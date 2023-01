Des milliers d’Israéliens se rassemblent contre le gouvernement Netanyahu

TEL AVIV, Israël – Des dizaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés dans le centre de Tel Aviv samedi soir pour protester contre les projets du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de remanier le système judiciaire et d’affaiblir la Cour suprême – une mesure qui, selon les critiques, détruira le système démocratique du pays de freins et contrepoids.

La manifestation a présenté un premier défi à Netanyahu et à son ministre ultranationaliste de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a ordonné à la police de prendre des mesures sévères si les manifestants bloquent les routes ou arborent des drapeaux palestiniens.

Les médias israéliens, citant la police, ont déclaré que la foule sur la place Habima de Tel-Aviv était passée à 80 000 personnes à 21 heures malgré un temps frais et pluvieux. Les manifestants, dont beaucoup étaient couverts de parapluies, tenaient des drapeaux israéliens et des pancartes disant « Gouvernement criminel », « La fin de la démocratie » et d’autres slogans. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de troubles.