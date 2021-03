Deux journalistes autorisés à visiter le centre de détention de Donna, au Texas, pour les enfants migrants traversant la frontière en masse sont revenus avec des photos et des témoignages sur les conditions de surpeuplement, le coronavirus et aucune fin en vue.

Après des semaines de refus de tout accès aux médias, l’administration Biden a finalement autorisé deux journalistes de l’AP et une équipe de CBS à visiter mardi le centre de détention de la patrouille des douanes et des frontières américaines (CBP) à Donna, au Texas. Des photos de cette même installation ont été divulguées il y a plus d’une semaine – à la fois par un législateur démocrate aux médias grand public et par un lanceur d’alerte au média conservateur Project Veritas – montrant des conditions de surpeuplement qui n’ont fait qu’empirer depuis.

Plus de 4100 personnes, y compris des enfants et des familles, étaient entassées dans une installation d’environ 3200 pieds carrés (297 mètres carrés), conçue pour accueillir 250 personnes au maximum, selon AP.

Huit « Pods » ont été installés à l’intérieur de la tente, et « beaucoup » avait plus de 500 enfants à l’intérieur. AP l’a décrit comme «Gravement surpeuplé» avec de jeunes enfants dormant sur des nattes posées sur le sol.

Il y avait 615 enfants à l’intérieur d’un pod qui, selon les directives du CDC, devrait en contenir 32, a rapporté Nicole Sganga de CBS, notant que l’installation de Donna est «À 1700% de capacité pandémique.»

THREAD – Des journalistes ont visité aujourd’hui l’installation frontalière temporaire de Donna, au Texas. L’administrateur de Biden a autorisé la couverture groupée pour la première fois. Nous avons vu un «pod» conçu pour 32 enfants migrants selon les directives du CDC en contenant maintenant 615. L’installation a une capacité pandémique de 1700%. 📸: Piscine TV pic.twitter.com/cJTPUAxXmc – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 30 mars 2021

Les nouveaux arrivants ont été inspectés pour détecter les poux, la gale, la fièvre et d’autres problèmes de santé, avant de subir des tests psychologiques par des infirmières et de se faire enlever leurs lacets. «Pour éviter de nuire à quiconque,»Selon la description AP du système de traitement.

Les enfants de 14 ans et plus ont reçu leurs empreintes digitales et ont été photographiés, mais pas les plus jeunes. Les arrivants ont reçu des bracelets avec un code-barres indiquant leurs antécédents médicaux et hygiéniques.

Aucun test Covid-19 n’a été effectué « À moins qu’un enfant ne présente des symptômes, » AP a rapporté. Cependant, l’équipage CBS a compté « plus que 50 [Covid] enfants positifs (et largement asymptomatiques) » en attente d’un bus de quarantaine.

La zone de loisirs en plein air est utilisée pour organiser des tests COVID avant que les enfants migrants non accompagnés ne soient transférés dans les installations du HHS. Nous avons compté plus de 50 enfants COVID positifs (et largement asymptomatiques) en attente de leur bus en quarantaine juste à côté d’un match de football. pic.twitter.com/QYRe5ncF46 – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 30 mars 2021

La tente Donna est située à la frontière elle-même, dans la vallée du Rio Grande. L’administration Biden a agrandi les centres de détention à la fois à la frontière et à l’intérieur des États-Unis, gérés par le Département de la santé et des services sociaux (HHS) – dont certains à Fort Bliss, une base militaire à El Paso.

Plus de 1 200 migrants à Donna ont été traités et attendent d’être transférés ailleurs, mais HHS n’a nulle part où les placer, ont déclaré des responsables du CBP aux journalistes. Au moins 39 enfants non accompagnés sont à Donna depuis plus de 15 jours, selon Oscar Escamilla, directeur général par intérim de la Division des programmes opérationnels de la vallée du Rio Grande.

Escamilla a déclaré à CBS que l’installation de l’installation de traitement coûtait 6,1 millions de dollars et qu’elle devrait coûter à peu près autant pour la faire fonctionner par mois – mais elle est tellement surpeuplée que le coût réel est de 16 millions de dollars.

Le chef adjoint de la patrouille frontalière, Raul Ortiz, a déclaré aux journalistes que le CBP voyait maintenant «Auto-séparation» parmi les familles expulsées des États-Unis pour entrée illégale. Les parents envoient seuls leurs enfants de l’autre côté de la frontière, afin qu’ils puissent demander l’asile.

CBP attend « Plus d’un million de rencontres » avec les migrants d’ici la fin du mois de septembre 2021, a ajouté Ortiz.

Le chef adjoint de la patrouille frontalière américaine, Raul Ortiz, a déclaré aux journalistes @CBP prévoit * plus d’un million de rencontres * de migrants à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2021 seulement. pic.twitter.com/BAZHhtsZdi – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 30 mars 2021

Lors de sa première conférence de presse la semaine dernière, le président Joe Biden a insisté sur le fait que les migrants ne venaient pas aux États-Unis parce qu’il avait révoqué la politique de son prédécesseur Donald Trump, et avait déclaré qu’il le ferait. « Ne fais aucune excuse » pour ce faire. Il a fait valoir que les Centraméricains qui avaient commencé à marcher vers le nord peu de temps après avoir été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de 2020 – certains portant des chemises « Biden s’il vous plaît laissez-nous entrer » – étaient vraiment motivés par la pauvreté, la criminalité et même les catastrophes naturelles.

La vice-présidente Kamala Harris a été chargée de superviser la stratégie de l’administration pour faire face à la marée migratoire, qui, a également insisté Biden, était saisonnière et pas du tout différente de ce qui s’est passé sous Trump.

Cependant, selon le Washington Examiner, à tendance conservatrice, la marée actuelle de migrants a déjà dépassé les sommets en 2018 et 2019 – avant que le Mexique ne déploie des troupes et que Trump ne commence la construction du mur frontalier.

Le représentant Brian Babin et le représentant Ronny Jackson fournissent des photos au @DailyCaller de leur visite à l’intérieur de l’installation de débordement temporaire surpeuplée de Donna. "Ils étaient littéralement presque l’un sur l’autre", A déclaré Jackson au Daily Caller. Des pods pour 32 personnes en contiennent environ 500 pic.twitter.com/ucuvKxIJCL – Jorge Ventura Media (@VenturaReport) 30 mars 2021

Citant les données fédérales qu’il a obtenues, l’examinateur a déclaré qu’il y avait 5767 mineurs non accompagnés en détention par le CBP ce dimanche – contre 2600 au plus fort de la vague frontalière de 2019 – et 11886 autres dans les installations du HHS. Le total combiné de plus de 17600 est supérieur aux 16800 signalés lors du pic de 2018.

Avec l’administration Biden catégorique sur le fait d’autoriser les demandeurs d’asile « humain » pour des raisons de sécurité, rien n’indique que le rythme des arrivées ralentira ou s’arrêtera de si tôt.

