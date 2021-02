Alors qu’Israël se prépare à n’accueillir que les receveurs de vaccins dans les gymnases, les hôtels et autres lieux, des milliers de personnes ont créé leur propre « Green Pass », le certificat facilement contrefait que le pays utilise pour prouver la vaccination.

Le Green Pass semble assez complexe, avec le code QR sécurisé en bas à droite, mais le code est simplement composé des mêmes détails imprimés sur le pass en lettres et chiffres normaux, a révélé l’expert en cybersécurité Ran Bar-Zik dans un post Facebook plus tôt cette semaine. Le laissez-passer peut ainsi être facilement falsifié par toute personne disposant d’un programme graphique et d’une imprimante.

אמ; לק: מחדל עצום של המדינה בכל הנוגע לדרכון הירוק. יצרו אותו כך שאפשר לזייף אותו בקלות. חתימה דיגיטלית, דבר שקל * מאוד * … Publié par Ran Bar-Zik le mardi 16 février 2021

Israël rouvrira officiellement les entreprises des gymnases et des hôtels aux centres commerciaux, musées et bibliothèques dimanche. Cependant, seuls ceux qui peuvent prouver qu’ils ont été vaccinés ou ont eu Covid-19 seront les bienvenus dans les gymnases, les hôtels et les piscines, et seuls seront autorisés à assister à des événements sportifs et culturels.

Mais le fait que plus de 100 000 Israéliens achètent et vendent de faux laissez-passer sur les réseaux sociaux, un marché rapporté jeudi par le Times of Israel évolue déjà à un rythme sain, va à l’encontre de l’objectif d’avoir un laissez-passer de vaccin. Les laissez-passer coûtent environ 750 shekels (230 $), selon Haaretz, et même avant que les entreprises ne rouvrent leurs portes, ils peuvent exempter le détenteur de la quarantaine.

Bar-Zik a longuement expliqué dans son article à quel point il aurait été facile de créer une version sécurisée en utilisant le même type de signature numérique déployée sur Internet en HTTPS et d’autres protocoles courants et a exprimé la frustration qu’Israël prétendument avancé en technologie avait. pas déployé cette technologie relativement ancienne dans une pièce d’identité considérée comme si importante. Il était loin d’être le seul professionnel de la cybersécurité à rendre publiques les nouvelles – la société Check Point s’est également manifestée, partageant une vidéo avec Haaretz qui a même guidé l’utilisateur à travers le processus de simulation du Green Pass.

Le ministère de la Santé a tenté de minimiser le problème, disant à la Douzième chaîne que oui. « envisageant la mise en œuvre d’un code-barres sécurisé qui sera accepté internationalement« et que la situation actuelle n’est qu’un »réponse rapide initiale«Pendant ce temps, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a averti qu’une amende de 5 000 shekel (1 500 dollars) attendait quiconque tenterait de s’en tirer en utilisant un faux laissez-passer.

Aussi sur rt.com Israël interdit aux personnes non vaccinées d’accéder à certains emplois, déclare le ministre de la Santé

Edelstein a essayé d’avertir les refuseurs de vaccins que leur vie sera solitaire s’ils ne font pas la queue pour le vaccin, déclarant la semaine dernière que « celui qui ne se fera pas vacciner ne sortira que dans les supermarchés ou les pharmacies, tandis que les vaccinés iront dans les stades et les gymnases.«Il a également menacé de faire licencier des travailleurs de certaines industries s’ils ne reçoivent pas le coup ou ne se soumettent pas à un test de dépistage du virus toutes les 48 heures, bien que le sous-procureur général Raz Nizri ait averti que de telles lois ne pouvaient pas être adoptées au niveau local concernant la secteur de l’éducation.

Malgré le taux de vaccination élevé tant vanté du pays, un quart de ceux qui n’ont pas reçu le vaccin disent qu’ils n’ont pas l’intention de l’obtenir, selon un sondage publié mardi par le Times of Israel. Dans un autre sondage mené mardi par l’institut de recherche Rushinek, seuls 41% des parents ont déclaré qu’ils vaccineraient leurs enfants lorsque le vaccin serait disponible pour les personnes de moins de 16 ans, 30% ayant répondu qu’ils n’étaient pas sûrs et 29% qu’ils sauteraient le jab.

Plus d’un quart des décès israéliens en janvier étaient liés à Covid-19, a annoncé jeudi le Bureau central des statistiques, ajoutant que le nombre total de décès ce mois-là était de 14,1% supérieur à celui de janvier 2020. Quelque 5 486 Israéliens sont morts avec le virus. depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!