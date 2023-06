Des millionnaires thésaurisent de l’argent et parient sur des taux plus élevés, selon une enquête de CNBC

Les investisseurs millionnaires ajoutent à leurs montagnes de liquidités, pariant sur des taux d’intérêt plus élevés et des marchés boursiers faibles en 2023, selon l’enquête CNBC Millionaire.

Plus d’un tiers des investisseurs millionnaires, 34%, déclarent conserver une plus grande partie de leur argent en espèces, selon l’enquête, qui interroge les ménages disposant d’un million de dollars ou plus d’actifs à investir. Selon l’enquête, ils détiennent désormais 24% de leur portefeuille en espèces, une augmentation substantielle par rapport aux 14% qu’ils détenaient en espèces il y a un an.

Parmi les répondants au sondage, 28 % ont déclaré avoir acheté davantage de titres à revenu fixe, car ils s’attendent à ce que les taux d’intérêt restent élevés.

Les résultats font écho à une récente enquête de Capgemini qui a révélé que les investisseurs mondiaux fortunés détenaient un record de 34 % de leurs portefeuilles en espèces ou équivalents de trésorerie, tels que les marchés monétaires, les CD et d’autres véhicules.

« Ces investisseurs passent de la croissance à la valeur, à la protection de leurs actifs », a déclaré Elias Ghanem, responsable mondial du Capgemini Research Institute for Financial Services. « En ce moment, il vaut mieux prévenir que guérir. »

Les investisseurs fortunés sont toujours prudents sur le marché boursier, mais pas aussi baissiers qu’ils l’étaient en début d’année. Alors que 38% des investisseurs millionnaires disent que le S&P 500 termineront l’année en baisse, une part légèrement plus importante, 40 %, disent que le marché terminera l’année en hausse.

Ce sentiment du marché s’est considérablement amélioré depuis l’année dernière, lorsque 69% des répondants à l’enquête s’attendaient à une fin de 2023 en baisse et seulement 22% s’attendaient à ce que les marchés finissent en hausse.

« Ils sont de plus en plus à l’aise avec la volatilité du marché et le fait que les marchés continuent de monter malgré toutes les raisons pour lesquelles ils devraient baisser », a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui mène le Millionaire Survey avec CNBC. « Beaucoup de gens sont simplement confus au lieu de prédire de nouveaux déclins. »

Cependant, les millionnaires sont plus baissiers sur l’économie globale. Une majorité, à 60%, s’attend à ce que l’économie soit « plus faible » ou « beaucoup plus faible » fin 2023.

Une des raisons de leur prudence : l’inflation. Les investisseurs millionnaires parient toujours que l’inflation persistera pendant des années, ce qui pourrait maintenir les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps. Plus de la moitié des millionnaires affirment que l’inflation ne tombera pas sous l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale avant au moins deux ans, 11 % affirmant qu’elle durera au moins cinq ans.

Il existe de grandes disparités selon les générations, car une bourse et une économie inflationnistes sont des phénomènes nouveaux pour les jeunes investisseurs. Les trois quarts des millionnaires de la génération Y affirment que l’inflation tombera à 2 % d’ici deux ans, et un sur quatre affirme qu’elle atteindra l’objectif de 2 % d’ici un an. Cela se compare à 59% des investisseurs plus âgés qui disent que cela prendra plus de deux ans.

« Ils n’ont pas connu d’augmentations de taux et d’inflation comme celle-ci », a déclaré Walper.

L’inflation et les taux d’intérêt plus élevés commencent à affecter les dépenses des riches, bien que les changements soient encore faibles. Plus d’un tiers des investisseurs millionnaires ont réduit leurs dépenses de restauration au cours des six derniers mois en raison de l’inflation, selon l’enquête, et 18 % ont retardé l’achat d’une voiture. Plus d’un investisseur millionnaire sur quatre déclare avoir donné moins à des œuvres caritatives en raison de l’inflation, ce qui suggère que des prix plus élevés pourraient également affecter les dons.

Si l’inflation persiste, un nombre croissant de millionnaires, 18% des sondés, déclarent qu’ils annuleront un voyage ou des vacances, selon le sondage. Ils empruntent également moins, un tiers déclarant qu’ils prévoient d’emprunter moins cette année en raison de taux plus élevés.

Les dépôts bancaires sont un point positif pour les millionnaires. Malgré les turbulences du système bancaire régional, avec les faillites de Silicon Valley Bank, First Republic et Signature Bank, plus des deux tiers des millionnaires se disent indifférents ou « neutres » quant à la sécurité de leurs dépôts dans les banques. Seuls 7 % se sont dits « très inquiets ».

Seuls 6 % des millionnaires interrogés ont retiré des dépôts en espèces d’une banque en raison de l’effondrement de la SVB. Pourtant, les deux tiers des millionnaires soutiennent que le Congrès augmente la limite des dépôts en espèces, telle que réglementée par la Federal Deposit Insurance Corporation.

« Ils ont vu le gouvernement agir rapidement, ils n’étaient donc pas aussi inquiets », a déclaré Walper.

L’enquête sur les millionnaires de CNBC a été menée en ligne en avril. Au total, 764 répondants, possédant 1 million de dollars ou plus d’actifs à investir, se sont qualifiés pour le sondage. Les répondants devaient être le décideur financier ou participer conjointement à la prise de décision financière au sein du ménage. L’enquête est menée deux fois par année, au printemps et à l’automne.