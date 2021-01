Plus de 12400 personnes en Israël ont été testées positives pour le coronavirus après avoir été vaccinées avec le vaccin Pfizer / BioNTech, dont 69 qui avaient reçu leur deuxième dose, a déclaré le ministère de la Santé du pays.

Quelque 189 000 personnes ont été testées pour Covid-19 après avoir été vaccinées, 6,6% ayant obtenu un résultat positif, selon les données du ministère rapportées par les médias israéliens. La majorité ont apparemment été infectées peu de temps après avoir reçu le premier vaccin du vaccin en deux parties – une période où l’inoculation ne devrait pas avoir commencé.

Cependant, 1 410 personnes ont été testées positives deux semaines après leur première injection, date à laquelle l’immunité partielle devrait déjà avoir pris effet.

De plus, 69 patients ont été infectés par le nouveau coronavirus alors qu’ils avaient déjà reçu les deux injections du vaccin, a déclaré le ministère. Israël a commencé à administrer les deuxièmes doses il y a presque deux semaines, le Premier ministre Benjamin Netanyahu étant le premier à terminer le cours.

Pfizer a déclaré qu’un pic d’immunité se produit entre le 15ème et le 21ème jour après le premier vaccin, lorsque l’efficacité de son vaccin passe de 52 à 89 pour cent. Selon des essais antérieurs, la protection offerte par le vaccin atteint le niveau de 95% une semaine après l’administration de la deuxième dose, a déclaré le géant pharmaceutique.

En ce qui concerne les vaccins, les résultats des essais cliniques peuvent différer de la façon dont la vaccination se déroule sur le terrain, où elle est administrée à un plus grand nombre de personnes.

Mardi, le tsar israélien du coronavirus, Nachman Ash, se serait plaint aux ministres israéliens de la protection insuffisante fournie par la première injection du vaccin américain. Il s’est avéré être « moins efficace que nous l’avions pensé » et « inférieur à ce que Pfizer a présenté », a déclaré Ash, cité par la radio de l’armée.

Cependant, le chef de l’unité d’infection du centre médical de Sheba – où Netanyahu a reçu ses coups – a déclaré aux médias israéliens que le vaccin Pfizer « fonctionne à merveille » après deux injections. Selon le professeur Gili Regev-Yohai, 102 des médecins du centre ont été testés une semaine après la fin du cycle de vaccination, et tous sauf deux ont montré des niveaux d’anticorps entre six à 20 fois plus élevés que sept jours auparavant.

Israël est le leader mondial en termes de rythme de vaccination contre le nouveau coronavirus. Au cours des derniers mois, quelque 2,15 millions de personnes ont reçu des jabs Pfizer / BioNTech, dont 300 000 ont déjà reçu les deux injections.

Bien qu’il ait déjà vacciné plus de 20% de sa propre population, Israël ne semble pas aussi désireux de partager la vaccination avec les Palestiniens dans les territoires occupés. Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a exprimé sa « préoccupations » sur l’inégalité d’accès aux vaccins entre Israéliens et Palestiniens.

Un représentant de l’OMS pour la Palestine a déclaré que l’organe des Nations Unies était en pourparlers avec les autorités israéliennes sur la possibilité d’attribuer des vaccins à la bande de Gaza et à la Cisjordanie. La ministre israélienne de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré que son département pourrait offrir à l’Autorité palestinienne des doses excédentaires après que les Israéliens aient reçu leurs injections.

