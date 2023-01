Des milliers d’Israéliens se rassemblent contre le gouvernement Netanyahu

TEL AVIV, Israël (AP) – Des dizaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés samedi soir dans le centre de Tel-Aviv pour protester contre les projets du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de remanier le système judiciaire et d’affaiblir la Cour suprême – une mesure qui, selon les critiques, détruira le système démocratique de freins et contrepoids du pays.

La manifestation a présenté un premier défi à Netanyahu et à son ministre ultranationaliste de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a ordonné à la police de prendre des mesures sévères si les manifestants bloquent les routes ou arborent des drapeaux palestiniens.

Les médias israéliens, citant la police, ont déclaré que la foule sur la place Habima de Tel-Aviv était passée à 80 000 personnes à 21 heures malgré un temps frais et pluvieux. Les manifestants, dont beaucoup étaient couverts de parapluies, tenaient des drapeaux israéliens et des pancartes disant « Gouvernement criminel », « La fin de la démocratie » et d’autres slogans. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de troubles.

Netanyahu, qui est jugé pour corruption, a fait de la refonte du système judiciaire du pays une pièce maîtresse de son programme.

Au pouvoir depuis un peu plus de deux semaines, son gouvernement a lancé des propositions visant à affaiblir la Cour suprême en donnant au Parlement le pouvoir d’annuler les décisions de justice par un vote à la majorité simple. Il veut également donner au parlement le contrôle sur la nomination des juges et réduire l’indépendance des conseillers juridiques.

Le ministre de la Justice de Netanyahu a déclaré que les juges non élus avaient trop de pouvoir. Mais les opposants aux plans disent que les changements proposés saperont la démocratie israélienne. Les dirigeants de l’opposition israélienne, les anciens procureurs généraux et le président de la Cour suprême d’Israël se sont tous prononcés contre le plan.

Les changements juridiques pourraient aider Netanyahu, qui est jugé pour corruption, à échapper à une condamnation, voire à faire disparaître complètement son procès. Depuis son inculpation en 2019, Netanyahu a déclaré que le système judiciaire était biaisé contre lui.

La police a renforcé sa présence avant la marche. Les médias israéliens ont cité la police disant que les officiers avaient reçu l’ordre d’être “très sensibles” et de permettre à la manifestation de se dérouler pacifiquement. Mais ils ont également promis une réponse ferme à tout vandalisme ou comportement violent.

Des manifestations plus modestes ont également eu lieu dans les villes de Jérusalem et de Haïfa.

The Associated Press