Des milliers de victimes de sang infecté recevront une indemnisation de 100 000 £

Des milliers de victimes du scandale du sang infecté recevront 100 000 £ d’indemnités provisoires “dès que possible”, s’apprête à annoncer le gouvernement.

L’Infected Blood Inquiry a été créée pour examiner comment des milliers de patients au Royaume-Uni ont été infectés par le VIH et l’hépatite C par le biais de produits sanguins contaminés dans les années 1970 et 1980.

On pense qu’il y a plus de 4 000 victimes survivantes de ce qui a été qualifié de pire catastrophe thérapeutique de l’histoire du NHS, au cours de laquelle environ 2 400 personnes sont décédées.

Sir Brian Langstaff, président de l’enquête, a demandé le mois dernier que l’indemnisation soit versée “sans délai” à toutes les victimes de sang infecté et aux partenaires endeuillés.

Il a dit qu’ils devraient se voir offrir une compensation provisoire d’au moins 100 000 £.

Sa demande a été soutenue par trois anciens secrétaires à la santé – Andy Burnham du Labour et les conservateurs Jeremy Hunt et Matt Hancock.

Dans une lettre envoyée à Boris Johnson, ils préviennent “déjà plus de 400 personnes sont mortes depuis le début de l’enquête”, “certains estimant qu’une personne infectée meurt tous les quatre jours”.

Le gouvernement annoncera cette semaine que les paiements provisoires seront effectués dès que possible.

L’argent devrait être utilisé pour financer les factures immédiates et les besoins de soins, avec des recommandations finales sur l’indemnisation à venir lorsque l’enquête se terminera l’année prochaine.

Selon le L’heure du dimanche.

Brian Langstaff, président de l’enquête sur le sang infecté, a déclaré que les victimes devraient recevoir au moins 100 000 £ à titre d’indemnisation provisoire. (Enquête sur le sang infecté/AP)

Une source gouvernementale a déclaré au journal : « Nous savons que les milliers de personnes qui ont été victimes de ce scandale ont enduré des souffrances inimaginables.

« C’est pourquoi, à la suite du rapport de Sir Brian Langstaff d’il y a quelques semaines, les ministres de l’ensemble du gouvernement ont examiné de près la meilleure façon de réparer ce tort historique.

“Compte tenu de la position déchirante dans laquelle se trouvent de nombreuses victimes, il y a un désir au sommet du gouvernement de faire avancer les choses rapidement afin que nous puissions donner à ces personnes clarté et assurance le plus tôt possible.”

Des Collins, associé principal chez Collins Solicitors, qui représente les familles et les personnes touchées par le scandale, a déclaré que le rapport de M. Langstaff était un “développement bienvenu”, mais que l’indemnisation était attendue depuis longtemps.

“Ces paiements provisoires immédiats pour certains des plus vulnérables fourniront enfin une compensation financière à laquelle beaucoup de ceux qui souffrent sont dus depuis des décennies”, a-t-il déclaré.

“Bien qu’il arrive trop tard pour les milliers de personnes qui sont décédées tragiquement au cours des années écoulées depuis qu’elles ont été infectées, c’est une évolution bienvenue pour certains de ceux qui vivent encore avec les terribles répercussions de cet échec thérapeutique évitable.

“Nous attendons avec impatience le jour où toutes les victimes de ce scandale seront correctement indemnisées pour leurs souffrances et pour ceux dont les décisions ont conduit à la ruine d’innombrables vies innocentes devant rendre des comptes.”