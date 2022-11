Des milliers d’employés quittent la plus grande usine de fabrication d’iPhone, ce qui a un impact sur les expéditions

La plus grande usine de fabrication d’iPhone appartenant à la plus grande société de fabrication d’iPhone Foxconn en Chine est située à Zhengzhou, et elle a été le théâtre de troubles toute cette semaine. Le mécontentement latent des travailleurs s’est transformé en manifestations ces derniers jours et il y a eu de multiples affrontements avec le personnel de sécurité.

Finalement, Foxconn s’est excusé hier pour une “erreur technique” liée à la rémunération qui s’est produite après l’embauche du dernier groupe de recrues, qui prétendait avoir été induit en erreur sur les indemnités. L’entreprise a offert à chaque nouvelle recrue protestataire 10 000 CNY (environ 1 400 $) pour démissionner et quitter les lieux.

Et il s’avère que cette offre a peut-être été un peu trop réussie, car des rapports arrivent selon lesquels plus de 20 000 travailleurs ont accepté Foxconn. Il s’agissait pour la plupart de nouvelles recrues qui ne travaillaient pas encore sur les lignes de production, prenant l’argent et partant. Avant le début des troubles, plus de 200 000 employés travaillaient à l’usine.

Tout cela a le potentiel d’avoir un impact assez négatif sur la production d’iPhone, et donc sur les expéditions. Le 7 novembre, Apple a déjà annoncé qu’il s’attendait à des livraisons d’iPhone 14 Pro et Pro Max plus faibles que prévu, et Best Buy a mis en garde mardi contre la pénurie d’iPhone haut de gamme dans les magasins cette saison des fêtes.

Certains analystes estiment que si le “problème actuel” dure jusqu’en décembre, environ 10 millions d’iPhones de moins seront fabriqués que ce à quoi ils étaient initialement destinés. D’autres prévoient qu’il y aura 25% à 30% moins d’iPhone 14 Pro que “la normale” avant la saison des achats des Fêtes.

D’autre part, une source à l’intérieur de Foxconn a déclaré Reuter que “l’incident a un grand impact sur notre image publique mais peu sur notre capacité. Notre capacité actuelle n’est pas affectée”, puisque les personnes qui partent n’avaient pas encore été formées ou commencées à travailler.

L’agitation des travailleurs a été déclenchée en partie par des restrictions COVID strictes obligeant l’usine à fonctionner en mode «boucle fermée» et à placer de nouvelles recrues dans des dortoirs partagés avec des personnes séropositives.

La source