Des milliers d’enfants pourraient manquer l’école car les parents les gardent à la maison en raison d’une terrifiante épidémie de Strep A

Des MILLIERS d’enfants pourraient manquer l’école car les parents les gardent à la maison alors que les craintes grandissent concernant l’épidémie de streptocoque A.

Les parents d’élèves des écoles où des camarades de classe sont décédés du streptocoque A, qui peut provoquer la scarlatine et des maladies plus graves, ont déjà déclaré qu’ils garderaient leurs fils et leurs filles à la maison.

Des milliers d’élèves pourraient manquer l’école en raison des craintes de propagation du streptocoque A (photo d’archives) Crédit : Getty

Muhammad Ibrahim Ali, âgé de quatre ans, est décédé à son domicile

Camilla Rose Burns a attrapé le virus à l’école et se bat actuellement pour sa vie Crédit: Sky News

Beaucoup d’autres pourraient suivre, même dans les écoles qui n’ont enregistré aucune infection.

Au cours des dernières semaines, sept enfants d’âge scolaire sont morts de complications après avoir contracté le streptocoque A, une bactérie assez courante qui ne provoque généralement que des symptômes bénins, comme un mal de gorge.

Un garçon de 12 ans est devenu le premier élève du secondaire à mourir de l’épidémie de streptocoque A hivernale.

Le garçon était un élève de 8e année à la Colfe’s School payante de Lewisham, dans le sud-est de Londres.

Un autre élève de la même école serait hospitalisé.

On sait maintenant qu’au moins sept enfants sont morts de la maladie qui ne provoque généralement qu’un léger mal de gorge et de la température – mais dans les cas extrêmes, elle peut entraîner une infection potentiellement mortelle.

Les autres décès concernaient des enfants en âge d’aller à l’école primaire.

Muhammad Ibrahim Ali, quatre ans, de High Wycombe, est décédé après avoir contracté le streptocoque A et subi un arrêt cardiaque.

Actuellement, Camila Rose Burns, quatre ans, de Bolton, dans le Lancashire, se bat pour sa vie à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool.

L’une des personnes décédées était un enfant de six ans, que l’on pense être une fille, à l’école primaire Ashford Church of England à Surrey.

Les enseignants de l’école primaire voisine d’Echelford, également à Ashford, ont écrit la semaine dernière aux parents disant que deux enfants avaient été infectés.

Ils ont déclaré avoir été informés par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) que “les enfants devraient continuer à fréquenter l’école normalement et les parents/tuteurs ne devraient pas être trop alarmés”.

Ils ont ajouté: “Nous voudrions réitérer que si tout va bien, il est sûr que les enfants fréquentent l’école comme d’habitude.”

Cependant, les parents inquiets ont déclaré qu’ils étaient tellement inquiets à propos du virus, qui peut se propager facilement, qu’ils garderaient leurs enfants à la maison.

Hier soir, l’UKSHA a déclaré qu’il appartenait aux équipes locales de protection de la santé de décider si les parents d’enfants dans les écoles où des infections ont été confirmées devraient être invités à les garder à la maison.

Un porte-parole a déclaré que ces équipes prendraient la décision “au cas par cas”.

Jusqu’à présent, aucune école concernée n’a déclaré que les enfants en bonne santé devraient rester à la maison.

Les enfants atteints de scarlatine, où le streptocoque A provoque une éruption cutanée de type papier de verre, doivent être gardés à la maison, selon les informations publiées par l’UKHSA.

Il dit : « La scarlatine est très contagieuse et se transmet par contact étroit avec une personne porteuse de la bactérie. Tousser, éternuer, chanter et parler peuvent propager des gouttelettes respiratoires d’une personne infectée à une personne proche.

“Les gouttelettes… peuvent également contaminer les mains, les ustensiles pour manger et boire, les jouets ou d’autres objets.”

Il conclut : « Exclusion [from school] est recommandé.”

Cependant, il n’y a aucun conseil sur la question de savoir si les enfants souffrant de maux de gorge – qui pourraient être un signe avant-coureur du streptocoque A ou simplement un rhume – devraient rester à la maison.

Le professeur Beate Kampmann, pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses, s’exprimant lors de l’émission Today de la BBC Radio 4, a déclaré hier que le streptocoque A avait causé “une infection asymptomatique chez la majorité des gens, puis il y a un mal de gorge, puis la scarlatine, et dans une très, très petite minorité, qu’il y ait un streptocoque A invasif ».

Elle a dit que les enfants ayant de la fièvre devraient être tenus à l’écart de l’école.

Elle a ajouté: “Cela commence par une forte fièvre, un très gros mal de gorge et une langue très rouge… développant finalement une éruption cutanée qui ressemble un peu à du papier de verre.

“L’éruption commence dans les coudes et derrière le cou. Il a ensuite tendance à peler au bout d’une dizaine de jours.

La plupart des enfants se rétablissent de leur propre gré, mais si un enfant se détériore de sorte qu’il “ne mange pas, ne boit pas, est assez plat et léthargique”, les parents doivent composer le 111 ou consulter un médecin, a-t-elle déclaré.

S’ils sont administrés assez tôt, les antibiotiques aident presque toujours à éliminer l’infection.

Hier soir, le père de Camila, Dean, a exhorté les parents qui soupçonnaient que leur enfant pourrait avoir le virus de les emmener immédiatement chez un médecin.

Il a dit: « Si vous avez des doutes, s’ils ne semblent pas corrects, ramassez-les et prenez-les. Faites-les vérifier rapidement.

Il a dit que Camila montrait des signes d’amélioration, mais a ajouté qu’elle était “loin d’être sortie du bois” et que “tout pouvait la ramener dans l’autre sens”.

Le verrouillage de la pandémie est blâmé pour l’épidémie parce que les enfants ont été fermés, ce qui a réduit l’immunité aux infections.

Le Dr Jeff Foster du Sun on Sunday a déclaré que le streptocoque A est l’un des bogues les plus courants que les médecins voient chez les enfants chaque année, mais qu’il est actuellement en augmentation.

Il a déclaré: «Il se trouve couramment chez les enfants de moins de dix ans et se propage par des gouttelettes et des contacts étroits – par des crachats, des éternuements, de la toux et en touchant des surfaces infectées. C’est de la même façon que vous attraperiez un rhume.

«Vous pouvez avoir des cas bénins où les enfants ont de la température et des maux de gorge. Si cela devient la scarlatine, ils auront une éruption cutanée, qui ressemble à du papier de verre, environ quatre ou cinq jours après le début de la température, et des joues rougissantes.

“Cette année n’est pas une nouvelle variante. C’est l’effet post-Covid car les enfants n’ont pas été exposés aux insectes pendant deux ans.”

