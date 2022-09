Alors que des pancartes de bienvenue ont été accrochées et que des activités d’orientation ont fait écho sur les campus postsecondaires canadiens la semaine dernière, des milliers d’étudiants internationaux étaient toujours de retour dans leur pays d’origine, attendant de connaître le statut de leurs permis d’études.

Mackenzy Metcalfe, directeur général de l’Alliance canadienne des associations étudiantes, affirme que l’organisation entend plusieurs étudiants internationaux frustrés qui sont touchés par les arriérés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

“Ces retards ont vraiment un impact sur la façon dont les étudiants vivent le campus”, a déclaré Metcalfe. “Cela signifie que les étudiants ne pourront pas fréquenter le campus avant la mi-septembre, voire octobre, alors ils manquent la semaine d’accueil, la découverte du campus, les présentations à des amis et ces choses qui sont vraiment au cœur de l’expérience universitaire de tout étudiant.”

Les étudiants internationaux payant déjà des frais de scolarité nettement plus élevés, les défenseurs poussent le gouvernement à prioriser et à traiter plus rapidement les permis d’études. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dit qu’il renforce son personnel et modernise ses systèmes pour augmenter la capacité de traitement et s’attaquer aux arriérés à court terme.

Selon IRCC, au 18 août, le nombre de demandes de permis d’études à traiter était de 163 600. Il indique que 64 % de ces demandes respectent actuellement sa norme de service de 60 jours. Cela laisse potentiellement des milliers d’étudiants dont les demandes ne seront peut-être pas prêtes à temps pour commencer l’année scolaire.

Anxiété élevée pour les étudiants internationaux

Metcalfe dit que cette période de temps dans l’enseignement postsecondaire est particulièrement significative pour les étudiants venant d’un autre pays, et tout type de retard peut également entraîner des difficultés financières supplémentaires.

“Même repousser leur date de début de quelques semaines peut avoir des implications de plusieurs milliers de dollars en termes de loyer et de nourriture et de réorganisation des vols et de l’hébergement pour venir étudier au Canada”, a-t-elle déclaré.

Certains de ces étudiants craignent de perdre un semestre d’école et disent que leur anxiété face à la situation est élevée.

Victoria, qui vient de Russie, a déclaré qu’elle avait demandé son permis d’études en janvier 2022 après avoir été acceptée au Collège Algonquin d’Ottawa pour un programme de design.

“J’ai reporté le début des cours deux fois – en mai et septembre 2022”, a-t-elle déclaré. CBC News a accepté de n’utiliser que son prénom car elle craint que sa prise de parole n’affecte sa candidature.

Selon l’IRCC, le délai moyen de traitement d’un permis d’études provenant de l’extérieur du Canada est de 12 semaines, sans compter le temps nécessaire pour envoyer une demande entre un centre de demande de visa et son bureau. Victoria dit qu’elle dure maintenant huit mois.

“J’ai bien peur de ne pas avoir reçu de réponse d’ici la fin de l’année”, a-t-elle déclaré.

Plus de communication d’IRCC nécessaire : avocat

Lev Abramovich, avocat spécialiste de l’immigration et des réfugiés chez Abramovich & Tchern Immigration Lawyers, affirme que les étudiants internationaux avec lesquels il a travaillé étaient en colère et confus.

“Imaginez que vous avez rempli toutes les conditions, payé 50 000 $ pour la première année, vous êtes ravi d’aller à l’Université de Toronto… vous avez loué un appartement et les meilleures années de votre vie d’adulte sont sur le point de commencer et à la place il vous manque un an”, a déclaré Abramovich, faisant référence à une situation à laquelle l’un de ses clients est confronté.

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration Lev Abramovich estime qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui traite les demandes de permis d’études, aurait dû fournir une communication plus claire aux étudiants internationaux dans le cadre de la gestion des arriérés. (Soumis par Lev Abramovich)

Abramovich a déclaré à CBC News que l’IRCC aurait dû assumer plus de responsabilités dans la communication avec les étudiants afin qu’ils puissent prendre des décisions plus éclairées.

“Si IRCC regardait les chiffres, regardait le nombre de ressources dont il disposait et disait” Malheureusement, beaucoup d’entre vous ne seront pas traités “, vous pourriez vous gouverner en conséquence. Cela ne s’est pas produit”, a-t-il déclaré.

IRCC dit qu’il travaille avec l’arriéré

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC Toronto, la porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Julie Lafortune, a déclaré que pour le mois d’août, le ministère a été en mesure de traiter 84 000 permis d’études et 21 000 demandes de prolongation, ce qui permet aux étudiants internationaux actuellement au Canada de poursuivre leurs études. .

« Pour tenir les Canadiens au courant de nos progrès vers la réduction des arriérés, IRCC publie des données mensuelles sur son site Web », a déclaré M. Lafortune.

Selon le communiqué, IRCC a également annoncé récemment que le ministère embauchera jusqu’à 1 250 nouveaux employés d’ici la fin de l’automne pour augmenter la capacité de traitement et s’attaquer aux arriérés à court terme.

“IRCC évolue vers un environnement de travail plus intégré, modernisé et centralisé afin d’aider à accélérer le traitement des demandes à l’échelle mondiale”, a-t-elle écrit.

Victoria dit que si elle pouvait refaire une demande d’études postsecondaires, elle choisirait d’étudier dans un autre pays. Jusqu’à présent, dit-elle, il lui manque 8 200 $ – le montant de son acompte pour frais de scolarité.

“Si j’avais su cela, je n’aurais jamais postulé au Canada”, a-t-elle déclaré.