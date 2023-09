Des milliers de travailleurs quittent le VA au milieu d’un flot de nouveaux cas et de demandes de quotas

Les responsables du traitement des demandes du ministère des Anciens Combattants affirment qu’ils se sont efforcés de suivre le flot de nouveaux cas provoqués par la loi PACT et un système de quotas existant qui oppose leurs moyens de subsistance aux anciens combattants qu’ils ont recrutés pour aider, alors qu’un nombre croissant de les transformateurs quittent leur emploi.

La loi PACT a étendu les avantages à des millions d’anciens combattants exposés à des substances toxiques lorsqu’elle a été promulguée en août de l’année dernière. Mais cela a stressé les travailleurs de VA chargés de faire avancer les dossiers au milieu d’un arriéré, d’heures supplémentaires obligatoires, de formation inadéquate et d’exigences de quotas, selon deux anciens processeurs de réclamations et quatre processeurs actuels qui ont parlé à NBC News sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. .

Les transformateurs avaient du mal à gérer la charge de travail avant même la loi PACT, avec plus de 2 000 personnes ayant démissionné ou pris leur retraite depuis 2020. Le nombre de départs augmente chaque année, selon les données.

« La loi PACT est arrivée comme un taureau », a déclaré l’un des transformateurs actuels. «Le moral est au sol.»

Le président Joe Biden lève le pouce lors de la cérémonie de signature de la loi PACT, le 10 août 2022. Yasin Ozturk / Agence Anadolu via le fichier Getty Images

Une autre employée a déclaré qu’au moins 25 nouvelles réclamations entraient dans sa file d’attente chaque jour, en plus des cas auxquels elle n’avait pas eu accès la veille.

Déroutée par les nouvelles réglementations de la loi PACT, elle a déclaré qu’elle avait commencé à commettre de multiples erreurs pour la première fois au travail, ce qui avait fait baisser ses notes de performance lors des trois contrôles de qualité mensuels et retardé une promotion prévue.

«C’est impossible», dit-elle. « Vous tombez dans du sable dont vous ne pouvez pas sortir. »

Le VA a lancé une « campagne de recrutement agressive » pour se préparer à l’augmentation des réclamations et compte désormais environ 12 900 processeurs. Près de 5 000 d’entre eux ont rejoint l’entreprise en 2022 et plus de 6 500 ont été intégrés en 2023, précise l’agence. Mais les travailleurs chevronnés craignent que les pressions croissantes du travail ne maintiennent la porte ouverte.

« Le VA est devenu un tourniquet pour les employés », a déclaré un troisième processeur de réclamations. « Vous voyez beaucoup de gens venir et beaucoup de gens partir, surtout maintenant avec ce système de points. Cela écrase les gens.

Une demande « intenable »

Le VA utilise un système de quotas officiel depuis 2017 pour mesurer les performances, qui, selon l’agence, sont « essentielles pour fournir des décisions efficaces et précises en matière de réclamations ».

Dans le cadre du système dit de normes, les représentants des services aux anciens combattants, ou processeurs de réclamations VA, doivent gagner un certain nombre de points par période de paie en accomplissant des tâches spécifiques, a déclaré le VA. Cela comprend la vérification des informations et la collecte des dossiers médicaux et de service, ou d’autres documents justificatifs, nécessaires pour déterminer l’admissibilité d’un ancien combattant.

Mais comme les demandes sont devenues plus complexes au cours des dernières années avec de nouveaux processus et des paramètres d’éligibilité supplémentaires, les processeurs affirment qu’il faut souvent des heures pour examiner correctement le dossier de service d’un ancien combattant, ce qui prolonge considérablement le temps total de traitement, réduit ses chances de gagner d’autres points et conduisant souvent à des erreurs qui diminuent leur score de performance.

« C’est comme cet organigramme qui fait environ mille pages, et vous êtes soumis à tellement de pression », a déclaré Nancy Gwinn, qui a traité les réclamations pour le bureau de Houston du VA pendant environ six ans. « Si je réexamine tout cela, je ne ferai pas valoir mes arguments et je serai licencié. »

Gwinn, 63 ans, mère célibataire de deux adolescents, craignait de perdre son emploi si elle consacrait trop de temps à une affaire. Elle a déclaré qu’il était plus facile et plus rapide de rechercher la première chose qui pourrait discréditer une réclamation et la clôturer, plutôt que de trouver des moyens de l’approuver.

« Cela met l’accent sur notre propre éthique interne », a déclaré Gwinn, un vétéran de la Marine, qui a pris sa retraite en 2020 en raison du stress au travail et de problèmes de santé physique. « C’est une demande intenable à faire à qui que ce soit. »

Un employé actuel, qui traite les réclamations du VA depuis plus d’une douzaine d’années, a déclaré que le système de points est devenu plus stressant et plus strict au cours de la dernière année, la charge de travail ayant doublé.

« Ils essaient de faire claquer le fouet », a-t-il déclaré. « Vous n’avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Au moment où vous avez terminé toutes vos affaires, vous devez prendre une profonde inspiration et y retourner immédiatement.

Dans un communiqué, le secrétaire de presse de VA, Terrence Hayes, a déclaré que l’agence n’avait pas défini le « temps acceptable » qu’un processeur devrait consacrer à un cas particulier « parce que chaque réclamation est unique ». Le système de points, a-t-il déclaré, est basé sur le « travail total traité » et non sur le nombre total de réclamations traitées.

Certains employés affirment qu’il y a une forte concentration sur le volume et une exigence contradictoire de minutie.

« Nous n’avons pas assez de temps pour tout examiner parce que nous devons traiter tellement de points par jour », a déclaré un transformateur. « Le superviseur va me contacter et me dire ce qui se passe, et pourquoi n’ai-je pas abordé ces réclamations ? »

Environ 600 processeurs de réclamations ont démissionné ou pris leur retraite du VA en 2022, soit une augmentation de 42 % par rapport à environ 420 en 2020, selon les données. Le VA a déclaré que 500 processeurs étaient partis en 2021, et presque le même nombre avait déjà démissionné ou pris sa retraite cette année, fin août.

Hayes a déclaré que l’une des principales priorités du VA était de soutenir les transformateurs pendant une période d’augmentation des réclamations et que l’agence « continuerait à prendre des mesures pour mieux les soutenir ».

Ces mesures, a-t-il déclaré, comprennent la révision du système de normes, la reconnaissance des employés les plus performants, l’organisation d’assemblées publiques, la tentative de réduire l’épuisement professionnel des employés, l’embauche de plus de personnes et l’ajout de davantage de sessions de formation.

Près d’un million de nouvelles réclamations

Le VA a reçu plus de 978 000 réclamations en vertu de la loi PACT depuis la signature de la mesure – officiellement appelée Sergent First Class Heath Robinson honorant notre promesse de remédier à la loi globale sur les produits toxiques – le 10 août 2022. Elle a entraîné une augmentation de près de 37 demandes d’indemnisation. % par rapport à l’année précédente, a indiqué l’agence.

Le projet de loi a étendu l’éligibilité aux prestations VA à environ 6,2 millions d’anciens combattants qui ont été exposés à des brûlis, à l’agent Orange, aux radiations et à d’autres substances toxiques pendant leur service, selon l’agence.

Un responsable de l’équipement jette des articles d’uniforme inutilisables dans un brûloir en Irak en 2008. SrA Julianne Showalter / Fichier DOD

Les transformateurs ont été « particulièrement critiques » dans la mise en œuvre de la nouvelle loi, a déclaré Hayes. Ils ont traité plus de réclamations que jamais en 2021 et 2022 et sont en passe de battre un autre record en 2023, a-t-il déclaré.

Mais ces exploits se sont accompagnés de défis.

Les transformateurs sont tenus de faire 20 heures supplémentaires chaque mois en cas de forte demande, a déclaré Hayes. Bien qu’ils aient bénéficié d’un répit de près de deux mois à partir de juillet pour « aider à prévenir l’épuisement professionnel », Hayes a déclaré que l’exigence d’heures supplémentaires était revenue à la fin du mois d’août. L’exigence, qui dure depuis six ans, durera jusqu’à fin septembre, alors que le VA évalue les besoins pour octobre.

La confusion remplit une grande partie de ces heures.

Une formatrice a déclaré qu’elle n’avait pas reçu suffisamment de formation et que les séances auxquelles elle assistait n’étaient d’aucune utilité car elles étaient pour la plupart dispensées en ligne et enregistrées, ce qui ne permettait pas aux gens de poser des questions.

« C’était un peu comme courir après sa queue, essayer de suivre », a-t-elle déclaré. « Vous ne saviez pas si vous le traitiez correctement. Personne ne savait vraiment quoi faire.

Un autre processeur a déclaré que son équipe avait commencé à travailler sur les réclamations du PACT Act en janvier, et qu’elle avait donc été « bombardée » de plusieurs sessions de formation juste avant les vacances de 2022.

« Comment voulez-vous que les gens inhalent toutes ces informations ? » dit-elle.

Cet employé a déclaré que le travail était devenu écrasant pour les transformateurs nouveaux et chevronnés.

« Si vous êtes une nouvelle personne et que vous demandez de l’aide, c’est comme si vous vous arrachiez des dents maintenant », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une nouvelle recrue dans son équipe n’a récemment duré que quelques heures une fois le travail de traitement commencé.

« Il est allé déjeuner et il n’est jamais revenu », a-t-elle déclaré.

En plus de cela, plus de la moitié des personnes qui travaillent pour l’unité des avantages sociaux sont elles-mêmes des anciens combattants, a déclaré le VA, ce qui signifie que certains peuvent être confrontés à leurs propres problèmes médicaux et de santé mentale liés au service.

Mustapha Rahim, devenu gestionnaire des réclamations VA en 2015 après avoir servi pendant plus de 20 ans dans l’armée, a déclaré que le SSPT, l’anxiété et les maux de dos le gênaient dans son travail, tout comme sa colère de se sentir inefficace.

« Vous finissez par développer une attitude de « je m’en fiche » », a-t-il déclaré. « Lorsque vous cessez de vous soucier de cela, vous arrêtez de traiter les réclamations, vous manquez des choses. »

Rahim a déclaré qu’il avait été sanctionné pour ne pas avoir atteint son quota, puis mis en place un plan d’amélioration des performances.

Plus de 270 employés des bureaux régionaux, y compris des agents de traitement des réclamations et d’autres travailleurs, ont bénéficié de plans d’amélioration des performances depuis l’entrée en vigueur du système de quotas en 2017, a indiqué le VA. L’agence a déclaré que 136 processeurs de réclamations avaient été licenciés et 27 rétrogradés en raison de problèmes de performances au cours de cette période.

Rahim, 59 ans, a déclaré que son travail avait également eu des conséquences émotionnelles lorsqu’il a dû lire des détails troublants dans certaines des allégations découlant d’agressions sexuelles. À au moins trois reprises, il a déclaré qu’il « devait prier et se laver ».

Après qu’une crise de panique au travail l’ait envoyé à l’hôpital en 2019, le vétéran handicapé a démissionné.

« Aucun travail ne vaut la santé », a-t-il déclaré, ajoutant que sa démission avait soulagé sa douleur mentale et émotionnelle.

Maintenant, dit-il, « je cultive des melons au miel et de la menthe poivrée. »

Problèmes de longue date

Même avant la loi PACT, le programme d’indemnisation des personnes handicapées du VA avait « des défis de longue date pour gérer d’importantes charges de travail et prendre des décisions en temps opportun », une étude de 2021. rapport trouvé par le Government Accountability Office des États-Unis.

Le rapport a souligné l’importance de former correctement les processeurs de réclamations alors que le VA continue de mettre en œuvre de nouvelles initiatives, de modifier ses procédures et d’embaucher davantage de personnel.

Le GAO a commencé à mener son audit de performance en 2020 après l’entrée en vigueur de la Blue Water Navy Vietnam Veterans Act, étendant l’éligibilité à certains anciens combattants qui ont été exposés à des herbicides.

« Chaque fois que le Congrès modifie les contrats des anciens combattants, ils sont plus complexes à comprendre pour les gestionnaires des réclamations », a déclaré Gwinn.

La loi PACT était une entreprise encore plus vaste. Cette législation historique constitue l’expansion la plus significative des avantages et des services destinés aux anciens combattants exposés à des substances toxiques depuis plus de 30 ans, a déclaré la Maison Blanche.

Environ 47 % du nombre total de réclamations déposées en vertu de la loi PACT ont été approuvées jusqu’à présent, selon les dernières données publiques disponibles.

Sur les quelque 4 100 réclamations spécifiques aux radiations traitées, le VA a déclaré avoir rejeté plus de 3 500 et accordé environ 570 au cours de la première année de la loi PACT, a rapporté précédemment NBC News.

Lorsqu’on lui a demandé des données sur les réclamations liées aux brûlis et à l’agent Orange, le VA a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de chiffres précis en raison de problèmes d’étiquetage. De nombreuses allégations d’exposition toxique ne reçoivent que l’étiquette « PACT Act » – par opposition à une étiquette « foyers de brûlage » ou « Agent Orange » – ce qui « crée des défis lorsqu’on tente de rendre compte du type d’exposition revendiqué », a déclaré Hayes.

Entre-temps, il y a actuellement plus d’un million de demandes d’indemnisation d’invalidité et de pension en attente et un arriéré d’environ 297 000 qui sont restés sans solution pendant plus de 125 jours. les dernières données disponibles montrent.

En février, le VA a découvert qu’environ 32 000 anciens combattants ayant soumis des demandes d’indemnisation d’invalidité en ligne depuis 2018 avaient vu leur demande retardée en raison de problèmes techniques, a indiqué l’agence.

Hayes a déclaré que la flambée des réclamations s’atténuerait avec le temps. Mais la charge de travail ne devrait pas diminuer de si tôt.

Le VA s’attend à ce que le nombre de demandes d’indemnisation pour invalidité augmente puisque plus d’un million de militaires sont censés quitter l’armée d’ici 2024, selon le rapport du GAO.

« Nous nous sentons comme des machines », a déclaré l’un des transformateurs, qui est également un vétéran.

Mais après avoir connu des périodes de chômage et de sans-abrisme, elle a déclaré qu’elle était déterminée à tout faire pour conserver son emploi et le salaire régulier qui l’accompagne.

«Quand vous traversez tant d’épreuves et que vous êtes enfin stable, vous vous cassez le cou pour vous accrocher à cela», a-t-elle déclaré.