Des milliers d’hôteliers californiens en grève — RT World News

Environ 15 000 employés de l’hôtellerie sont en grève dans l’État américain de Californie, à la recherche de salaires plus élevés et d’avantages sociaux accrus dans le cadre d’un arrêt de travail qui a laissé les hôtels se débattre pour accueillir les clients pendant les vacances chargées du 4 juillet.

Un syndicat représentant les travailleurs de l’hôtellerie dans l’État, UNITE HERE Local 11, a déclaré que la grève, qui a commencé dimanche, était « la plus grande grève multi-hôtellerie » dans son histoire. Il a ajouté que ses travailleurs, qui comprennent des grooms, des agents de réception et des préposés aux chambres, recherchent « de meilleurs salaires, des prestations de soins de santé, des pensions et des charges de travail sûres. »

Le syndicat a également demandé une augmentation immédiate de 5 $ du salaire horaire; un déménagement qui, selon lui, est nécessaire en raison de la montée en flèche des coûts du logement dans l’État. Les employeurs, quant à eux, ont critiqué le mouvement ouvrier, affirmant qu’il refusait de négocier ses revendications.

« Nos membres ont d’abord été dévastés par la pandémie, et maintenant par la cupidité de leurs patrons », Kurt Petersen, co-président de UNITE HERE Local 11, a déclaré dans un communiqué. Il a ajouté que « L’industrie a obtenu des renflouements tandis que nous avons eu des coupes. » Le syndicat a voté le mois dernier pour autoriser la grève.















Keith Grossman, un porte-parole représentant 44 des entreprises touchées par la grève, a déclaré que les hôtels sont « pleinement prêt à continuer à fonctionner » et va « prendre soin de nos clients tant que cette perturbation durera. » Dans l’ensemble, la grève touche plus de 60 hôtels et environ la moitié des 32 000 travailleurs que le syndicat représente dans l’État.

Le débrayage intervient au milieu des célébrations animées des vacances du 4 juillet aux États-Unis. Cela coïncide également avec une grande convention d’anime qui a attiré un grand nombre de visiteurs à Los Angeles.

Dans un message sur son site Internet, le syndicat avait demandé aux invités de « ne pas manger, dormir ou se rencontrer » dans les hôtels impliqués dans la grève, dont beaucoup avaient embauché des travailleurs temporaires pour remplacer le personnel absent.

La grève est la dernière action revendicative à affecter la Californie. Début mai, la Writers Guild of America (WGA) a entamé une grève qui a eu un impact sur l’industrie de la télévision et du cinéma dans l’État et au-delà. Il y a également eu des grèves qui ont vu un district scolaire de Los Angeles fermé pendant trois jours à la suite de plaintes de travailleurs, notamment de chauffeurs de bus et de gardiens, et d’enseignants à Oakland.