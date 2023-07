Des milliers d’hôteliers se mettent en grève dans le sud de la Californie

Des milliers de travailleurs de l’hôtellerie du sud de la Californie ont quitté leur travail dimanche, exigeant un salaire plus élevé et de meilleurs avantages sociaux dans ce que leur syndicat appelle la plus grande grève de son histoire.

Les cuisiniers, les préposés aux chambres, les lave-vaisselle, les serveurs, les chasseurs et les agents de la réception des hôtels faisaient du piquetage devant les grands hôtels des comtés de Los Angeles et d’Orange au moment même où la saison touristique estivale s’intensifie.

Le syndicat des acteurs américains accepte de prolonger les pourparlers alors que les stars de la liste A montrent qu’elles sont prêtes à faire grève En savoir plus

Le mois dernier, les membres de Unite Here Local 11 ont voté à 96 % en faveur de l’autorisation de la grève. Le syndicat demande de meilleurs salaires, de meilleures prestations de soins de santé, des cotisations de retraite plus élevées et des charges de travail moins pénibles.

En outre, le syndicat souhaite créer un «fonds de logement pour la main-d’œuvre hôtelière» pour aider les travailleurs à faire face à la flambée du coût de la vie dans le grand Los Angeles. De nombreux employés signalent des heures de trajet domicile-travail parce qu’ils n’ont pas les moyens de vivre à proximité de leur lieu de travail.

« Nos membres ont d’abord été dévastés par la pandémie, et maintenant par la cupidité de leurs patrons », a déclaré le co-président du syndicat Kurt Petersen dans un communiqué. « L’industrie a obtenu des renflouements tandis que nous avons eu des coupes. »

Les contrats ont expiré vendredi à minuit dans plus de 60 hôtels, y compris des propriétés appartenant à de grandes chaînes telles que Marriott et Hilton. La grève touche environ la moitié des 32 000 travailleurs de l’hôtellerie que le syndicat représente dans le sud de la Californie et de l’Arizona.

La semaine dernière, un accord a été conclu avec son plus gros employeur, le Westin Bonaventure Hotel & Suites au centre-ville de Los Angeles, qui compte plus de 600 travailleurs syndiqués. Les responsables syndicaux ont décrit l’accord de principe, qui prévoit des salaires plus élevés et des niveaux de dotation accrus, comme une victoire majeure pour les travailleurs.

Les pourparlers avec d’autres hôtels étaient dans l’impasse. Une coalition de plus de 40 hôtels impliqués dans les négociations a accusé les dirigeants syndicaux d’avoir annulé une session de négociation prévue et d’avoir refusé de s’asseoir à la table.

Unite Here Local 11 « n’a pas bougé de sa demande d’ouverture il y a deux mois d’une augmentation de salaire allant jusqu’à 40% et d’une augmentation de plus de 28% des coûts des avantages sociaux », a déclaré le groupe hôtelier dans un e-mail vendredi au Los Angeles Times. « Dès le départ, le syndicat n’a montré aucune volonté d’engager des négociations productives et de bonne foi avec ce groupe. »