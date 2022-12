Des milliers de vols annulés Cap Holiday Weekend of Travel Cauchemars

AÉROPORT INTERNATIONAL DE BALTIMORE-WASHINGTON — Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les aéroports américains lundi alors qu’une vague de vols annulés – dont beaucoup étaient opérés par Southwest Airlines – a gâché les projets de vacances et empêché les familles de rentrer chez elles pendant l’une des périodes de voyage les plus chargées et les plus stressantes de l’année.

Les annulations et les retards un jour après Noël ont laissé les gens dormir dans les étages de l’aéroport, faire la queue pendant des heures au service client et attendre sur les tarmacs pendant des heures.

“La seule chose que nous voulons, c’est rentrer chez nous”, a déclaré Francis Uba, qui faisait partie des passagers frustrés de l’aéroport international de Baltimore-Washington lundi, où 115 vols ont été annulés.

Lui et sa famille sont revenus lundi d’une croisière de huit jours aux Bahamas pour apprendre que leur vol de retour vers Columbus, Ohio, avait été annulé. M. Uba, 60 ans, a déclaré que la compagnie aérienne les avait re-réservés sur un vol mercredi sans explication.