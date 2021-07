Des millions d’Américains recherchent des feux d’artifice, des défilés et des barbecues à proximité pour la célébration de la fête de l’indépendance

MIAMI BEACH ANNULE LES CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE DE L’INDÉPENDANCE

Miami Beach a annulé ses célébrations du Jour de l’Indépendance prévues dimanche par respect pour les victimes de l’effondrement du 24 juin à Surfside.

Le festival annuel Fire on the Fourth de la ville devait avoir lieu le 4 juillet à la 72e rue et à l’avenue Collins, à environ un mile au sud de l’endroit où les tours sud de Champlain se sont partiellement effondrées.

« Ce 4 juillet à Surfside sera davantage une intégration réelle de la bonté humaine, même dans un moment de douleur », a déclaré le rabbin Sholom Lipskar de la Shul de Bal Harbour, qui se trouve à moins d’un mile de la zone sinistrée.

« La seule chose qui pourrait vraiment profiter aux membres affectés de la communauté Surfside à l’heure actuelle est la gentillesse », a déclaré Lipskar.

Lors des prières hebdomadaires de samedi à Bal Harbour, Eric Ezzy Rappaport a déclaré : « C’est une honte ce qui est arrivé à ceux qui sont toujours portés disparus, mais le dévouement des milliers de bénévoles montre ce qui rend Surfside spécial. »