Des milliers d’écoles fermées en raison d’une épidémie de virus oculaire

Des dizaines de milliers d’écoles à travers le Pakistan sont fermées en réponse à une épidémie de conjonctivite.

Plus de 56 000 écoles privées et publiques de la province du Pendjab seront fermées entre le 28 septembre et le 1er octobre pour endiguer la vague d’épidémie de conjonctivite virale, a annoncé mercredi le gouvernement du Pendjab.

La province a enregistré environ 357 000 cas de conjonctivite depuis le début de l’année, selon AFP.

« La fermeture a été annoncée comme une mesure proactive visant à donner une protection maximale aux étudiants contre l’infection », a déclaré Zulfiqar Ali, porte-parole du département de l’éducation du Pendjab. AFP. « Nous espérons que cela brisera le cycle de l’infection dans la province. »

Une photo d’archive d’une personne souffrant de conjonctivite. Des milliers d’écoles à travers le Pakistan ont fermé leurs portes pour empêcher la propagation d’une forme virale de la maladie.

La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, qui est la membrane muqueuse qui recouvre le devant de l’œil et tapisse l’intérieur des paupières. La conjonctivite peut être causée par une irritation ou une infection, et l’agent pathogène peut être viral ou bactérien.

L’épidémie au Pakistan est due à un virus. La conjonctivite virale peut être causée par divers virus, notamment les adénovirus, et elle est très contagieuse, entraînant souvent des épidémies massives dans les écoles et autres lieux très fréquentés, selon le CDC.

Les symptômes comprennent les yeux roses éponymes, un gonflement des paupières et une production accrue de larmes, des démangeaisons dans les yeux et les paupières, ainsi qu’une production de pus et des croûtes sur les paupières et les cils. La conjonctivite virale peut également s’accompagner de symptômes pseudo-grippaux et d’un écoulement oculaire plus fin et plus aqueux.

Les virus qui causent la conjonctivite peuvent se propager de plusieurs manières, notamment en touchant ou en serrant la main, en toussant ou en éternuant, ou en touchant des objets sur lesquels se trouve le virus. La conjonctivite virale est généralement bénigne et disparaît d’elle-même après sept à 14 jours. Si le cas est plus grave, des antiviraux peuvent être prescrits ; les antibiotiques n’auront aucun effet.

Une photo d’archive de l’œil croustillant d’un enfant. C’est un des symptômes du virus.

Lahore est la région du Pendjab la plus touchée, journal local Aube signalé. Les fermetures d’écoles devraient réduire la propagation de l’infection, car les écoles auraient généralement ouvert pendant le week-end.

Les élèves seront soumis à un contrôle à leur retour à l’école le 2 octobre.

Le ministre en chef par intérim du Pendjab, Mohsin Naqvi, a déclaré que ces mesures devraient conduire à une réduction de 50 pour cent des cas.Aube signalé.

