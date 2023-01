Des milliers d’Israéliens protestent contre la politique du nouveau gouvernement

TEL AVIV, Israël – Des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue samedi soir pour protester contre les plans du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui, selon les opposants, menacent la démocratie et les libertés.

Les manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Tel-Aviv quelques jours après l’investiture du gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux des 74 ans d’histoire du pays.