Des milliers d’enfants ont été expulsés de force d’Ukraine vers la Russie en juillet dans le cadre de l’opération de “filtration” de Moscou, a déclaré jeudi un responsable américain de la sécurité.

“Les États-Unis ont des informations selon lesquelles, au cours du mois de juillet, des milliers d’enfants ont été transférés des zones d’Ukraine contrôlées par la Russie vers la Russie”, a déclaré l’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter, aux responsables en exercice du comité permanent. Conseil, y compris la Russie. “Certains de ces enfants n’ont pas de papiers d’identité ni d’informations sur la localisation de leurs parents.”

L’UKRAINE ACCROCHE LA FURIE DE LA RUSSIE SUR LES PERTES MILITAIRES À KHARKIV

Carpenter a visé directement la Russie dans son discours enflammé et a déclaré que ces enfants “ont été arrachés à leurs familles” par le même gouvernement dont “les représentants sont assis ici à cette table et racontent des mensonges et de la propagande incessants”.

Les commentaires de l’ambassadeur interviennent alors que les forces d’occupation en Ukraine cherchent à organiser des “référendums” cette semaine dans quatre régions, dont Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, dans le but d’annexer des parties de l’Ukraine.

Les responsables occidentaux et Kyiv ont critiqué cette poussée comme une tentative falsifiée de justifier l’invasion illégale de la Russie qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, dont environ 6 millions qui ont fui à travers les frontières voisines, tandis que 7 millions seraient déplacés à l’intérieur du pays.

Carpenter a déclaré que les efforts de la Russie pour organiser des référendums “fictifs” n’avaient rien de nouveau et a souligné les mesures prises par Moscou en 2014 après son invasion de la Crimée et les élections qui ont suivi, qui auraient montré qu’environ 97% des électeurs soutenaient l’annexion de la Crimée par la Russie.

POUTINE PAYERA 10 000 RUBLES AUX FAMILLES EN UKRAINE OCCUPÉE POUR ENVOYER DES ENFANTS À L’ÉCOLE AU MILIEU DE LA GUERRE RUSSE

Des rapports ultérieurs ont montré que seuls 30% de Crimée sont soupçonnés d’avoir voté, et seulement 15% ont effectivement soutenu l’adhésion de la Crimée à la Russie.

« Nous savons… que la Russie n’a presque aucun soutien dans le sud et l’est de l’Ukraine et qu’elle est maintenant chassée de ce territoire », a déclaré Carpenter.

L’ambassadeur a déclaré que l’opération de filtrage de la Russie était un plan “d’ingénierie sociale” pour permettre aux autorités mandataires de réprimer l’opposition et la dissidence dans les zones occupées de l’Ukraine.

Des informations faisant état de détentions arbitraires, de tortures et d’expulsions ont fait surface depuis l’assaut de la guerre et les villes désoccupées du nord de l’Ukraine ont montré des signes supplémentaires de violations flagrantes des droits humains.

Carpenter a déclaré que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais “les parodies bon marché du processus électoral”.

“Nous devons tous continuer à faire comprendre que de tels coups de propagande ne seront jamais reconnus comme légitimes”, a-t-il ajouté.