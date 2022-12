Des milliers de vols cloués au sol alors que le nombre de morts dans la tempête hivernale s’élève à 18

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des milliers de vols ont été annulés et retardés à la suite de la tempête hivernale Elliott, selon les données de suivi des vols.

La tempête hivernale extrême – qui a déjà tué au moins 18 personnes – a également perturbé les vols de passagers ainsi que le transport commercial pendant la période la plus chargée pour la navigation.

Selon Données FlightAwarele 24 décembre, plus de 2 800 vols ont été annulés et 6 500 autres ont été retardés.

Vendredi, jour où la tempête a frappé une grande partie du pays, il y a eu près de 6 000 vols annulés et environ 12 000 retards selon le site de suivi des vols.

Les chauffeurs et les transports terrestres ne s’en sont pas beaucoup mieux tirés pendant la tempête.

Les conditions de voile blanc causées par le blizzard ont provoqué un empilement massif de 46 voitures sur l’ Ohio Turnpike , faisant quatre morts.

Des sauveteurs sur les lieux d’un accident impliquant plusieurs véhicules dans lequel quatre personnes sont mortes et ont blessé plusieurs personnes sur l’Ohio Turnpike dans le comté d’Erie, Ohio (APE)

Greyhound et Amtrak ont ​​également connu des interruptions de service en raison de la tempête. Greyhound a annulé ses services de bus sur certaines zones samedi et dimanche en raison des conditions « météorologiques hivernales », CNN signalé.

Amtrak a également signalé qu’elle annulait certains de ses itinéraires de train jusqu’à Noël, mais a noté que les clients concernés devraient pouvoir prendre un autre train un autre jour sans problème.

Du côté des expéditions, UPS, FedEx et USPS ont tous deux connu des perturbations de leurs opérations causées par la tempête. UPS a compilé une liste de codes postaux où des perturbations d’expédition étaient probables et a noté que “certains services de livraison et de ramassage peuvent être affectés”.

FedEx a publié une déclaration indiquant que la société avait connu des “perturbations substantielles” dans deux de ses centres de traitement, et a noté que “tous les sites FedEx Express ont été touchés par des conditions météorologiques extrêmes et des retards peuvent être attendus pour les livraisons de colis à travers les États-Unis avec un engagement de livraison via Lundi 26 décembre.

L’USPS a déclaré avoir fermé 89 bureaux de poste, et même le géant du transport maritime Amazon a été contraint de “fermer temporairement” certains de ses sites.

Environ 755 000 foyers et entreprises se sont retrouvés sans électricité samedi après-midi. De fortes chutes de neige, des blizzards et des températures glaciales ont rendu la tempête particulièrement dangereuse et perturbatrice.

Les températures ont chuté jusqu’à -40 ° C à certains endroits et près de 60% de la population américaine a fait l’objet d’une forme d’avertissement hivernal. Le Service météorologique national a déclaré que la tempête avait provoqué “l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”.

Buffalo, New York, où les habitants ont été enterrés sous près de quatre pieds de neige et laissés sans chauffage en raison de pannes de courant dans toute la région, a peut-être été le plus durement touché.

Au moins sept personnes sont mortes à Buffalo à cause de la tempête, selon des responsables du comté d’Erie, à New York.

Selon Le Washington Post, les personnes décédées ont été retrouvées chez elles et dans la rue. Les responsables ont averti que le nombre de décès pourrait augmenter une fois que les rues redeviendraient praticables.