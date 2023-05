Des milliers d’Israéliens protestent contre les plans de changement juridique du gouvernement

Les manifestations ont eu lieu sur une base hebdomadaire pendant la majeure partie de l’année et elles se sont poursuivies bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait annoncé en mars qu’il reportait les propositions visant à parvenir à un accord de compromis.

Les organisateurs des manifestations, qui en sont maintenant à leur 18e semaine, disent vouloir accroître la pression sur le gouvernement et les législateurs de Netanyahu après que le parlement a repris ses travaux cette semaine après une suspension d’un mois.

À Tel Aviv, plaque tournante commerciale d’Israël et épicentre des manifestations, les manifestants ont brandi une grande banderole s’adressant à Netanyahu sur laquelle on pouvait lire : « Vous ne serez jamais un dictateur !

Le plan donnerait à Netanyahu, qui est jugé pour corruption, et à ses partenaires de la coalition la plus radicale d’Israël de son histoire le dernier mot dans la nomination des juges. Cela donnerait également au Parlement, qui est contrôlé par les alliés de Netanyahu, le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême et de limiter la capacité de la Cour à réviser les lois.