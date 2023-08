Des milliers d’enfants défavorisés seront soutenus par les meilleurs enseignants de l’Eton College dans le cadre d’un plan de 3 millions de livres sterling pour élever les normes scolaires

Les enfants DÉFAVORISÉS seront soutenus par les meilleurs enseignants du Eton College dans le cadre de nouveaux plans visant à élever les normes scolaires à travers l’Angleterre.

Environ 12 000 jeunes bénéficieront de 15 nouvelles écoles gratuites, annoncées aujourd’hui par les ministres.

Eton College et l’académie font confiance aux Star Academies pour mettre en place trois sixièmes écoles d’État à Dudley, Middlesbrough et Oldham Crédit : PA

Trois d’entre eux, situés à Dudley, Teeside et Oldham, fonctionneront comme des collèges de sixième en partie financés par Eton et Star Academies.

L’école privée offrira aux enfants en difficulté l’accès à des activités parascolaires et le soutien du personnel de haut niveau.

Il contribuera 1 million de livres sterling par collège en plus des niveaux de financement actuels.

Les classes de sixième sélectives accueilleront chaque année 240 élèves et totaliseront 480 élèves à terme.

Contrairement à Eton, ils seront mixtes et ne nécessiteront pas de porter des queues-de-pie traditionnelles.

Les étudiants seront encouragés à aspirer aux meilleures universités britanniques, en particulier Oxford et Cambridge.

Eton Head Master Simon Henderson a déclaré: «Nous sommes ravis de cette décision. Nous croyons que ces nouveaux collèges ont le potentiel d’être transformateurs à la fois pour les jeunes qui fréquentent et pour les communautés plus larges qu’ils serviront.

« Maintenant, le travail acharné commence vraiment alors que nous transformons notre vision en réalité. »

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré: «Nous voulons mettre davantage de bonnes places dans les écoles à la disposition des familles, et ces 15 nouvelles écoles gratuites offriront de toutes nouvelles opportunités aux jeunes de Bradford à Bristol.

« Les écoles gratuites apportent des normes élevées, plus de choix pour les parents et des liens solides avec l’industrie – et tout cela dans les domaines où ces opportunités sont le plus nécessaires. »