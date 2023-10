Des milliers d’organismes possèdent une enzyme éditant l’ADN

La découverte de Fanzors

Plus tôt cette année, des chercheurs dirigés par Dr Feng Zhang à l’Institut McGovern pour la recherche sur le cerveau signalé la découverte d’un système programmable guidé par ARN chez les eucaryotes. Les composants du système comprennent une endonucléase guidée par l’ARN, Fanzor, qui peut couper l’ADN sur des sites ciblés. Les enzymes Fanzor peuvent être assimilées à une version eucaryote des endonucléases bactériennes exploitées dans les technologies d’édition du génome CRISPR-Cas.

Zhang et ses collègues ont utilisé une suite d’outils scientifiques, notamment des études biochimiques et génétiques, pour caractériser le système Fanzor. « La protéine Fanzor est une sorte de ciseaux moléculaires capables de couper l’ADN. Fanzor interagit très étroitement avec un morceau spécial d’ARN, appelé omégaARN, et cet omégaARN contient une section, appelée guide. Lorsque la séquence de l’ARN guide et l’ADN cible correspondent, ils se « se rapprochent » et Fanzor peut alors reconnaître et couper ce morceau spécifique d’ADN », a déclaré Zhang. Réseaux technologiques.

La découverte d’un système programmable guidé par ARN chez les eucaryotes crée un « tout nouveau type de terrain de jeu dans lequel travailler ». selon au boursier McGovern Dr Jonathan Gootenberg. Les eucaryotes sont des organismes dont la cellule possède un noyau et d’autres organites cellulaires soigneusement entourés par une membrane plasmique. Les animaux, les plantes, les champignons et la majorité des organismes multicellulaires sont des exemples d’eucaryotes. Des centaines de Fanzors avaient été découverts dans ce vaste domaine de créatures, mais comme le souligne McGovern Research Fellow Dr Omar Abudayyeh décrit« plus nous pouvons en trouver, mieux c’est. »

Dans une nouvelle étude, Abudayyeh et Gootenberg ont dirigé une équipe de scientifiques dans une quête visant à identifier et caractériser les enzymes Fanzor dans des bases de données génétiques à grande échelle. Leur projet d’exploitation minière génétique, publié dans Avancées scientifiquesdécrit la découverte de plus de 3 600 Fanzors chez les eucaryotes, dont des algues, des escargots, des amibes et les virus qui les infectent.

Fanzors a développé de nouvelles fonctionnalités pour survivre et prospérer chez les eucaryotes

Cinq familles distinctes de Fanzors ont pu être identifiées à partir des données de l’étude. En comparant la composition biologique de ces familles, Abudayyeh et ses collègues ont pu retracer leur histoire évolutive. Les Fanzors ont très probablement évolué à partir de protéines appelées TnpB, codées dans des transposons – des éléments génétiques mobiles souvent surnommés « gènes sauteurs ». Dans Nature, l’équipe McGovern a émis l’hypothèse que le TnpB Le gène est peut-être « passé » des bactéries aux eucaryotes lors d’un « remaniement » génétique il y a de nombreuses années. La nouvelle étude et le traçage génétique d’Abudayyeh et Gootenburg impliquent que cet événement s’est probablement produit plusieurs fois, les Fanzors « sautant » des virus et des bactéries symbiotiques. Leurs analyses suggèrent également qu’une fois que ces gènes ont pénétré chez les eucaryotes, ils ont développé de nouvelles caractéristiques favorisant leur survie, notamment la capacité de pénétrer dans le noyau d’une cellule et d’accéder à son ADN.

Étudiant diplômé et auteur principal Kai Yi Jiang identifié que les Fanzors ont un site de coupe d’ADN différent de celui de leurs ancêtres bactériens, ce qui permet aux ciseaux moléculaires de couper plus précisément.

La précision est une caractéristique importante pour garantir l’efficacité et la sécurité des outils d’édition du génome. « D’autres améliorations visant à améliorer l’efficacité de leur ciblage pourraient les rendre plus efficaces. [Fanzor proteins] une nouvelle technologie précieuse pour l’édition du génome humain », a déclaré Zhang précédemment. « Nous sommes ravis de voir comment se déroulera cette trajectoire et nous continuons à travailler pour faire de Fanzor une nouvelle technologie précieuse pour l’édition du génome humain. À l’avenir, nous continuons à étudier la biologie des protéines Fanzor et à explorer les moyens de les concevoir pour les utiliser comme technologies moléculaires.

Gootenberg a fait écho à Zang et espère que les travaux collectifs sur les enzymes Fanzor aideront à créer une nouvelle suite d’outils sophistiqués d’édition du génome : « C’est une nouvelle plate-forme, et ils ont de nombreuses capacités », a-t-il déclaré.

Référence: Jiang K, Lim J, Sgrizzi S et al. Les endonucléases d’ADN programmables guidées par ARN sont répandues chez les eucaryotes et leurs virus. Avancé en sciences. 9(39):eadk0171. est ce que je:10.1126/sciadv.adk0171

