Des millionnaires égoïstes ruinent notre ville balnéaire avec de nouvelles demeures monstrueuses… la vue de mon jardin est maintenant une blague

Les LOCAUX de la ville balnéaire la plus chère de Grande-Bretagne sont enfermés dans une bataille extraordinaire pour savoir qui a droit à l’une des meilleures vues côtières du pays.

Des maisons géantes de plusieurs millions de livres sont en cours de construction dans toute la ville et sont récupérées comme résidences secondaires par les méga-riches – alors que les habitants se plaignent d’effacer la vue sur la mer dont ils jouissaient autrefois.

Les habitants de Salcombe, la ville balnéaire la plus chère du Royaume-Uni, se battent contre les propriétaires secondaires Crédit : Alamy

La vue de Maureen Preston sur l’estuaire est maintenant obstruée par une nouvelle maison Crédit : Apex

Plus tôt ce mois-ci, les projets de démolition d’une maison de sept chambres à Salcombe, dans le Devon, et de la remplacer par une plus grande maison de cinq étages ont été refusés.

Le conseil du district de South Hams a rejeté la demande, qualifiant la proposition de « trop ​​grande » et arguant que ses « étendues d’enduit et de vitrage blancs » ne reflétaient pas les matériaux locaux.

Mais les propriétaires Roger et Paula Guess, qui ont acheté la maison pour 3 millions de livres sterling en 2020, ont qualifié la décision d ‘ »injuste » et pensent qu’ils réussiraient en appel.

Pour les habitants bien nantis vivant près de Devon Road – surnommé Millionaire’s Row par les écrivains de voyage – ce n’est que le dernier d’une longue série de tensions avec des promoteurs qui poussent pour des maisons plus grandes.

La famille de la retraitée Maureen Preston a acheté son bungalow traditionnel à Salcombe dans les années 1930, mais au cours des deux dernières années, une nouvelle maison, avec une empreinte plus grande, a été construite au bout de leur jardin, obscurcissant sa vue imprenable sur l’estuaire.

Elle a déclaré au Sun: « Les gens adorent ça ici et ils déménagent, mais ensuite ils veulent le changer.

« J’aime l’architecture moderne, mais au bon endroit, et une grande partie de ce qui est actuellement construit à Salcombe n’est pas conforme.

“J’ai rencontré les nouveaux propriétaires d’une des maisons et ce sont des gens adorables et seront, j’en suis sûr, de bons voisins, et je ne leur en veux en aucun cas d’avoir acheté cette nouvelle propriété qui leur offrira une vue imprenable, qui une fois que nous avons eu.

Maureen dit que le prix demandé pour sa propriété sera affecté en raison de la nouvelle maison bloquant la vue Crédit : Apex

Les habitants sur la route surnommée « Millionaire’s Row » ne veulent pas perdre la vue sur l’estuaire Crédit : Apex

Les résidents se sont plaints du fait que les propriétaires cassent des maisons uniquement pour les démolir pour en construire une plus grande Crédit : Apex

« Je sais que vous ne pouvez pas mettre un prix sur une vue, mais il est probable que si nous devions décider de vendre notre propriété, le prix demandé serait, je suppose, beaucoup plus bas qu’il ne l’aurait été avant qu’il ne fasse face à un bloc gris et noir de la nouvelle architecture.

« Manoirs monstrueux »

Salcombe a été couronnée ville balnéaire la plus chère de Grande-Bretagne avec des propriétés se vendant en moyenne 1,2 million de livres sterling en 2022, selon Halifax.

L’ancienne ville de pêcheurs – désormais célèbre pour ses randonnées et ses sports nautiques – a dépassé Sandbanks dans le Dorset, qui était le lieu balnéaire le plus cher en 2021.

Alan Plummer, un expert maritime qui vit à Salcombe depuis 10 ans, s’est battu sans succès pour obtenir une indemnisation auprès d’un promoteur après la construction d’une nouvelle maison de deux étages à côté de la sienne, laissant son jardin à l’ombre perpétuelle pendant trois mois de l’année.

Après avoir vu sa réclamation via le médiateur rejetée, on lui a dit qu’il devait trouver 45 000 £ s’il voulait poursuivre le développeur.

Il a déclaré: «Depuis le verrouillage, il y a eu une énorme augmentation de la construction, et nous sommes embauchés par le conseil local qui adore ça parce qu’ils reçoivent de l’argent des promoteurs.

« Et pendant que cela se passe, il y a des travaux de construction 24h/24 et 7j/7 tous les jours. C’est un bruit constant.

“Salcombe est un endroit étonnamment beau, mais tout le monde en veut un morceau – des développeurs de tout le pays, comme le leur donne le bâtiment kudos de Salcombe.”

Alan Plummer n’a pas obtenu d’indemnisation lorsqu’un immeuble de deux étages a été construit à côté Crédit : Apex

La nouvelle maison a laissé son jardin à l’ombre pendant trois mois de l’année Crédit : Apex

Un autre voisin qui n’a pas voulu être nommé a déclaré : « Depuis que nous sommes ici, notre vue a été constamment rognée par ces manoirs monstrueux.

« Tout devient juste un peu plus haut et un peu plus grand et ils prennent un peu plus de vue pour eux-mêmes.

« Le conseil essaie de le bloquer, mais les propriétaires y jettent de l’argent et demandent à leurs avocats de continuer jusqu’à ce que le conseil ne puisse plus se permettre de le combattre, puis ils obtiennent ce qu’ils veulent. »

Commentant la dernière demande de planification, la résidente locale Liz Jackson a déclaré: « Beaucoup apprécient les vues longues et ininterrompues actuelles sur l’estuaire et au-delà.

« Il ne reste plus beaucoup de points de vue le long de Devon Road et c’est l’un des plus spectaculaires. La construction proposée bloquera les vues actuelles. »

Garth Watkins, qui possède un terrain juste en face du développement, a déclaré: « Nous pensons que les niveaux du hall d’entrée et de l’abri d’auto à l’étage supérieur auront un effet négatif sur la vue sur l’estuaire. »

Le conseiller Mark Long a ajouté: « Ils essaient d’augmenter la capacité d’avoir une vue sur cet estuaire magnifique pour ceux qui vont occuper ces maisons.

« Mon souci est que tout le monde doit les regarder. Assez, c’est assez. »

‘Bruit constant’

Les résidents disent qu’il y a du bruit constant dans la ville en raison des nouveaux développements Crédit : Apex

Sur la photo, la clôture de délimitation du nouveau développement Crédit : Apex

Tony Goodhead, 81 ans, qui vit dans la ville balnéaire depuis 38 ans, a fait exploser une vague de propriétaires abattant des maisons traditionnelles et les remplaçant par de plus grandes maisons en verre et en crépi de style américain.

Il a déclaré: « Ils sont toujours en train de démolir des maisons et de construire ces boîtes carrées. C’est un bruit constant lorsque vous êtes assis dans le jardin.

« Ce développement n’affectera pas notre vue, mais il affectera nos voisins et nous avons déjà le bruit constant des camions qui vont et viennent et de la construction. »

Mais le local Derek Bosham, 56 ans, est moins cinglant, estimant que les maisons qui remplacent les anciennes propriétés sont souvent plus attrayantes.

« Ce n’est pas nouveau, ça dure depuis 50 ans », a-t-il dit. « Les habitants qui ont vendu leurs maisons avec un énorme profit sont ceux qui disent maintenant qu’ils n’aiment pas ce qui se passe.

« Les nouvelles maisons sont souvent beaucoup plus belles que celles qui existaient auparavant.

« Peut-être que les personnes âgées veulent une maison à l’ancienne, mais d’autres non.

«Le tourisme représente 99% des revenus de Salcombe – nous devrions accueillir les personnes qui souhaitent venir ici. Les gens viennent ici en vacances et dépensent 10 000 £ en une semaine. Les résidents ne dépensent rien de tel.

Derek Bosham dit que les habitants devraient accepter le fait que les gens veulent venir à Salcombe Crédit : Apex

Cette maison a été construite devant celle de Derek, bloquant sa vue Crédit : Apex

Les plans de la nouvelle maison proposée sur Devon Road montrent qu’elle comprendrait une nouvelle piscine et une salle de jeux, une version améliorée de la zone d’observation en porte-à-faux existante et cinq chambres dans la maison principale, avec une autre au-dessus du garage.

Mme Guess a déclaré qu’ils venaient à Salcombe depuis des années et prévoyaient de vivre dans la maison pour leur retraite.

Elle a ajouté: « La propriété actuelle est construite de mauvaise qualité, échoue dans la construction et est extrêmement inefficace.

« Ce que la propriété a, ce sont de superbes vues et celles-ci sont maximisées dans une nouvelle conception linéaire écoénergétique.

« Nous pensons que le refus de notre candidature est le résultat d’une opinion personnelle faisant l’objet d’un lobbying, ce qui est injuste et ne relève pas de la compétence d’un comité de planification, comme nous le comprenons.

« Nous pensons qu’il existe plusieurs raisons pour un appel solide et, espérons-le, réussi et nous prenons actuellement des conseils à cet égard. »

Il y a des propositions pour démolir cette maison, seulement visible d’un sentier latéral, et la reconstruire Crédit : Apex