Des milliers de vidéos musicales supprimées de YouTube en raison d’un conflit de droits d’auteur

Des milliers de chansons et les vidéos musicales de centaines d’artistes ont disparu de YouTube après que le site de vidéos n’a pas réussi à conclure un nouvel accord avec l’organisation de droits d’édition SÉSAC.

Des artistes comme Adele, Kendrick Lamar, Bob Dylan, Nirvana, Mariah Carey, Green Day et des centaines d’autres ont été touchés par l’impasse créée alors que l’accord entre la SESAC et YouTube arrive à expiration.

« Nous avons mené des négociations de bonne foi avec SESAC pour renouveler notre accord existant. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant son expiration », a déclaré samedi un porte-parole de YouTube dans un communiqué. Variété.

« Nous prenons le droit d’auteur très au sérieux et, par conséquent, le contenu représenté par SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en discussions actives avec SESAC et espérons parvenir à un nouvel accord dès que possible.

Parmi les chansons et les vidéos supprimées de YouTube pendant le conflit figure « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana, seuls les téléchargements non officiels restant sur le site. En fait, tous les enregistrements en studio et vidéoclips ont été supprimés des archives de Nirvana. chaîne YouTube officielleavec seulement celui du groupe MTV débranché et autres performances live restant sur la page. (Pour de nombreux artistes concernés, les performances live sont exemptées du point de vue du droit d’auteur et restent sur YouTube.)

Quelques vidéos Nirvana officiellement mises en ligne, comme leur « Come As You Are », restent consultables sur YouTube, mais sont illisibles : « Vidéo indisponible. Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Il n’est pas disponible dans votre pays », indique un avertissement.

Vous voulez regarder le clip de « » de Bob DylanBlues souterrain du mal du pays« ? La vidéo est « indisponible ». De même, chaque chanson et clip d’Adele avant son dernier album 30 a été supprimé de YouTube, notamment « Hello », « Chasing Pavements » et plus encore.

SESAC, qui « autorise actuellement l’exécution publique de plus de 1,5 million de chansons au nom de plus de 15 000 auteurs-compositeurs et éditeurs de musique affiliés », n’a pas encore commenté le différend sur YouTube.