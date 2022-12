Des milliers de vols annulés bouleversent les plans de voyage à travers les États-Unis

Southwest Airlines a déclaré lundi dans un communiqué que les perturbations des voyages étaient “inacceptables” et que son réseau était en retard à cause de la tempête hivernale qui a frappé des régions du pays avec de la neige abondante, de la glace et des vents violents une grande partie de la semaine dernière. “Nos sincères excuses pour cela ne font que commencer”, a déclaré la compagnie, ajoutant qu’elle s’efforçait de faire face aux perturbations en “rééquilibrant la compagnie aérienne et en repositionnant” les équipages.

Lundi soir et mardi matin, Southwest était en mode contrôle des dégâts, répondant aux clients en colère et frustrés sur Twitter. Le la compagnie aérienne s’est excusée à plusieurs reprises pour les annulations et offert une assistance par messages directs, ce qui n’a pas apaisé tout le monde. Le département américain des transports a déclaré lundi dans un communiqué qu’il examinerait le problème du sud-ouest, ajoutant qu’il était préoccupé par le «taux inacceptable d’annulations et de retards» de la compagnie aérienne et les rapports de service client médiocre.

Le réseau de Southwest est organisé selon ce qu’on appelle un système point à point, selon David Vernon, analyste des compagnies aériennes à la société financière Sanford C. Bernstein. Ce type de système permet une utilisation accrue des avions en temps normal, mais peut entraîner des effets négatifs en cascade lorsque les choses tournent mal.

Aucune région ou aéroport n’a supporté le poids des annulations. Mardi matin, plus de 150 vols en provenance de l’aéroport international de Denver, soit environ 17% de son trafic sortant, ont été annulés, et plus de 110 vols, soit environ 38%, ont été annulés au départ de Chicago Midway International. Plus de 100 vols ont également été annulés à Harry Reid International à Las Vegas, et des chiffres similaires ont été signalés pour Dallas Love Field au Texas et Nashville International au Tennessee.

La reprise ne fait que commencer dans des régions comme Buffalo, où au moins 28 personnes sont mortes et où les routes sont restées impraticables après la pire tempête hivernale de la région en plus de 50 ans. Une interdiction de conduire est restée en place, où la neige devait enfin se terminer tôt mardi après des accumulations allant jusqu’à 49 pouces. De nombreuses rues n’ont pas été déneigées et des véhicules sont restés bloqués sur les routes, a déclaré lundi la gouverneure Kathy Hochul.