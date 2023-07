Des milliers d’indigènes d’Amazonie quittent la forêt pour vivre une nouvelle vie dans les villes

En 1976, Binan Tuku s’est aventuré à rencontrer une expédition du gouvernement brésilien sur les rives de la rivière Itui dans une région reculée de la forêt amazonienne occidentale. Après quelques soupçons initiaux, lui et son père ont accepté des machettes et du savon dans ce qui a été le début du contact de la tribu Matis avec le monde non autochtone.

Près de 50 ans plus tard, le propre fils de Tuku, Tumi, tente de gagner sa vie dans la ville pauvre d’Atalaia do Norte. Au lieu de la sarbacane traditionnelle, Tumi tenait une poche à douille dans ses mains alors qu’il travaillait dans une boulangerie, et son visage ne portait aucun des tatouages ​​ou piercings caractéristiques des Matis.

« Dans le village, la qualité de l’éducation n’est pas aussi bonne qu’en ville », a déclaré Tumi, 24 ans, qui espère aller à l’université pour étudier la médecine ou le journalisme. « Je veux m’engager avec des non-Autochtones, apprendre des défis auxquels je suis confronté et peut-être un jour retourner dans mon village pour partager ma compréhension du fonctionnement de la ville avec les aînés. »

Des milliers d’Autochtones comme Tumi migrent vers des villes comme Atalaia do Norte, certains à la recherche d’une meilleure éducation et d’autres attirés par une prestation sociale fédérale qui peut les piéger dans la pauvreté urbaine. Leur exode laisse les villages dépérir et fait craindre que la plus grande forêt tropicale humide du monde – cruciale pour endiguer le pire du changement climatique – se retrouve sans ses gardiens les plus efficaces.

BOLSONARO INTERDIT DE SE PRÉSENTER AUX CHARGES PENDANT 8 ANS

Selon les estimations de l’anthropologue Almério Alves Wadick, environ la moitié des 6 200 autochtones de la vallée du Javari vivent désormais dans des centres urbains. Les Matis, l’un des nombreux peuples autochtones de la région, affirment que près de la moitié de leurs 600 personnes vivent maintenant dans cette ville.

Ce nombre est susceptible d’augmenter, a déclaré Binin Matis, qui dirige l’Association autochtone Matis et prend le nom de son peuple comme nom de famille. Binin Matis a dit craindre la perte de la langue de son peuple et son exposition à la drogue.

« Au village, il y a peu de monde, ce sont les anciens dirigeants. Les jeunes sont en ville », a-t-il dit. « Aucun jeune Matis ne sait fabriquer une sarbacane, une flèche. Quand les élèves vont au village pour les vacances, ils ne veulent pas apprendre des anciens. Ils veulent jouer au foot, s’amuser, faire des choses du blanc. homme. »

Bushe Matis, président d’Univaja, la principale association des peuples autochtones de la vallée du Javari, craint que la migration n’entraîne des coupes dans les programmes de santé et d’éducation et la révocation potentielle des territoires autochtones qui pourraient alors être ouverts à l’exploitation minière et au forage.

L’Amazonie a subi de fortes pressions sous le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui était favorable au développement. Son seul mandat a vu une augmentation de l’exploitation minière illégale et de la déforestation atteindre un sommet en 15 ans.

Univaja a récemment mis en place sa propre équipe de surveillance pour se prémunir contre les pêcheurs, les mineurs et les bûcherons illégaux – une tâche auparavant exercée par les villages. L’initiative est cruciale pour protéger les Autochtones isolés qui pourraient être mis en péril par quelque chose d’aussi simple que la grippe transmise par des envahisseurs, a déclaré Bushe.

LA POLICE FÉDÉRALE BRÉSILIENNE RECHERCHE LA MAISON DE L’ANCIEN PRÉSIDENT BOLSONARO SUR DES CARTES DE VACCINS TRAITÉES ALLÉGUÉES

Une telle tension semble être à l’origine des meurtres l’an dernier de l’expert autochtone Bruno Pereira et du journaliste britannique Dom Phillips. Pereira était dans la vallée de Javari pour aider à la création du système de surveillance d’Univaja. Quatre pêcheurs et un homme d’affaires sont en état d’arrestation dans les meurtres.

Luiz Inácio Lula da Silva a cherché à réduire la pression sur l’Amazonie depuis la défaite de Bolsonaro lors des élections de l’année dernière. Il a créé un ministère des Affaires autochtones en partie pour protéger les communautés autochtones. Une partie cruciale de cela est l’amélioration de l’éducation, un défi important dans les régions reculées de l’Amazonie.

Les familles autochtones sont également confrontées à l’hostilité des résidents non autochtones qui les considèrent comme une concurrence pour des ressources limitées, en particulier le poisson.

« Les Indiens viennent ici, le gouvernement ne leur donne pas à manger, et ils pêchent à nos côtés », raconte le pêcheur Antonio Alves, 46 ans. « Quand l’un de nous maltraite quelqu’un, c’est pour notre survie ».

La migration autochtone est en partie motivée par un programme fédéral créé il y a 20 ans lors du premier mandat de Lula. Le programme Bolsa Familia a été lancé pour fournir de l’argent aux familles si elles font vacciner leurs enfants et les maintiennent à l’école. Des dizaines de milliers de familles autochtones ont commencé à fréquenter les villes pour retirer les bénéfices des succursales des banques d’État.

Il y a eu des conséquences désastreuses.

Les peuples autochtones peu habitués à manipuler de l’argent paient parfois plus qu’ils ne le devraient pour de longs trajets en bateau ou voient leurs cartes de débit illégalement conservées par des commerçants peu scrupuleux comme garantie pour des achats à tempérament ou à crédit. En ville, ils restent dans des conditions précaires, vulnérables à l’alcool et aux maladies. Souvent, le paiement de la Bolsa Familia n’est pas suffisant pour les ramener chez eux.

« Ils concluent qu’il est préférable de rester en ville, de recevoir cette somme et de l’utiliser pour étudier car il n’y a même pas d’enseignement primaire complet dans le village », a déclaré Wadick, l’anthropologue. Les chefs indigènes disent que les écoles des villages sont en ruine à cause du mauvais entretien et du manque de surveillance de la part des gouvernements. De nombreux enseignants autochtones ont passé de longues périodes dans la ville, négligeant leur travail.

Mais l’argent n’est pas non plus suffisant pour couvrir la vie en ville. Le paiement minimum est de 125 $ par mois, plus de petits ajouts pour les femmes enceintes et pour les enfants selon l’âge. Les peuples autochtones se font souvent concurrence pour des emplois mal rémunérés comme la collecte des ordures ou le balayage des rues. Beaucoup endurent la faim.

« Nous avons besoin de vêtements, pour manger tous les jours, pour payer l’électricité et les factures d’eau. Si tout cela était gratuit, nous pourrions subvenir à nos besoins avec 125 dollars », a déclaré Tumi, qui a récemment quitté la boulangerie pour travailler pour Univaja.

Le ministère des Peuples autochtones cherche à retravailler certaines parties du programme afin que les peuples autochtones n’aient pas à se déplacer aussi souvent pour percevoir le paiement. Les propositions incluent l’allongement du délai de retrait de l’argent et des dates de paiement flexibles.

Un autre objectif majeur du ministère est d’améliorer l’éducation dans les territoires autochtones afin de réduire l’incitation à partir. C’est une tâche ardue avec des coûts élevés pour des régions immenses, éloignées et pauvres.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nelly Marubo, une anthropologue autochtone, a déclaré que son idéal était des écoles de village adaptées à la culture où les élèves ont accès aux connaissances autochtones et non autochtones sans avoir besoin d’être en ville. Mais elle a été choquée par ce qu’elle a découvert quand, après cinq ans d’absence, elle s’est récemment rendue dans sa région natale au fond de la vallée de Javari pour filmer un documentaire sur sa vie.

« J’ai toujours en tête beaucoup d’enfants et de jeunes, mais malheureusement, cette fois, la visite a été très triste », a-t-elle déclaré. « J’ai trouvé un village abandonné avec seulement quatre femmes âgées. »