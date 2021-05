Des millions d’Américains pourraient être expulsés alors que la protection du logement expirait en juin

No-Mad | iStock | Getty Images

Plus de 11 millions d’Américains sont en retard sur leur loyer et beaucoup pourraient être expulsés de chez eux lorsque l’interdiction nationale d’expulsion expirera en juin. Les Centers for Disease Control and Prevention’s moratoire sur les expulsions, qui est en vigueur depuis septembre, sera levée le 30 juin. Bien que la politique ait été loin d’être parfaite pour garder les locataires logés, elle a réduit le nombre normal de demandes d’expulsion au cours de la même période d’au moins la moitié, selon Peter Hepburn, professeur adjoint de sociologie à l’Université Rutgers-Newark et chercheur à The Eviction Lab. Les experts affirment que le nombre d’expulsions pourrait monter en flèche lorsque l’interdiction sera levée. Environ 15% des locataires adultes ne sont pas à jour sur leurs paiements de logement, selon une analyse du Centre sur les priorités budgétaires et politiques « Nous allons voir ce que nous avons réussi à éviter: cette vague d’expulsions qui ne fera qu’écraser certaines de ces zones », a déclaré John Pollock, coordinateur de la Coalition nationale pour un droit civil à l’assistance d’un avocat.

Le moratoire sur les expulsions du CDC a fait face à de nombreux défis juridiques et les propriétaires ont critiqué la politique, affirmant qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'héberger des personnes gratuitement ou d'assumer les arriérés de location massifs du pays, qui pourraient atteindre jusqu'à 70 milliards de dollars. Pourtant, les défenseurs du logement affirment que l'interdiction est levée à un moment terrible pour les propriétaires et les locataires, les États s'efforçant toujours de distribuer les 45 milliards de dollars d'aide au loyer alloués par le Congrès pour faire face à la crise. (Ce financement est sans précédent: les locataires n'ont reçu que 1,5 milliard de dollars pendant la Grande Récession, selon la National Low Income Housing Coalition.) « Nous devons laisser ce moratoire rester en place jusqu'à ce que nous dépensions tout cet argent », a déclaré Mark Melton, un avocat qui a représenté des locataires menacés d'expulsion pro bono à Dallas. «Si vous renflouez le locataire, cela signifie que vous avez renfloué le propriétaire», a-t-il dit.

54% des Américains soutiennent les réductions du chômage par l’État Heather Jordan a été approuvée pour une aide au logement dans le Missouri, mais cela pourrait prendre des semaines pour que l’argent parvienne à son propriétaire, qui a déjà déménagé pour l’expulser. «Si vous avez le moratoire en place, cela vous donne le temps de faire payer le propriétaire», a déclaré Jordan, 48 ans, qui a pris du retard sur son loyer de 1 475 $ après avoir perdu son emploi dans la vente peu avant la pandémie. Sa femme est handicapée et ne peut pas travailler. Si elle et sa famille, y compris sa femme, ses deux enfants et ses deux petits-enfants, sont expulsés de leur maison à Saint-Louis, elle ne sait pas où ils iront. Elle y vit depuis neuf ans et trouver un propriétaire à lui louer avec une expulsion sur son dossier sera difficile. «Nous serons sans abri», a-t-elle déclaré.

Qui est à risque?

Les taux d’expulsion seront probablement plus élevés dans certains États que dans d’autres. Par exemple, près d’un locataire sur quatre est en retard sur ses paiements de logement en Floride et en Caroline du Sud, contre 6% dans le Maine et le Kentucky, selon le Center on Budget and Policy Priorities.

Alicia Mazzara, un analyste de recherche principal de l’équipe de politique du logement au CBPP, a déclaré que ces disparités s’expliquaient par de multiples raisons. «Certains États étaient déjà confrontés à de plus grands problèmes d’accessibilité au logement avant la pandémie», a-t-elle déclaré. « Un autre facteur probable serait l’économie de l’État – par exemple, nous savons que la pandémie a entraîné une forte concentration des pertes d’emplois dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie », a ajouté Mazzara. « Les emplois les plus touchés par la pandémie peuvent représenter une part plus importante de certaines économies d’État que d’autres. » Partout au pays, les locataires noirs sont près de quatre fois plus susceptibles d’être en retard sur leur loyer que les locataires blancs. « La pandémie a exacerbé les inégalités raciales », a déclaré Mazzara.