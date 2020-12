Des millions d’Américains pourraient être confrontés au sans-abrisme lorsque le moratoire fédéral sur les expulsions expirera le 31 décembre, alors que les négociations sur un projet de loi de secours stagnent au Congrès.

Les pertes d’emplois provoquées par la pandémie de coronavirus ont accéléré une crise du logement préexistante qui a eu un impact disproportionné sur les ménages noirs et latinos.

Plus de 14 millions de ménages américains risquent actuellement d’être expulsés et ont accumulé environ 25 milliards de dollars de dettes locatives, selon un rapport de Stout, une banque d’investissement mondiale et une société de conseil. Lorsque le moratoire sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention expirera, 4,9 millions d’entre eux recevront probablement des avis d’expulsion en janvier, a constaté Stout.

Un groupe de législateurs bipartites a présenté une proposition de relance de 908 milliards de dollars qui comprend des plans pour atténuer une partie du stress lié au logement en fournissant une aide au logement de 25 milliards de dollars. Mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a initialement rejeté la proposition bipartite et les négociations en cours pourraient s’étendre au-delà de Noël.

« Si le gouvernement fédéral et le CDC laissent le mortier expirer dans la nouvelle année, je pense que nous sommes dans le segment le plus terrifiant de l’expérience de la pandémie et que nous verrons tout effort pour atténuer la propagation du COVID-19 échouer », Emily Benfer, professeur à Wake Forest et co-créateur du tableau de bord des politiques de logement COVID-19 du laboratoire d’expulsion, un ensemble de données sur les expulsions, a déclaré. « Nous préparer pour des décennies, voire des générations de rétablissement en raison du résultat dévastateur d’une telle expulsion généralisée. »

Comment nous sommes arrivés ici

Au printemps, 43 États et Washington, DC, ont publié un patchwork de lois qui diffèrent en ce qui concerne les personnes qu’ils protègent et la manière dont ils gèlent les expulsions, selon Benfer. Elle a déclaré que bon nombre de ces protections avaient été levées au cours de l’été et que seuls 14 moratoires sur les expulsions d’État étaient toujours en vigueur.

Lorsque les expulsions ont été levées au cours de l’été, les cas de COVID-19 ont augmenté et « jusqu’à 10 700 décès supplémentaires sont survenus », a constaté l’équipe de Benfer. Elle a souligné que les Noirs et les Latinos sont les plus susceptibles d’être expulsés et aussi les plus susceptibles d’être hospitalisés et de mourir du COVID-19.

En septembre, le CDC a émis le moratoire fédéral, mais Benfer a déclaré qu’il manquait une mise en œuvre cohérente, des conseils techniques du gouvernement fédéral et une éducation des locataires.

Les dépôts d’expulsions se sont depuis accumulés et si les protections expirent, les propriétaires pourraient déposer des millions d’autres cas d’expulsion, a déclaré Benfer, ajoutant que lorsque la protection de la loi CARES a expiré pendant deux semaines plus tôt cette année, les expulsions ont atteint 395% au-dessus des niveaux historiques.

« La seule chose qui empêche le déplacement généralisé des sans-abri et les dommages importants pour la santé sont ces protections, donc dès qu’elles disparaissent si l’histoire est une indication, nous verrons des pics significatifs dans les demandes d’expulsion », a-t-elle déclaré. « De nombreuses familles partiront avant l’expulsion ».

En retard sur votre loyer? Voici quoi faire

Le clearinghouse lawhelp.org propose un moteur de recherche état par état pour obtenir une aide juridique et le faire vous-même des formes juridiques. L’équipe de Benfer au laboratoire d’expulsion a également créé une liste de groupes de logement, y compris des organisations à but non lucratif, que les familles peuvent également utiliser pour obtenir des ressources.

«Connaissez vos droits et obtenez l’aide disponible», dit-elle.

Steve Berg, vice-président des programmes et des politiques de l’Alliance nationale pour mettre fin au sans-abrisme, a recommandé aux familles confrontées à l’expulsion après les vacances de contacter un programme local d’aide juridique ou d’appeler le 211 pour voir quelles options s’offrent à elles.

«Les ressources disponibles peuvent varier beaucoup et la manière dont vous accédez aux ressources varie», a-t-il déclaré. « L’argent est là-bas. Encore une fois, cela varie d’une communauté à l’autre, mais il y a de l’argent provenant de la Loi CARES qui a été mis là-bas que certaines communautés n’ont pas encore dépensé. »

Voici comment vous pouvez aider les autres

De nombreux organismes de bienfaisance se débattent alors que les dons diminuent et que la demande pour leurs services augmente dans un contexte de chômage alimenté par la pandémie. Mais décembre est l’un des mois les plus importants pour les dons et les experts de l’industrie espèrent que les Américains trouveront des moyens créatifs de redonner en cette période des fêtes.

Berg a recommandé à ceux qui cherchent à contacter leur Centraide local ou le bureau du maire pour trouver des organismes de services directs qui aident les sans-abri en cette période des Fêtes.

«Donnez-leur de l’argent», dit-il. « C’est la chose la plus importante. »

Le lieutenant Jared Martin, commandant de l’Armée du Salut à Winchester, en Virginie, a convenu que les dons financiers sont les meilleurs parce qu’ils contribuent au chauffage des factures et à la masse salariale du personnel. Martin aide à gérer un refuge de 40 lits pour les familles et les particuliers.

Martin a également suggéré de faire des dons en vrac d’aliments frais, surgelés ou en conserve aux soupes populaires et des portions individuelles aux garde-manger.

Les soupes populaires cuisinent principalement de grandes portions, il a donc suggéré de donner des articles comme du bouillon de poulet, du lait et du pain. Pendant les vacances, Martin a déclaré que son garde-manger recherchait des composants de repas de Noël traditionnels comme les dindes congelées et la farce.

«Notre refuge pour sans-abri et notre soupe populaire fonctionnent presque entièrement grâce à des dons de nourriture en nature», a déclaré Martin, ajoutant que son équipe était en mesure de nourrir 1 000 personnes avec 14 000 $ de nourriture donnée le mois dernier.

Kenneth Hodder, commissaire national de l’Armée du Salut, a ajouté que les dons de vêtements chauds comme des chaussettes, des chapeaux et des gants sont également les bienvenus. Les refuges peuvent également rechercher des kits de literie et d’hygiène comprenant du savon, du désinfectant, des masques faciaux, des tampons et des serviettes.

Si vous ne parvenez pas à faire un don financier, Hodder, Martin et Berg ont suggéré de faire du bénévolat. De nombreux organismes sans but lucratif ont développé des options de bénévolat socialement éloignées et virtuelles, mais les deux tiers de tous les bénévoles ont diminué ou ont cessé de faire du bénévolat en raison de la pandémie, selon une étude publiée le mois dernier par Fidelity Charitable, une organisation à but non lucratif créée par Fidelity Investments.

Martin a déclaré que les bénévoles de l’Armée du Salut sont capables de cuisiner et de servir des repas à la soupe populaire. Certaines unités de l’Armée du Salut organisent des repas à emporter et à emporter pendant la période des fêtes.

Les bénévoles peuvent également collecter des dons à l’extérieur des magasins comme Walmart grâce à la campagne de la bouilloire rouge. En règle générale, Martin a déclaré que la campagne attirerait environ 300 bénévoles en novembre et décembre, mais le nombre de bénévoles a «considérablement diminué» cette année en raison de la pandémie.

Les volontaires reçoivent des masques, des lingettes désinfectantes et leurs propres tabliers pour les protéger du coronavirus. Il existe également des modes numériques de don via le site Web de l’Armée du Salut et sur Google et Apple Pay. Il existe même une option pour «Demander à Alexa» de faire un don à l’organisation.

«Les personnes en bonne santé et capables d’être en public sont très précieuses en tant que bénévoles cette année», a-t-il déclaré. « Nous tous qui avons un foyer chaleureux et sûr à apprécier devraient nous souvenir de ceux qui n’en ont pas. »

Hodder a ajouté que les unités locales de l’Armée du Salut recherchent des professionnels dans tous les domaines pour se joindre à leur conseil consultatif pour aider les personnes dans le besoin à naviguer dans les systèmes juridique et médical et à trouver un logement stable. Il a déclaré que les bénévoles peuvent également contribuer virtuellement en répondant aux appels pour la ligne d’espoir de l’Armée du Salut, que les gens peuvent appeler pour un soutien émotionnel.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons été témoins d’un tsunami de besoins humains et dans de nombreux cas, ce besoin est accompagné d’un sentiment de solitude, d’un sentiment de peur », a-t-il déclaré. «L’Armée du Salut a l’intention de faire tout son possible pour que les personnes et les familles qui, autrement, affronteraient un hiver très sombre, aient de la lumière à un moment critique.

Contribuant: Amanda Hernández et Josh Bote, USA TODAY

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg