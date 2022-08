Des milliers de travailleurs étrangers pour combler les pénuries de personnel de santé et de soins sociaux dans le cadre du plan gouvernemental

Le gouvernement travaille sur des plans pour recruter des milliers de travailleurs étrangers de pays tels que l’Inde et les Philippines pour combler les lacunes en matière de personnel dans le secteur de la santé et des services sociaux, selon des rapports.

Les recrues à l’étranger devraient être recrutées à «l’échelle de masse» alors que les services de santé ont du mal à pourvoir les postes vacants.

Des infirmières et d’autres membres du personnel de santé sont nécessaires avant l’hiver, lorsque les services seront soumis à une pression encore plus grande. Steve Barclay, le secrétaire à la santé, a chargé un groupe de travail international d’aider à atteindre cet objectif, selon Les temps.

Les documents relatifs à la nouvelle campagne de recrutement de travailleurs étrangers, vus par le journal, ont déclaré que les ministres avaient décidé que le “recrutement international” était une solution au manque de personnel.

Une source a dit Les temps que le visa de santé et de soins pourrait être utilisé pour faire venir du personnel pour pourvoir certains des 160 000 postes vacants.

“S’assurer que le NHS et les soins disposent de suffisamment de personnel pour faire face à un hiver difficile est une priorité absolue et trouver des moyens de stimuler le recrutement international, y compris par le biais du visa de santé et de soins, en est un élément clé”, ont-ils déclaré.

“Nous sommes ouverts à toutes les idées d’aide, y compris un centre d’assistance en ligne, mais nous devons nous assurer qu’elles fonctionneront, et nous devons le faire maintenant afin de pouvoir augmenter la capacité avant l’hiver.”

Les règles d’immigration post-Brexit demandées et mises en œuvre par le gouvernement britannique ont rendu plus compliqué et coûteux le déplacement des travailleurs de la santé européens vers le Royaume-Uni.

Le problème est aggravé par une baisse des acceptations des diplômes d’infirmiers cette année, qui, selon les syndicats, aggravera la crise des effectifs dans les services de santé et sociaux.

Le chef du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a déclaré que les chiffres publiés par Ucas jeudi montrant que 1 560 étudiants de moins étaient admis aux cours qu’en 2021 pointaient “dans la mauvaise direction”.

Il y a 21 130 candidats acceptés aux cours d’infirmières cette année, contre 22 690 l’année dernière, a indiqué la MRC.

Un rapport accablant du mois dernier a révélé que le sous-effectif persistant du NHS crée un risque sérieux pour la sécurité des patients.

Le comité multipartite de la santé et des services sociaux a déclaré que les services de santé et de services sociaux en Angleterre sont confrontés à “la plus grande crise de main-d’œuvre de leur histoire” et que le gouvernement n’a aucune stratégie crédible pour améliorer la situation.

Les projections suggèrent que 475 000 emplois supplémentaires seront nécessaires dans le domaine de la santé et 490 000 emplois supplémentaires dans les services sociaux d’ici le début de la prochaine décennie.

Plus tôt jeudi, le secrétaire à l’éducation, James Cleverly, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «Le NHS s’est toujours appuyé de manière significative sur des professionnels de la santé étrangers, et je doute que cela change à tout moment de ma vie.

“Nous recrutons plus de médecins et plus d’infirmières, nous formons plus de talents médicaux locaux.”