Des millionnaires pro-fiscaux lancent des manifestations devant la maison de Jeff Bezos

Les millionnaires qui ont appelé les riches à payer plus d’impôts lancent des manifestations à New York et à Washington lundi – Journée de l’impôt – y compris devant les maisons du PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

L’effort est organisé par les Patriotic Millionaires, dont les membres se vantent de revenus annuels de plus d’un million de dollars ou d’actifs de plus de 5 millions de dollars. Les détails de l’effort ont d’abord été partagés avec CNBC.

Le groupe prévoit de lancer sa campagne Tax Day lundi, et comprend des panneaux d’affichage mobiles qui feront escale devant les maisons de Bezos à New York et à Washington. Les dirigeants des Patriotic Millionaires ont déclaré à CNBC qu’ils organisaient un groupe de 30 manifestants pour converger vers la résidence de Bezos à New York avec un panneau d’affichage indiquant « Coupez le taureau —-. Taxez les riches. »

La décision de faire exploser Bezos devant sa maison intervient alors que le président Joe Biden et les législateurs démocrates cherchent à augmenter les impôts des entreprises et de ceux qui gagnent plus de 400000 dollars afin de payer leur proposition d’infrastructure de 2000 milliards de dollars.

Biden a récemment déclaré qu’il souhaitait une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 25% à 28%, tout en proposant de relever le taux d’imposition le plus élevé de 37% à 39,6%. Les républicains ont déclaré qu’ils ne voulaient pas augmenter les impôts pour payer les infrastructures. Les deux partis tentent de proposer un projet de loi bipartite et ont déclaré qu’ils progressaient.

Mais les progressistes sont impatients de voir les milliardaires payer plus.

« Jeff Bezos est l’enfant de l’affiche de l’idiotie totale du code des impôts du pays », a déclaré vendredi à CNBC Erica Payne, fondatrice et présidente du groupe. Elle a déclaré que l’extrême richesse de Bezos signifie qu’il devrait payer plus d’impôts. Elle a noté que le magnat de la technologie est aurait au milieu de la construction d’un yacht de près de 417 pieds qui coûtera probablement plus de 500 millions de dollars.

Bezos a une valeur nette de plus de 185 milliards de dollars, selon Forbes, et a été la cible des progressistes pour la nécessité d’augmenter les impôts des riches.

Le New York Post a rapporté dans 2019 que Bezos a dépensé 80 millions de dollars sur trois appartements dans le même immeuble de New York pour créer une méga-maison. Un an plus tard, le Poster a rapporté que Bezos avait acheté une maison de 16 millions de dollars dans le même complexe d’appartements.

Les millionnaires patriotiques sont en faveur du plan fiscal ultra millionnaire de la sénatrice Elizabeth Warren, qui mettrait un Impôt annuel de 2% sur les richesses supérieures à 50 millions de dollars, passant à 3% pour les richesses supérieures à 1 milliard de dollars

Morris Pearl, président du groupe et ancien dirigeant de BlackRock, a déclaré à CNBC que l’organisation ferait pression pour un impôt sur la fortune, parmi d’autres propositions d’augmentation des impôts, tout au long de la journée fiscale. Parmi les autres membres du conseil consultatif de Patriotic Millionaires, on compte Abigail et Tim Disney, deux enfants du dernier dirigeant de Disney de longue date, Roy Disney.

Les panneaux d’affichage mobiles feront également des apparitions devant la résidence du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, à Washington, les bureaux du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à New York, et des lieux basés à Washington, notamment la Chambre de commerce, la table ronde des affaires, la Heritage Foundation, le Democratic National. Comité, les Américains pour la réforme fiscale, l’IRS et l’ancien hôtel de poste de l’ancien président Donald Trump.

Bezos« Manoir de 23 millions de dollars DC était autrefois l’ancien musée du textile.

L’autre panneau d’affichage présenté dans la campagne d’une journée a les visages rieurs de Bezos, du PDG de Facebook Mark Zuckerberg et du PDG de Tesla, Elon Musk. L’un des panneaux d’affichage dit « Taxez les riches. Sauvez l’Amérique. Oui, c’est aussi simple que cela. » Un autre fait rire les trois chefs d’entreprise et dit «Taxez-moi si vous le pouvez».