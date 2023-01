Des milliers d’enseignants en Angleterre et au Pays de Galles pourraient être mis à pied alors qu’une vague de grèves de 16 jours débute en Écosse

Des MILLIERS d’enseignants en Angleterre et au Pays de Galles pourraient partir à la fin du mois.

La vague d’actions revendicatives qui a balayé le Royaume-Uni devrait frapper les écoles dans quelques semaines à moins qu’il n’y ait une percée dans les conflits amers sur les salaires, les emplois et les conditions.

Étudiante levant la main pour poser une question en classe Crédit : Getty

Les enfants en Écosse manquent déjà des cours grâce à 16 jours de grève continue, à compter d’aujourd’hui.

Mais les élèves d’Angleterre et du Pays de Galles pourraient être les prochains sur la liste.

Le Syndicat national de l’éducation (NEU) et le syndicat des chefs d’établissement NAHT se préparent à annoncer le résultat des scrutins pour les grèves salariales plus tard dans la journée.

Plus de 300 000 enseignants et membres du personnel de soutien ont été invités à voter dans le cadre d’un différend sur les salaires.

Le syndicat doit donner un préavis de deux semaines, ce qui signifie que les débrayages pourraient commencer dès le 30 janvier.

Un scrutin des membres du syndicat des enseignants NASUWT la semaine dernière n’a pas atteint le seuil de participation de 50%, bien que neuf sur 10 de ceux qui ont voté aient soutenu les grèves.

Si les grèves se poursuivent, les écoles pourraient être obligées de renvoyer chez eux tous les élèves, sauf les plus vulnérables.

Cela fermerait plus ou moins l’éducation ordinaire, comme lors des fermetures pandémiques, et paralyserait l’économie.

Aujourd’hui marque le premier jour de plus de deux semaines de grève continue des membres du syndicat Educational Institute of Scotland (EIS).

Les enseignants de deux des 32 collectivités locales d’Écosse sortent chaque jour jusqu’au 6 février.

Les deux premiers conseils concernés sont Glasgow, où toutes les écoles sont fermées lundi, et East Lothian où elles sont fermées à tous les élèves à l’exception de ceux qui passent les examens préliminaires ce jour-là.

L’action se poursuit après que les pourparlers de jeudi entre le gouvernement écossais, les dirigeants des autorités locales et les syndicats d’enseignants n’ont pas permis de résoudre le problème.

Les membres du syndicat Association of Headteachers and Deputes in Scotland (AHDS) entament également 16 jours de grèves continues à partir de lundi, reflétant l’action de l’EIS.

Les membres de l’EIS ont précédemment déclenché trois jours de grève, un en novembre et deux en janvier, tandis que les membres d’autres syndicats d’enseignants ont également débrayé ces jours-là en janvier et à deux dates en décembre.

Les syndicats ont rejeté une offre salariale qui verrait la plupart des enseignants recevoir une augmentation de salaire de 5%, bien que les plus bas salaires obtiendraient une augmentation de 6,85%.

La secrétaire écossaise à l’éducation, Shirley-Anne Somerville, a insisté sur le fait que les 10% que les enseignants exigent sont inabordables.

L’EIS a annoncé vendredi 22 jours supplémentaires de grève, à partir de fin février, dans une escalade du conflit.

CHAOS DE GRÈVE

Les débrayages surviennent au milieu d’une vague d’actions revendicatives dans divers secteurs.

Les infirmières de toute l’Angleterre sortiront mercredi et jeudi de cette semaine, tandis que les dirigeants de GMB se réunissent aujourd’hui pour discuter de nouvelles grèves des ambulanciers.

Toute décision devrait être annoncée plus tard dans la semaine.

Ailleurs, les membres de l’Agence pour l’environnement font grève mercredi d’affilée au sujet des salaires, et les pourparlers se poursuivront entre les syndicats des chemins de fer et les opérateurs ferroviaires dans une nouvelle tentative de résoudre le conflit de longue date qui a conduit à une série de grèves depuis l’été dernier.

Les deux parties disent qu’elles travaillent à une offre révisée.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) poursuit une grève le 1er février de 100 000 fonctionnaires qui aura un impact sur les gouvernements, les centres d’examen de conduite, les musées, les ports et les aéroports.

Les conseillers juridiques et associés de plus de 80 tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles doivent également déclencher une nouvelle grève les 21 et 28 janvier.