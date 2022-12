Des milliers d’ours en peluche jetés dans une patinoire lors d’un match de hockey aux États-Unis, voici pourquoi

À l’approche de Noël, nous assistons à une variété de coutumes festives pratiquées par les gens. Certains d’entre eux peuvent nous être familiers, tandis que d’autres peuvent nous être complètement inconnus. Une de ces traditions a été observée lors d’un match des Cleveland Monsters aux États-Unis, où des supporters ont été observés en train de jeter des milliers d’animaux en peluche sur la patinoire. Vous pensez peut-être que cela s’est produit après la fin de la partie. Cependant, cela a lieu dès que le premier but est marqué. Selon The Independent, le geste du public de lancer des animaux en peluche dans la patinoire est une coutume traditionnelle du hockey de Noël connue sous le nom de « lancer d’ours en peluche ».

Les monstres de Cleveland se sont rendus sur leur compte Twitter officiel et ont partagé une vidéo de 24 secondes de l’incident avec une légende qui disait : “le but qui a fait pleuvoir”.

La vidéo montre une pluie de peluches volant dans la patinoire de hockey sur glace après que les monstres aient marqué le premier but du match. Les sections locales peuvent offrir des cadeaux aux enfants dans le cadre de la coutume du “lancer d’ours en peluche”, de nombreux cadeaux étant offerts par les joueurs aux hôpitaux ou aux organisations caritatives.

Selon Cleveland19, le rituel annuel s’est produit lors d’un match du 18 décembre entre les Monsters, l’affilié des Blue Jackets de Columbus dans la AHL, et les Rockets de Laval, le club des Canadiens de Montréal dans la AHL. Cette année, les fans ont pu donner un total de 12 476 ours en peluche, battant le record de 10 168 de l’année précédente.

“Merci beaucoup à tous de nous avoir aidés à battre notre record avec 12 476 animaux en peluche cette année !!!”, a déclaré Cleveland Monsters dans un autre tweet.

Merci à tous 🧸-ry beaucoup de nous aider à battre notre record avec 𝟭𝟮,𝟰𝟳𝟲 𝘀𝘁𝘂𝗳𝗳𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 cette année !!! https://t.co/xLVNfoK6jJ– Monstres de Cleveland (@monstershockey) 18 décembre 2022

La vidéo a reçu plus de 10 300 vues et a été appréciée pour le moment et la cause à laquelle elle contribue. Un utilisateur a écrit : “Toujours un moment sympa pour une bonne cause grâce à Monsters Hockey !”

Les animaux en peluche seront désormais donnés à des organismes de bienfaisance régionaux qui aident et soutiennent les enfants pris dans des circonstances malheureuses ou ceux qui ont besoin de soutien émotionnel et de réconfort.

