L’acteur devenu président doit prendre la parole lors du plus grand concours de chansons du pays

Des dizaines de milliers d’Italiens ont signé une pétition pour protester contre le discours prévu du président ukrainien Vladimir Zelensky lors d’un concours de chansons de style Eurovision. Le vice-Premier ministre Matteo Salvini a déclaré aux journalistes que l’événement “doit rester le festival de la chanson italienne et rien d’autre.”

La pétition, qui impute le conflit ukrainien à l’OTAN et à Kiev «répression brutale» des russophones du Donbass, a recueilli environ 33 000 signatures, a rapporté Reuters vendredi matin.

Il appelle les organisateurs du Festival de musique de Sanremo – un concours de style Eurovision organisé chaque année depuis les années 1950 – à retirer leur invitation à Zelensky, qui doit s’exprimer par liaison vidéo lors de la dernière soirée du concours le 11 février.

« Zelenski ? Je ne sais pas comment il chante. Salvini a déclaré aux journalistes jeudi. “Si j’ai le temps de regarder [state television] ce sera pour écouter des chansons, pas pour écouter autre chose.

Salvini a déclaré que bien qu’il soutienne la “Position occidentale” sur le conflit, l’étape de Sanremo devrait “restent réservés à la musique.”

L’ancien législateur Alessandro Di Battista organise une “contre-festival” pour protester contre l’apparition de Zelensky, a rapporté le journal italien Il Post, tandis que Gianni Cuperlo du Parti démocrate de centre-gauche a déclaré que les organisateurs du festival de Sanremo ne devraient pas “embrouiller” la politique avec le divertissement.

Au cours des 11 mois qui ont suivi le début de l’opération militaire russe en Ukraine, Zelensky a participé à un blitz de relations publiques en Occident. L’ancien acteur et comédien s’est adressé au festival de musique de Glastonbury au Royaume-Uni, a parlé aux festivals de cinéma de Cannes et de Venise, et plus tôt ce mois-ci est apparu aux Golden Globes, le tout via une liaison vidéo depuis Kiev.

Zelensky lui-même a demandé la permission de parler à Sanremo, a rapporté Il Post.

Le soutien à Zelensky et aux efforts de l’OTAN en Ukraine est plus faible en Italie que dans la plupart des pays d’Europe occidentale. Selon un sondage publié plus tôt ce mois-ci, 50 % des Italiens s’opposent aux livraisons d’armes de leur pays à Kiev, tandis qu’environ le même nombre sont favorables à une fin rapide du conflit, même si cela implique que l’Ukraine cède des territoires perdus.

Néanmoins, le Premier ministre Giorgia Meloni l’a promise “plein engagement à soutenir la cause ukrainienne.”