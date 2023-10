Des milliers d’habitants de Gaza se réfugient dans les écoles de l’ONU suite aux raids aériens israéliens | Nouvelles de Gaza

Depuis le début des raids israéliens sur la bande de Gaza samedi, plus de 73 000 résidents palestiniens vivant dans les régions orientales proches de la frontière israélienne ont quitté leurs maisons pour se réfugier dans les écoles de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Selon Adnan Abu Hasna, porte-parole de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), des gens arrivent de toutes les régions de la bande de Gaza, alors que la zone est confrontée à d’intenses bombardements aériens.

« Les résidents ont trouvé refuge dans 64 écoles, et d’autres viendront bientôt, car ils pensent qu’il s’agit des endroits les plus sûrs de la bande de Gaza car ils sont affiliés aux Nations Unies », a déclaré Abou Hasna.

Dans les écoles et autres institutions des Nations Unies à Gaza, a expliqué Abu Hasna, les Palestiniens peuvent recevoir des services de santé, nutritionnels et psychologiques.

« Certaines personnes âgées sont des cas médicaux qui nécessitent un suivi compte tenu de la tension actuelle, et les enfants ont besoin de conseils psychologiques et sociaux pour surmonter cette étape difficile qu’ils ont traversée », a-t-il déclaré.

Les familles de Gaza fuient vers les écoles de l’UNRWA après qu’une attaque sans précédent menée par des combattants du Hamas a surpris l’establishment militaire israélien. Des membres de la branche armée du Hamas ont envahi les sites militaires israéliens et les villes à l’aide de parapentes motorisés, tandis que d’autres ont franchi la clôture israélienne.

Le gouvernement israélien a ensuite déclaré la guerre à Gaza dimanche. Environ 800 Israéliens ont été tués et plus de 2 000 autres blessés. Lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’un siège total serait imposé à Gaza, sans nourriture, électricité, eau ou carburant autorisé à entrer.

« Nous luttons contre les animaux humains et nous agissons en conséquence », a déclaré Gallant dans son discours.

Selon l’armée israélienne, 100 000 soldats de réserve se sont rassemblés près de Gaza, où les combattants palestiniens affirment détenir 130 personnes captives.

Les attaques israéliennes sur Gaza ont tué plus de 500 Palestiniens, dont 91 enfants.

Arifa Abu Laila, de Beit Hanoun, ville du nord du pays, a déclaré qu’elle avait quitté son domicile et qu’elle se réfugiait désormais dans une école de l’UNRWA, au centre de la ville de Gaza.

« Nous sommes sortis et avons vu des explosions de toutes parts », a déclaré cet homme de 51 ans. « Je suis une femme malade qui a besoin d’un traitement et mon mari est également diabétique. Dans chaque guerre, nous venons dans les écoles de l’UNRWA parce qu’ils disent que c’est sûr. »

La guerre a été une surprise pour tout le monde, a-t-elle ajouté.

« Si nous avions su ce qui allait se passer, nous aurions acheté les fournitures dont nous avions besoin, comme de la nourriture, des traitements et des fournitures. Nous devions marcher pieds nus jusqu’aux écoles, sans provisions telles que du lait et des couches pour nos enfants. »

Essayer d’échapper à la mort

Ce n’est pas la première fois que des Palestiniens se réfugient dans les écoles de l’UNRWA lors des offensives israéliennes. Ces dernières années, les habitants de Gaza ont cherché refuge dans les installations au milieu de bombardements aériens et d’autres attaques.

Mais même si les écoles font partie du programme d’intervention d’urgence de l’UNRWA, elles ne sont pas à l’abri de la violence en temps de guerre.

Dans un communiqué, l’UNRWA a déclaré que deux de ses écoles – une dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord et une autre dans le centre de la ville de Gaza – avaient subi des dommages suite aux attaques aériennes des forces israéliennes.

« Deux écoles de l’UNRWA ont été bombardées », a déclaré le porte-parole de l’UNRWA, Abu Hasna, soulignant que 14 installations de l’ONU au total ont été endommagées jusqu’à présent par les raids aériens israéliens.

« Nous disposons de 200 installations de l’UNRWA situées entre des zones résidentielles et entourées de diverses institutions. Lors du bombardement, 14 installations ont subi divers dommages.

Alors que les écoles ont été touchées par les bombardements, Abu Hasna a déclaré qu’il craignait que la sécurité reste insaisissable, même sur les sites de l’ONU.

« Nous avons été confrontés à cet événement lors de la guerre de 2014 », a-t-il ajouté, soulignant un incident passé au cours duquel des écoles de l’ONU ont été touchées par des tirs de missiles. « L’une des écoles a été bombardée, faisant des blessés, ce qui signifie qu’il n’y a aucun endroit sûr à Gaza. »

Une grand-mère, Etemad Salem, a quitté sa maison dans le camp de Shujaiya avec sa famille la nuit, en hurlant à cause de l’intensité des bombardements.

« J’avais l’impression que c’était un tremblement de terre ou que c’était le jour du jugement dernier », a déclaré cet homme de 70 ans, qualifiant l’attentat de « terrifiant ».

La maison de Salem a été bombardée lors de la dernière offensive israélienne, et ses enfants ont déclaré qu’ils n’avaient d’autre choix que de partir et de chercher refuge dans une école de l’UNRWA.

« Nous sommes venus ici pour échapper à la mort », dit-elle.

L’école est cependant loin du confort d’une maison. Salem, qui souffre de diabète et d’hypertension, est incapable de se reposer. « Les explosions n’ont pas cessé et ici nous ne pouvons pas dormir non plus », a-t-elle déclaré.

Salem ne sait finalement pas combien de temps elle et ses enfants pourront rester au refuge.

« C’est un endroit sûr, mais il ne convient pas pour y vivre plus de deux jours », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de monde ici. Il y a deux familles avec moi dans la classe et les hommes dorment dans les couloirs.

« Personne ne se soucie de nos vies »

Saleh Al-Attar, 60 ans, a quitté sa maison de la ville de Beit Lahia sans savoir s’il aurait encore un logement où revenir.

« J’étais assis avec ma femme et je regardais les informations sur les événements dans les zones israéliennes entourant Gaza », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Quelques instants plus tard, les raids israéliens ont commencé et les femmes de la maison ont commencé à crier, alors j’ai décidé de quitter la maison pour l’école de l’UNRWA, dans le centre-ville, en espérant qu’elle serait en sécurité. Il n’y a pas d’alternative à cela.

Al-Attar a pointé du doigt des familles entières qui ont été tuées, simplement assises dans leur maison, en cochant leurs noms : la famille Shabat, la famille Abu Quta et bien d’autres encore.

« Nous n’avons aucune protection internationale », a-t-il déclaré. « Personne ne se soucie de nos vies. Par conséquent, quand Israël décide d’exterminer la population de Gaza, personne ne l’arrête. »

Il ne sait pas combien de temps il sera contraint de quitter son domicile, mais il dit s’être habitué à « cette douleur répétée ».

« Combien de guerres ai-je vécues et combien de fois ai-je été déplacé vers les écoles de l’UNRWA ? C’est la cinquième fois depuis 2008″, a-t-il déclaré.

« Pas une maison de remplacement »

Pour l’enfant palestinien Aseel Khaled, une école est censée être simplement un établissement d’enseignement, et non un remplacement d’un foyer.

« L’école est censée être uniquement un lieu d’étude », a-t-elle déclaré.

Le jeune de 12 ans s’est réveillé samedi au milieu de la nuit au son de violents bombardements. Pensant que ses parents et ses sœurs avaient été tués, elle s’est mise à crier.

« Ma mère a essayé de me calmer et de me rassurer sur le fait que les Israéliens ne bombarderaient pas notre maison », a-t-elle déclaré. « Mais le lendemain matin, nous sommes arrivés à l’école New Gaza, affiliée à l’UNRWA. »

Les Israéliens disposent d’abris anti-bombes dans lesquels ils peuvent se cacher, a déclaré Khaled, mais les Palestiniens de Gaza ne peuvent considérer les écoles que comme des lieux d’abri.

« Ici, nous voyons les larmes de nos mères et entendons les enfants et les bébés pleurer soit à cause de l’état de panique constant, soit à cause du bruit des missiles », a déclaré Khaled. « J’essaie de m’occuper pendant la journée, mais la plupart du temps, je reste en classe avec ma mère parce que la cour de récréation de l’école n’est pas sûre. Je continue d’entendre et de voir des explosions répétées.