Des milliers d’honneurs ont été tués Const. de police de Toronto. Andrew Hong aux funérailles

Des milliers de personnes en deuil, dont des membres de la famille, des policiers de partout au Canada et aux États-Unis, ainsi que des politiciens ontariens, se sont alignées mercredi dans les couloirs du Centre des congrès de Toronto pour célébrer la vie de l’agent de police de Toronto tué, Const. André Hong.

Les policiers ont salué solennellement le cortège funèbre de l’officier de Toronto qui a été tué lors d’une récente série de fusillades, alors que le cortège rendait hommage à sa carrière au sein de l’unité de motards de la force.

Au milieu de la matinée, des motocyclistes agissant comme porteurs honoraires ont accompagné le corbillard dans les rues calmes de Toronto alors que le cortège funèbre commençait.

Des centaines d’agents en uniforme des forces de police du Canada et des États-Unis ont bordé les rues le long du parcours pour saluer le cortège au passage.

Le chef de la police par intérim de Toronto, James Ramer, faisait partie des policiers qui ont salué Hong à l’extérieur du bâtiment lorsque le corbillard est arrivé portant un cercueil drapé d’un drapeau canadien. Le cortège est arrivé peu de temps après que quatre avions du groupe Waterloo Warbirds composé de policiers en activité et à la retraite ont effectué un survol “homme disparu” en hommage à Hong.

Le premier ministre Doug Ford a pris la parole lors du service et a fait l’éloge de la fonction publique de Hong au cours de sa carrière de 22 ans en tant que policier.

“Il a consacré près de la moitié de sa vie au service et a été un officier dévoué et respecté tous les jours de ces 22 années”, a déclaré Ford, ajoutant que Hong était également un père de famille dévoué et dévoué.

Sa famille pleure maintenant la “perte indescriptible” d’un héros, a déclaré Ford.

“Parfois, ces héros font le sacrifice ultime, comme Andrew l’a fait.”

Le président de la commission des services de police, Jim Hart, a déclaré que Hong était un “gentil géant” drôle et chaleureux, qui faisait son travail avec enthousiasme chaque jour.

“C’était une personne qui améliorait régulièrement la vie de tous ceux qui se trouvaient sur son orbite”, a déclaré Hart.

Hong, un vétéran de la police de 22 ans, est vu ici sur une photo de remise des diplômes du Collège de police de l’Ontario. La famille, les amis et les collègues assisteront aux funérailles de Hong mercredi au Centre des congrès de Toronto. (Service de police de Toronto)

Plus de 7 000 personnes étaient attendues pour le service. Il comprendra des éloges de l’épouse de Hong, Jenny, et de sa fille Mia, ainsi que des hommages de Ford, du maire de Toronto John Tory, de Ramer et du président de l’Association des policiers de Toronto, Jon Reid.

Hong, 48 ans, est décédé dans ce que la police a décrit comme une «embuscade» mortelle et non provoquée pendant sa pause déjeuner dans un Tim Hortons de Mississauga la semaine dernière.

Il était l’une des deux victimes décédées peu de temps après la fusillade, une troisième étant décédée à l’hôpital quelques jours plus tard.

Bien que les funérailles soient privées, les membres du public ont été invités à signer un livre de condoléances pour la famille de Hong et ont pu regarder le cortège se diriger vers les funérailles.

La veuve Jenny Hong et ses enfants Mia et Alex passent devant la moto du const. Andrew Hong sur une bande-annonce qui a suivi le corbillard lors de ses funérailles à Toronto mercredi. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

‘Plus grand que la vie’

Vétéran de 22 ans, Hong a passé les 19 dernières années avec les services de la circulation de la police de Toronto à travailler avec une unité spécialisée dans les motos qui fournit des escortes de sécurité aux dignitaires comme les premiers ministres et les présidents.

Le père de deux enfants a commencé sa carrière dans la police en 2000, est passé aux services de la circulation deux ans plus tard et “a trouvé sa passion dans la Motor Squad” en 2008, ont déclaré les services de police de Toronto.

Des notes biographiques de la force ont décrit Hong comme “extrêmement passionné par son travail” et ont déclaré qu’il excellait dans son rôle d’instructeur de moto, où il a aidé à former d’autres officiers.

Const. Le chapeau de police d’Andrew Hong est porté devant sa famille, sa femme Jenny Hong et ses enfants Mia et Alex lors de ses funérailles. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

La perte de l’officier collégial et apprécié qui “aimait rire avec ses collègues” a “laissé un vide” pour l’ensemble du service de police, a déclaré la force.

“(Hong) a toujours fait connaître sa présence et a mis un sourire sur le visage de tout le monde”, a déclaré la force. “Il nous manquera énormément, mais il vivra à travers des souvenirs et des histoires.”

Il laisse dans le deuil sa femme, deux adolescents, un garçon et une fille, et ses parents.

Dans la déclaration publique du lendemain de sa mort, la famille a décrit Hong comme “un homme d’acier à l’extérieur avec une personnalité chaleureuse d’ours en peluche à l’intérieur”.

“Sa personnalité était plus grande que nature”, a déclaré la famille Hong, qui a également demandé de l’intimité pendant cette période.

“C’était un farceur et il s’entendait avec tout le monde. Son absence a laissé un trou béant dans le cœur de notre famille, de la famille de la police et de tous ceux qui connaissaient et aimaient Andrew.”