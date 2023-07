Des milliers d’employés d’hôtels font grève dans le sud de la Californie au sujet de leur salaire

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des milliers d’employés d’hôtels du sud de la Californie ont quitté leur travail dimanche pour exiger des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux.

Les grèves sont survenues après qu’un contrat entre les hôtels et Unite Here Local 11, le syndicat représentant 15 000 employés de l’hôtellerie dans 62 hôtels, a expiré samedi.

Des milliers d’employés ont organisé des rassemblements dans les comtés de Los Angeles, Santa Monica et Orange, ABC Nouvelles rapporté, dans les emplacements des grandes chaînes hôtelières, notamment Intercontinental, Marriott et Hilton.

Les travailleurs exigent des salaires plus élevés, une meilleure assurance maladie et des prestations de retraite, et une dotation en personnel plus adéquate alors que le tourisme rebondit à des niveaux pré-pandémiques.

Le syndicat négocie un nouveau contrat depuis avril, selon Le Los Angeles Times. Les dirigeants syndicaux ont approuvé une grève la semaine dernière après avoir échoué à parvenir à un accord avec la plupart des chaînes hôtelières.

Le Westin Bonaventure Hotel & Suites, le plus grand employeur de travailleurs hôteliers de Los Angeles, a conclu un accord de principe avec le syndicat le 29 juin. Environ 600 travailleurs bénéficieront de l’accord.

« C’est le premier domino qui tombe, mais c’est un gros domino. Nous applaudissons la Bonaventure pour avoir mis les travailleurs et la ville en premier », a déclaré le président du syndicat, Kurt Petersen. Le LA Times.

« Il s’agit du meilleur contrat jamais créé pour les employés de l’hôtellerie à Los Angeles et établit une norme pour les travailleurs de cette ville. Il y a encore du travail à faire, mais cela prend des mesures alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du monde et les Jeux olympiques.

Parmi les concessions faites par Bonaventure, il y a le fait qu’il ne discriminera pas le statut d’immigration ou les antécédents criminels des employés potentiels.

« Le Westin Bonaventure Hotel and Suites a eu et continue d’avoir une relation de travail solide avec Unite Here Local 11 », a déclaré Bonny Kirin-Perez, directrice générale de l’hôtel, dans un communiqué. « Nous sommes heureux d’avoir pu négocier un contrat mutuellement avantageux. Nous attendons avec impatience la poursuite de notre partenariat.

Cependant, la plupart des grands hôtels de la région – y compris le Sheraton Grand Hotel et l’Hotel Indigo à Los Angeles et Hampton Inn, Fairmont Miramar et Courtyard Marriott à Santa Monica – restent sans contrat.

La responsable de l’entretien ménager, Diana Rios-Sanchez, a déclaré Le New York Times qu’elle vit dans un appartement d’une chambre au centre-ville de LA avec ses trois enfants et qu’elle ne sait pas si elle peut se permettre de rester plus longtemps en ville.

« Tout ce que nous faisons dans les hôtels, c’est travailler et travailler et nous débrouiller avec très peu », a déclaré Mme Rios-Sanchez. « Nous nous occupons des touristes, mais personne ne s’occupe de nous. »

Plusieurs représentants de la Californie au Congrès ont exprimé leur soutien aux travailleurs.

« Lorsqu’une méga-chaîne hôtelière a enfreint la loi et licencié des milliers de Californiens, j’ai soutenu @UNITEHERE11 et j’ai demandé au gouvernement d’agir. Je continue de soutenir ces travailleurs alors qu’ils négocient des salaires décents et des avantages sociaux. J’exhorte les hôteliers à conclure un accord équitable », a déclaré la députée Katie Porter dans un déclaration.

Tim Doyle, membre de la Writers Guild, et l’écrivain de télévision Mike Royce étaient également présents aux rassemblements, selon le vice-président de Unite Here Local 11, Lou Weeks.

Selon Le LA Timesle syndicat a demandé que les salaires horaires actuels de 20 $ et 25 $ pour les femmes de ménage soient augmentés de 5 $, puis de 3 $ chaque année pendant les trois années suivantes pendant lesquelles un contrat serait en place.

Keith Grossman, dirigeant les efforts de négociation pour les hôtels, a déclaré au journal que les hôtels avaient proposé de faire passer le salaire à 25 dollars de l’heure à Beverly Hills et à 31 dollars à Los Angeles au début de 2027.

« Les hôtels veulent continuer à offrir des salaires élevés, des soins de santé familiaux de qualité abordables et une pension », a déclaré M. Grossman.