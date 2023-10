Des milliers d’employés des casinos de Détroit font grève pour obtenir leurs salaires et leurs avantages sociaux | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman Les employés du casino de Détroit ont manifesté sur des piquets de grève le mardi 17 octobre 2023.

Les travailleurs des casinos ont manifesté mardi devant chacun des trois casinos de Détroit après s’être mis en grève après des mois d’échec des négociations pour une nouvelle convention collective.

Il s’agit de la dernière action syndicale à frapper le sud-est du Michigan, avec des milliers de Travailleurs unis de l’automobile (UAW) en grève pendant plus d’un mois dans les usines Blue Cross Blue Shield, ainsi que dans les usines de General Motors, Stellantis et Ford.

Les grévistes du casino ont déclaré : « Pas de contrat, pas de paix ! » à midi, les automobilistes klaxonnaient en signe de solidarité.

«Nos salaires n’ont pas suivi le rythme de l’inflation», a déclaré Nia Winston, présidente de la section locale 24 d’UNITE HERE.

Le Detroit Casino Council (DCC) représente 3 700 travailleurs du Hollywood Casino de Greektown, du MGM Grand Detroit et du MotorCity Casino à travers cinq syndicats : UNITE HERE Local 24, UAW Local 7777, Teamsters Local 1038, Operating Engineers Local 324 et le Michigan Regional Council of Charpentiers.

Le DCC a déclaré mardi dans un communiqué : « Aucun accord n’a encore été conclu pour les milliers de travailleurs syndiqués des casinos qui ont annoncé leur intention de faire grève aujourd’hui à midi si aucun accord n’est trouvé avec les trois casinos de Détroit. »

Les travailleurs comprennent un large éventail de classifications telles que les concessionnaires, le personnel de nettoyage, les travailleurs du secteur de l’alimentation et des boissons, les voituriers, les ingénieurs et autres. Les travailleurs recherchent des augmentations de salaire, des prestations de retraite renforcées, des protections contre la mise en œuvre de nouvelles technologies et d’autres gains pour améliorer l’emploi dans l’industrie des casinos de Détroit.

Le 29 septembre, les membres de DCC ont voté à 99 % pour autoriser une grève si le comité de négociation des travailleurs le jugeait nécessaire.

Les casinos, qui ont ouvert leurs portes il y a près de 25 ans, ont généré des milliers d’emplois pour les résidents de la région métropolitaine de Détroit et ont fourni des revenus indispensables au gouvernement municipal. Les casinos de Détroit sont tenus de payer 10,9 % de leurs revenus bruts ajustés en taxe de séjour et 8 % supplémentaires en taxe d’État.

Ils signalé 107,2 millions de dollars de revenus mensuels globaux en juillet 2023, dont 106,7 millions de dollars générés par les jeux de table et les machines à sous, et 477 543 dollars par les paris sportifs au détail, selon le Michigan Gaming Control Board.

Selon un rapport publié lundi par le DCCchaque jour de grève pourrait mettre en danger environ 738 000 dollars de recettes fiscales municipales et étatiques et 3,4 millions de dollars de revenus des exploitants de casinos.

Le porte-parole de MGM Grand Detroit, Matt Buckley, a déclaré mardi : « Nous avons l’intention de continuer à exploiter notre entreprise pendant toute grève potentielle et nous resterons ouverts cette semaine et au-delà. »

« Nous continuerons à offrir du travail aux employés et, dans la mesure où les employés représentés par le syndicat choisissent de participer à la grève, nous prendrons toutes les mesures légales nécessaires pour pourvoir les quarts de travail et continuer à fournir à nos clients divertissement et service », a ajouté Buckley.

MGM Grand Detroit a contesté certaines déclarations du DCC au cours des derniers jours.

« Le syndicat a rapporté que l’industrie des casinos de Détroit a généré 2,27 milliards de dollars de revenus de jeux en 2022, mais que le total des revenus terrestres était en réalité de 1,2 milliard de dollars en 2022 », a ajouté Buckley. « Le chiffre de 2,27 milliards de dollars du syndicat comprend les revenus des jeux en ligne et des sports en ligne provenant des fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été tenus par le Michigan Gaming Control Board de s’associer avec des casinos physiques du Michigan pour obtenir une licence. »