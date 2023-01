Des milliers d’Israéliens protestent contre la politique du nouveau gouvernement

TEL AVIV, Israël (AP) – Des milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue samedi soir pour protester contre les plans du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui, selon les opposants, menacent la démocratie et les libertés.

Les manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Tel-Aviv quelques jours après l’investiture du gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux des 74 ans d’histoire du pays.

« Le gouvernement des colons est contre moi », lit-on sur une pancarte. Une autre banderole disait : « Logement, moyens de subsistance, espoir ». Certains manifestants portaient des drapeaux arc-en-ciel.

La manifestation était menée par des membres de gauche et arabes du parlement israélien, la Knesset. Ils soutiennent que les plans proposés par le nouveau Cabinet entraveront le système judiciaire et creuseront les écarts sociétaux.

Les manifestants de gauche ont critiqué le ministre de la Justice Yariv Levin, qui a dévoilé mercredi la refonte du système judiciaire, promise depuis longtemps par le gouvernement, qui vise à affaiblir la Cour suprême du pays.

Les critiques ont accusé le gouvernement de déclarer la guerre au système judiciaire, affirmant que le plan bouleverserait le système israélien de freins et contrepoids et saperait ses institutions démocratiques en donnant le pouvoir absolu à la nouvelle coalition gouvernementale.

“Nous avons vraiment peur que notre pays perde la démocratie et nous allons vers une dictature juste pour les raisons d’une personne qui veut se débarrasser de son procès”, a déclaré Danny Simon, 77 ans, un manifestant de Yavne, au sud. de Tel-Aviv. Il faisait référence à Netanyahu, qui a été inculpé de corruption en 2021, des allégations qu’il a démenties.

Les manifestants ont également appelé à la paix et à la coexistence entre les résidents juifs et arabes du pays.

“Nous pouvons voir en ce moment de nombreuses lois préconisées contre les LGBTQ, contre les Palestiniens, contre les grandes minorités en Israël”, a déclaré Rula Daood de “Standing Together”, un mouvement populaire d’Arabes et de Juifs. “Nous sommes ici pour dire haut et fort que nous tous, Arabes et Juifs et différentes communautés à l’intérieur d’Israël, exigeons la paix, l’égalité et la justice.”

Shlomo Mor, The Associated Press