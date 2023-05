Des milliers d’habitants de Pologne forcés d’évacuer en raison de la découverte d’une bombe non explosée de 550 livres de la Seconde Guerre mondiale

Une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale pesant 550 livres a été découverte en Pologne lors de travaux de construction.

Environ 2 500 habitants de la ville polonaise de Wroclaw ont été contraints d’évacuer alors que des experts en bombes travaillaient pour retirer l’engin explosif.

La bombe a été retrouvée dans une zone qui était auparavant un territoire allemand qui a connu de violents combats pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une grosse bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale découverte dans la ville polonaise de Wroclaw a forcé l’évacuation de 2 500 habitants vendredi.

La bombe pesant 550 livres a été retrouvée près d’un viaduc ferroviaire dans la ville du sud-ouest de la Pologne lors de travaux de construction.

Les forces armées polonaises ont déclaré qu’il s’agissait d’une bombe aérienne allemande SC-250 datant de la guerre.

La ville a organisé des bus pour emmener les résidents évacués vers une zone sûre pendant que des experts en déminage travaillaient sur les lieux. Le trafic ferroviaire a également dû être interrompu jusqu’à ce que la bombe soit retirée, selon les médias polonais.

La porte-parole de la police, Aleksandra Freus, a déclaré à la chaîne TVN24 que tous les habitants n’avaient pas accepté de quitter leur domicile et que les autorités ne pouvaient pas les forcer à le faire. La police a lancé un appel public à l’évacuation, citant « la menace pour la santé et la vie humaines causée par les munitions non explosées ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Wroclaw était la ville allemande de Breslau. Il a vu de violents combats et des destructions généralisées, subissant de lourds bombardements soviétiques avant la reddition de l’Allemagne.

La ville est devenue une partie de la Pologne lorsque les frontières ont été redessinées après la guerre, l’Allemagne vaincue étant forcée de céder son territoire.