maison en raison du COVID-19. Elle travaille avec des dizaines de familles pour essayer de les aider à négocier des plans de paiement avec leurs propriétaires.

« Vous ne pouvez pas payer 1 000 $ par mois en loyer plus ce que vous devez déjà pour 10 $ ou moins de l’heure », a déclaré Delancy, fondateur et directeur exécutif de We Thrive in Riverside Renters Association. «À l’heure actuelle, nous savons que le 1er janvier, le propriétaire peut aller au tribunal et demander que les brefs d’expulsion soient signifiés, et nous ne pouvons rien y faire. Les expulsions forcées sont traumatisantes. Nous sommes maintenant au point où nous demandons simplement aux locataires d’être prévenus afin qu’ils puissent commencer à faire leurs valises. Nous voulons éviter que quelqu’un se fasse mettre un cadenas sur sa porte ou que ses affaires soient placées sur le trottoir. Donnez-leur 48 heures avant que le shérif vienne chercher leur personnel appartient et mettez-le en stock. Nous voulons que ces personnes puissent se déplacer avec décence. «

Certains États et prestataires d’aide juridique, notamment le Texas et New York, ont lancé des portails en ligne pour aider les résidents à comprendre le processus d’expulsion et à les informer de leurs droits. D’autres organisations se sont tournées vers les médias sociaux pour toucher le plus de personnes possible pendant cette crise du logement.

Hannah Adams, une avocate des services juridiques du sud-est de la Louisiane, qui représente les locataires lors d’expulsions dans 22 paroisses de la région de la Nouvelle-Orléans, a organisé une session virtuelle sur Facebook pour ceux qui recherchaient des informations. En regardant, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. Est-ce vraiment là où nous en sommes en tant que pays?

« Les gens ont vraiment, vraiment du mal en ce moment », a déclaré Adams lors de l’émission en direct. « Beaucoup de gens ne sont pas de retour au travail. Beaucoup de gens comptent sur les prestations de chômage accrues du gouvernement fédéral qui ont pris fin à la fin de juillet. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui gagnent 100 dollars par semaine grâce au chômage en ce moment et c’est tout. Donc, évidemment, cela ne suffit pas pour vivre, encore moins pour payer un loyer, et malheureusement, il ne semble pas que cette pandémie se termine de si tôt. «

Peu de gens auraient pu anticiper les énormes retombées financières provoquées par le COVID-19. Mais alors qu’il continue de paralyser des dizaines de millions d’Américains, le Congrès doit se mobiliser. De notre vivant, nous n’avons jamais connu une crise économique et de santé publique comme celle-ci. Une vague de sans-abri comme nous n’en avons jamais vu est imminente.

L’Amérique échoue à son peuple. Il ne doit pas en être ainsi.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au shackney@usatoday.com ou sur Twitter: @suzyscribe