Des millions d’Américains risquent de perdre leurs allocations de chômage à partir de samedi alors que le président Donald Trump continue de refuser de soutenir un plan de relance COVID-19 de 900 milliards de dollars (738 milliards d’euros).

La législation bipartite, approuvée plus tôt cette semaine, prévoit que la plupart des Américains reçoivent un chèque de 600 $ (492 €), mais Trump souhaite que ce montant passe à 2000 $ (1640 €), ce que les républicains de la Chambre rejettent l’idée.

Si Trump refuse de signer l’accord, qui est lié à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars (1,15 billion d’euros), il forcera la fermeture du gouvernement fédéral, en plus de retarder les contrôles de l’aide et d’arrêter les allocations de chômage et les protections contre les expulsions au milieu de la partie la plus désastreuse de la pandémie.

Les dirigeants républicains, qui vantaient le projet de loi, se sont efforcés de le sauver, l’optique paraissant terrible pour les républicains et le président sortant.

« La meilleure façon de s’en sortir est que le président signe le projet de loi », a déclaré jeudi le sénateur républicain Roy Blunt du Missouri. « Et j’espère toujours que c’est ce qu’il décide. »

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont tenté d’empêcher une fermeture.

Les démocrates rappelleront les législateurs de la Chambre à Washington pour un vote lundi sur la proposition de 2000 $ de Trump, bien qu’elle mourrait probablement au Sénat contrôlé par le GOP. Ils envisagent également un vote lundi sur une mesure provisoire pour au moins éviter un arrêt fédéral et maintenir le gouvernement en marche jusqu’à l’inauguration de Biden le 20 janvier.

En plus des chèques de secours, le projet de loi COVID qui a été adopté établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ par semaine sans emploi, fournirait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés et de l’argent pour les écoles, et fournirait de l’argent aux prestataires de soins de santé. et pour aider à la distribution du vaccin COVID.

Pendant ce temps, Trump s’est rendu en Floride et a été vu jouer au golf pour une deuxième journée consécutive vendredi. Il continue également de dénoncer les résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre et de concentrer sa colère sur les républicains du Congrès qui, selon lui, n’ont pas été suffisamment favorables.

« Lors d’une réunion en Floride aujourd’hui, tout le monde se demandait pourquoi les républicains ne sont pas en armes et ne se disputent pas le fait que les démocrates ont volé l’élection présidentielle truquée? Surtout au Sénat, ont-ils dit, où vous avez aidé 8 sénateurs à gagner leurs courses. . À quelle vitesse ils oublient! », A-t-il tweeté jeudi.

Vendredi, il a tweeté qu’il avait « passé de nombreux appels et eu des réunions ».

« Pourquoi les politiciens ne voudraient-ils pas donner aux gens 2 000 $, plutôt que seulement 600 $? Ce n’était pas de leur faute, c’était la Chine. Donnez de l’argent à notre peuple! », A-t-il écrit.

Le pays continue de tourner à mesure que la pandémie COVID-19 se propage. Les États-Unis ont le plus grand nombre de morts au monde avec plus de 325 000 décès attribués à la maladie, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Chiffres du jeudi a montré que 3 300 autres personnes avaient perdu la vie au cours des 24 heures précédentes, tandis que plus de 221 400 infections étaient confirmées.