Des millions d’Américains ont déjà un taux de cholestérol élevé dans la vingtaine et la trentaine – et ne le savent pas. Voici pourquoi cela inquiète les médecins.

On estime que des millions d’Américains se promènent avec des taux dangereux de « mauvais » cholestérol dans le sang bien avant leur 40e anniversaire. Mais beaucoup n’en ont aucune idée, car les médecins ne testent généralement pas les gens, et encore moins ne les traitent pas. taux de cholestérol élevé dans la vingtaine ou la trentaine. Les directives américaines n’exigent pas que les Américains se fassent dépister au début de l’âge adulte, mais certains médecins pensent que cela devrait changer, étant donné que les taux de cholestérol élevé augmentent et que cette maladie est l’une des principales causes de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Voici pourquoi le dépistage commence plus tard dans la vie et pourquoi certains cardiologues se détournent des règles.

Premièrement, qu’est-ce qui est considéré comme un taux de cholestérol élevé ?

Lorsque votre médecin dit que votre taux de cholestérol est « élevé », cela fait généralement référence à vos taux sanguins combinés de « bon » cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) et de « mauvais » cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) supérieurs à 200 milligrammes par décilitre ( mg/dL). Mais ce sont les niveaux élevés de cholestérol LDL – 160 mg/dL ou plus – qui rendent ce chiffre inquiétant. Il est important que votre taux de cholestérol combiné reste relativement bas et que vos taux de HDL soient supérieurs à vos taux de LDL, car le « bon » cholestérol aide à éliminer le « mauvais » cholestérol qui durcit les artères, selon Medline.

Les niveaux sont considérés comme sains si :

Le cholestérol total est inférieur à 200

Le cholestérol LDL est inférieur à 100

Le cholestérol HDL est de 60 ou plus

Vous êtes considéré comme à risque ou limite élevé si :

Le cholestérol total est compris entre 200 et 239

Le cholestérol LDL est compris entre 100 et 159

Le cholestérol HDL se situe entre 40 et 59 pour les hommes, ou entre 50 et 59 pour les femmes

Et les niveaux sont élevés si :

Le cholestérol total est de 240 ou plus

Le cholestérol LDL est de 160 ou plus

Le cholestérol HDL est inférieur à 40 pour les hommes et inférieur à 50 pour les femmes

Les scientifiques n’ont pas beaucoup étudié le cholestérol chez les jeunes

En général, les médecins testent les signes de problèmes de santé, puis décident du meilleur traitement.

Mais les médecins travaillent à rebours lorsqu’il s’agit d’hypercholestérolémie chez les jeunes adultes, Dr Andrew Moranprofesseur de médecine générale à l’Université de Columbia dont les recherches portent sur la prévention des maladies cardiovasculaires, a déclaré à Yahoo Life.

Traiter un taux de cholestérol élevé avec des médicaments n’est pas recommandé par le Groupe de travail américain sur les services préventifs (USPSTF) pour toute personne de moins de 40 ans. En fait, les recommandations de l’USPSTF stipulent que les médicaments hypocholestérolémiants ne devraient être administrés qu’aux patients âgés de 40 à 75 ans s’ils présentent un risque d’au moins 7,5 % de maladie cardiaque au cours des 10 prochaines années. . La maladie cardiaque largement utilisée calculateur de risque ne calculera même pas les risques de maladie cardiaque pour une personne de moins de 40 ans. Et l’USPSTF n’a plus de lignes directrices distinctes pour le dépistage sans traitement. « Donc, beaucoup de [health care providers] Pensez : « Pourquoi devrais-je dépister un taux de cholestérol élevé s’il n’y a rien à faire ? » » en termes d’ordonnance, dit Moran.

Les médicaments les plus couramment prescrits pour traiter le cholestérol sont les statines. Les médecins les prescrivent parce que les statines ont été largement étudiées et se sont révélées sûres et efficaces dans le cadre d’essais cliniques de grande envergure – mais il n’y a pas eu beaucoup de ces essais impliquant de jeunes adultes.

Cela s’explique en partie par le fait qu’il serait coûteux et lent de tester l’efficacité des statines chez les jeunes. La mesure importante pour un essai clinique sur les statines est de savoir si les personnes qui les utilisent ont moins de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux que celles qui n’en prennent pas. « Pour mener un essai clinique, si vous disposez d’un budget limité, la chose intelligente à faire est de trouver les personnes qui présentent un risque relativement élevé, car dans un laps de temps relativement court, vous pourrez mesurer la différence », » explique Moran. « Chez les jeunes, cela » – un événement cardiovasculaire majeur – « ne se produira probablement pas avant 20 ou 30 ans. »

Donc, si les scientifiques ne l’ont pas fait éprouvé que les statines fonctionnent et sont sans danger pour les jeunes, les agences de santé américaines ne recommanderont pas ces médicaments et les médecins ne les prescriront pas. Et s’il n’y a rien à prescrire pour réduire le taux de cholestérol d’un jeune, alors les lignes directrices suggèrent qu’il n’y a aucune raison de le dépister.

Mais certains cardiologues pensent que c’est incorrect.

Réduire le cholestérol précocement pourrait retarder ou prévenir les maladies cardiaques

En partie à cause des régimes alimentaires américains, de nombreux jeunes adultes ont déjà un taux de cholestérol élevé ou proche de celui-ci dans la vingtaine et la trentaine. Les centres de contrôle et de prévention des maladies estimations que 7,5 % des Américains âgés de 20 à 39 ans ont un taux de cholestérol total élevé (supérieur à 240 mg/dL). Moran recherche suggère que jusqu’à 27 % des jeunes adultes ont des taux élevés de « mauvais » cholestérol LDL (le type responsable des plaques et des crises cardiaques), mais ne souffrent pas encore de maladie cardiaque. Et environ 40 % des Américains, quel que soit leur âge, ne connaissent pas leur taux de cholestérol, selon une étude récente publiée dans JAMA Cardiologie.

Le cholestérol s’accumule dans le sang tout au long de la vie, dès l’enfance. Ainsi, plus vous pourrez agir tôt, mieux ce sera. Un taux de cholestérol élevé peut certainement être géré et traité plus tard dans la vie, mais cela « n’aurait pas le [same] impact s’ils avaient commencé dans la trentaine. C’est plus facile d’obtenir [cholesterol] diminuez plus vous êtes jeune, » Dr Muhammad Siyab Panhwarcardiologue interventionnel à Sanford Health, a déclaré à Yahoo Life.

Si le taux de cholestérol d’une personne est dépisté entre 20 et 30 ans, il y a de fortes chances que des changements dans son mode de vie – comme une alimentation plus saine, plus d’exercice, moins d’alcool et arrêter de fumer – suffisent à contrôler son taux. Limiter les graisses saturées présentes uniquement dans la viande rouge et les produits laitiers peut réduire le taux de mauvais cholestérol jusqu’à 10 %, selon le Clinique Mayo.

Ces changements constituent toujours le premier choix dans la gestion du cholestérol des jeunes adultes, explique Panhwar. Mais « si tu as tout fait de la [non-medication] et que vous souffrez toujours d’un taux de cholestérol élevé, vous devez envisager de prendre des médicaments », dit-il. « Il n’y a pas d’autre option. Il n’existe aucun supplément que certains gourous de la santé et du bien-être sur Internet vous vendront et qui puisse le réduire.

Il existe des inquiétudes légitimes concernant les effets secondaires des statines, explique Moran. Les prendre à long terme peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Mais pour des millions d’Américains ayant un taux de cholestérol élevé, «​​les recherches effectuées sur ce sujet montrent que les avantages de la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux l’emportent sur le risque de diabète », explique Moran.

Mais la première étape, et la plus importante, est le dépistage. Même si cela n’est pas recommandé par les directives, Moran et Panhwar conseillent aux jeunes adultes de demander à leur médecin de vérifier leur taux de cholestérol, surtout s’ils ont des antécédents familiaux d’hypercholestérolémie ou de problèmes cardiaques. « Si j’ai dans ma clinique une personne de 30 ans présentant un taux de cholestérol élevé, je n’attends pas 10 ans jusqu’à ce qu’elle atteigne 40 ans pour ensuite utiliser une calculatrice pour calculer un petit score intéressant pour elle », explique Panhwar. « C’est bête. Ils ont besoin d’une prise en charge maintenant, et non après 10 ans d’hypercholestérolémie incontrôlée.