Des milliers de travailleurs du secteur public en Irlande du Nord organisent une grève de masse

Plus de 100 000 travailleurs du secteur public participent à ce qui devrait être la plus grande grève en Irlande du Nord depuis 50 ans.

Il interrompt les services de bus et de train, tandis que les écoles sont fermées et que les services de santé sont perturbés.

Des rassemblements ont lieu dans des villes comme Belfast, Londonderry, Omagh et Enniskillen.

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi avant midi sur Guildhall Square à Derry et seront entendues par le vétéran militant des droits civiques Eamonn McCann.

Jeudi, Rita Devlin, du Royal College of Nursing (RCN), a déclaré que cette action “n’était pas nécessaire” et a critiqué le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, pour ne pas avoir mis en œuvre d’augmentations de salaire.

M. Heaton-Harris a déclaré que le secteur public était décentralisé et qu’il était “profondément déçu” que l’offre de financement n’ait pas été acceptée par les partis de Stormont.

Mme Devlin, dont le syndicat a entamé une demi-journée de grève, a déclaré que les agents de santé ne voulaient pas voir les rendez-vous et les procédures perturbés, mais a ajouté qu’ils étaient “annulés chaque jour en raison du manque de personnel”.

Damien Doherty, chauffeur de bus du syndicat Unite à Londonderry, a déclaré que les partis de Heaton-Harris et de Stormont devraient “s’engager à investir à long terme pour tous nos services publics”.

“Nous espérons attirer un grand nombre de personnes dans tous les secteurs pour envoyer un message à Chris Heaton-Harris et à d’autres politiciens pour leur dire : ‘écoutez, retirez votre doigt, nous en avons assez’.”

Il a été conseillé aux gens de n’effectuer que les déplacements essentiels, car la combinaison des conditions de verglas et du manque de gravillonnage des routes rend la conduite dangereuse.

Ceci, combiné à la crise du coût de la vie et à la crise politique actuelle qui a vu l’Irlande du Nord se retrouver sans gouvernement décentralisé pendant près de deux ans, a conduit à une série de grèves dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des transports et d’autres secteurs publics ces derniers mois. .

Justin McCamphill, du syndicat enseignant NASUWT, a déclaré à l’émission Good Morning Ulster de BBC News NI que le personnel avait vu leur salaire « s’éroder » et a averti qu’une crise de recrutement se profilait à l’horizon dans l’éducation.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il y aurait « un service de santé considérablement réduit » et il est conseillé aux gens de faire attention « pour réduire leurs chances d’avoir besoin d’un traitement par les services de santé ».

La grève va aggraver les pressions quotidiennes auxquelles sont confrontés les services de santé d’Irlande du Nord, qui sont déjà aux prises avec des problèmes budgétaires, de graves pénuries de personnel et les pires listes d’attente du Royaume-Uni.

Le nombre de services interrompus est presque impensable : presque tous les rendez-vous sont annulés, y compris les services de chimiothérapie et de dépistage du cancer du sein.

Mais le personnel agite depuis plus d’une décennie des signaux d’alarme concernant les salaires.

Ils disent qu’il y a un manque de leadership, un manque de responsabilité et que les services sont inférieurs aux normes acceptables.

Les salaires du secteur public en Irlande du Nord ont fortement chuté en termes réels au cours des deux dernières années en raison d’une inflation élevée, d’un déficit dans le budget de Stormont et du manque de ministres locaux pour allouer les ressources existantes.

Cependant, cet argent dépend du retour de Stormont et le Parti unioniste démocrate (DUP) n’a pas encore accepté de mettre fin à son boycott du gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord en raison de sa protestation contre les règles commerciales post-Brexit.

Membres INTO et NASUWT du Holy Trinity PS à Enniskillen

S’exprimant jeudi, la vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill, a déclaré que le gouvernement britannique devait arrêter de “pendre la carotte” et mettre de l’argent à disposition pour résoudre les différends.

“Les travailleurs de la rue savent qu’ils peuvent mettre 584 millions de livres sterling dans leurs poches et, à ce stade, le gouvernement britannique choisit de l’utiliser comme rançon contre le DUP”, a-t-elle déclaré.

“Les travailleurs ne sont pas des pions et ils ne devraient pas être utilisés comme des pions. Payez l’argent et séparez cela de la politique et séparez cela du boycott du DUP.”.