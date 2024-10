Des milliers d’Ukrainiens se sont vu refuser l’entrée en Allemagne – médias — RT World News

Les migrants illégaux en provenance d’Ukraine sont devenus les demandeurs les plus fréquemment refusés, suivis par les Syriens et les Afghans, rapporte Bild am Sonntag.

Les autorités allemandes ont refoulé 5 935 Ukrainiens qui tentaient de traverser illégalement les frontières du pays entre janvier et septembre 2024, a rapporté dimanche Bild am Sonntag, citant des données recueillies par la police fédérale.

Aux seules frontières terrestres allemandes, les Ukrainiens sont les demandeurs les plus souvent refusés, suivis par les Syriens et les Afghans, avec respectivement 4 709 et 2 396 refus.

Une tentative de traversée est considérée comme illégale lorsqu’un migrant tente d’entrer sans permis de séjour valide, selon la police citée par le journal. Des refus sont également possibles, notamment si les arrivants ne sont pas enregistrés comme demandeurs d’asile ou s’il leur est temporairement interdit de rentrer dans le pays.

Au total, la police fédérale allemande a détecté 53 410 tentatives d’entrée illégale dans le pays au cours des neuf premiers mois de 2024. La plupart des refus ont eu lieu à la frontière entre l’Allemagne et la Suisse (9 113 personnes), note Bild. Viennent ensuite les points de contrôle aux frontières avec la Pologne, où la police a refoulé 7.862 personnes, l’Autriche et la France, qui ont enregistré respectivement 5.468 et 2.350 tentatives d’entrée illégale.

Les autorités allemandes auraient identifié 1 482 migrants expulsés qui ont tenté de rentrer dans le pays malgré l’interdiction émise précédemment. En outre, la police a arrêté 1 195 passeurs et découvert 1 088 opérations de contrebande. Le nombre total d’arrestations entre janvier et septembre s’élèverait à 7 783.















L’Allemagne est devenue la principale destination des réfugiés ukrainiens dans l’UE depuis l’escalade du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022. La puissance économique du bloc a accepté près de 1,1 million de migrants ukrainiens en juin 2024. La Pologne en a accepté 960 000, selon Statista. La Russie a accueilli plus de 5,3 millions d’Ukrainiens, comme le démontrent les données officielles du début de 2023.

En outre, l’Allemagne a continué d’accepter des migrants d’autres pays dans le contexte des crises en cours au Moyen-Orient et en Afrique, le nombre total d’arrivées de réfugiés atteignant 2,67 millions et 1,93 million en 2022 et 2023 respectivement.

En septembre, le gouvernement fédéral a renforcé les contrôles aux frontières pour au moins six mois, soulignant que la mesure pourrait encore être prolongée. Les autorités ont lancé une série de contrôles aléatoires aux postes frontières avec le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, élargissant ainsi le dispositif déjà en place aux autres frontières à l’ensemble de la frontière du pays.

Les postes frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse sont contrôlés depuis la mi-octobre de l’année dernière. Des contrôles ont également été introduits à la frontière terrestre germano-autrichienne à l’automne 2015.