Des milliers de travailleurs de Gaza, qui étaient employés en Israël au début de la guerre, ont disparu depuis lors au milieu d’une campagne d’arrestations massives.

Les groupes de défense des droits humains et les syndicats estiment que certains travailleurs ont été illégalement détenus dans des installations militaires en Cisjordanie occupée, suite à la révocation de leurs permis de travail en Israël. Les autorités israéliennes ont jusqu’à présent refusé de divulguer les noms des personnes qu’elles détiennent.

Lorsque le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent contre le sud d’Israël le 7 octobre, environ 18 500 habitants de Gaza détenaient des permis pour travailler en dehors de la bande assiégée. Le nombre exact de travailleurs présents en Israël au début des hostilités reste inconnu, mais des milliers d’entre eux auraient été rassemblés par l’armée israélienne et transférés vers des lieux tenus secret.

Walid*, un travailleur palestinien né à Gaza, vivait en Cisjordanie occupée depuis plus de 25 ans lorsqu’Israël a lancé ses bombardements incessants sur Gaza, qui ont jusqu’à présent tué plus de 7 000 personnes et ont duré trois semaines. Le 8 octobre, il a été arrêté alors qu’il se rendait au travail et détenu dans un établissement de la région d’Almon, également connu sous le nom d’Anatot, construit sur les ruines de la ville palestinienne d’Anata qu’Israël a confisquée à Jérusalem-Est occupée.

Selon les organisations de défense des droits humains, cet établissement fait partie de ceux reconvertis par le gouvernement israélien pour détenir arbitrairement des centaines de travailleurs, en violation du droit international.

Walid, dont le vrai nom et les coordonnées ne sont pas divulgués pour éviter des représailles, a décrit avoir été détenu dans une « cage » sans toit, au soleil et sans nourriture, sans eau et sans accès aux toilettes pendant trois jours, selon un témoignage écrit donné à l’organisation de défense des droits humains basée en Israël HaMoked et vu par Al Jazeera.

Il a ensuite été transféré dans une zone d’environ 300 mètres carrés où des centaines d’ouvriers partageaient une cabine de toilettes chimiques. Lorsqu’il a demandé à contacter la Croix-Rouge, il a été injurié et battu par des soldats.

Walid a été libéré après que des officiers israéliens eurent vérifié que, bien qu’il soit né à Gaza, il résidait en Cisjordanie. Son témoignage est l’un des rares témoignages provenant jusqu’à présent des centres de détention où les travailleurs de Gaza sont détenus au secret et sans représentation légale depuis le 7 octobre.

On ne sait pas exactement « où, combien, sous quel statut juridique »

« Nous avons reçu des centaines et des centaines d’appels téléphoniques de membres de familles de personnes qui travaillaient en Israël avant l’attentat. [October 7] attaques », a déclaré à Al Jazeera Jessica Montell, directrice exécutive de HaMoked.

Jusqu’à présent, dit Montell, plus de 400 familles et amis de personnes disparues ont pris contact avec l’organisation, essayant de retrouver leurs proches alors qu’ils luttent simultanément pour survivre aux bombardements et au siège « total » d’Israël. Ces appels ont diminué la semaine dernière alors que les habitants de Gaza sont de plus en plus coupés des communications.

Dans le cadre de son travail, HaMoked soumet régulièrement les noms des détenus aux autorités israéliennes pour savoir où ils pourraient être détenus.

« L’armée israélienne est censée nous informer dans les 24 heures des personnes qu’elle détient et du lieu où elle est détenue », a déclaré Montell. « Mais pour tous ces Gazaouis, ils nous ont dit [they]je n’ai pas raison [authority to] adresse.”

« Il est impossible que l’on ne sache pas clairement où ils sont détenus, combien d’entre eux sont détenus, dans quelles conditions, sous quel statut juridique », a-t-elle ajouté.





Un groupe de six organisations locales, dont HaMoked, ont demandé à la Haute Cour israélienne de divulguer les noms et l’emplacement des détenus et de garantir des conditions de détention humaines.

Selon les pétitionnaires, certains Palestiniens ont été arrêtés dans la région d’Almon – où Walid a été détenu – ainsi qu’à Ofer, près de Ramallah, et à Sde Teyman, près de Beer al-Sabe (Be’er Sheva), dans le le sud du désert du Naqab ou du Néguev.

Une fois les hostilités commencées et le passage de Beit Hanoun (connu sous le nom d’Erez pour les Israéliens) vers le nord de Gaza fermé, les travailleurs ont tenté de se frayer un chemin vers la Cisjordanie pour trouver refuge parmi les résidents palestiniens.

Mais le 10 octobre, le Coordinateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a révoqué tous les permis de travail qu’il avait précédemment délivrés aux résidents de Gaza, transformant instantanément les titulaires de permis en « étrangers illégaux ».

Al Jazeera a contacté l’armée israélienne, ainsi que le COGAT, l’organisme qui contrôle le système de permis dans les territoires occupés. Tous deux ont refusé de commenter ou de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs dont les permis ont été révoqués, ainsi que sur combien ont été emprisonnés et pour quels motifs.

‘Sans précédent’

Miriam Marmur, directrice du plaidoyer de Gisha, une organisation israélienne de défense des droits humains qui appelle à la liberté de mouvement des Palestiniens, a déclaré que la situation était « sans précédent ».

« Bien sûr, à tout moment, des milliers de Palestiniens sont détenus administrativement par Israël », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Mais ce sont les premiers Palestiniens à être détenus en masse. La nature de leur détention, la révocation des permis de séjour et le fait qu’Israël refuse jusqu’à présent de divulguer la moindre information sur l’endroit où ils se trouvent… ce n’est pas quelque chose que j’ai vu auparavant », a-t-elle déclaré.

Marmur a ajouté que les arrestations étaient « illégales et semblent être des actes de vengeance qui constituent une violation du droit international ».

Le Hamas a pris au moins 224 personnes en otages alors qu’il menait son attaque contre le sud d’Israël le 7 octobre, selon des responsables israéliens. Quatre ont depuis été libérés.

Selon le témoignage de Walid, l’un des officiers d’un camp de détention a déclaré aux détenus qu’il n’y aurait aucune chance qu’ils soient libérés tant qu’il y aurait des otages israéliens à Gaza.

“Ce n’est pas une déclaration officielle, mais cela indique certainement que, au moins chez certaines des personnes impliquées dans ce projet, il existe une sorte de désir d’utiliser ces travailleurs comme monnaie d’échange”, a déclaré Marmur.

Selon le système de permis israélien, très peu de Palestiniens de la bande de Gaza peuvent quitter le territoire, car tous les postes frontaliers sont sous contrôle israélien ou égyptien depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Les permis peuvent être délivrés pour des raisons de travail, de santé ou humanitaires après un examen minutieux par les autorités israéliennes. La plupart des travailleurs de Gaza – où le taux de chômage global est de 45 pour cent et celui des jeunes a grimpé à 70 pour cent – ​​acceptent des emplois manuels en Israël, où les salaires sont plusieurs fois plus élevés.

Les groupes de défense des droits humains sont préoccupés par de nouvelles arrestations alors que les raids se poursuivent en Cisjordanie, y compris dans les zones théoriquement sous le contrôle total de l’Autorité palestinienne.

« Nous n’avons jamais eu une telle situation, où les gens sont piégés et ne peuvent pas rentrer chez eux, et sont mis dans une sorte de camp », a déclaré Hassan Jabareen, directeur d’Adalah, le centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël. « Ce n’étaient que des ouvriers. La seule comparaison est peut-être avec [undocumented] réfugiés.”

Arrestations massives

Le ministre du Travail de l’Autorité palestinienne a estimé qu’environ 4 500 travailleurs sont portés disparus et auraient été détenus par les forces israéliennes. Le média israélien N12 a rapporté que 4 000 Palestiniens de Gaza étaient interrogés dans des centres de détention israéliens sur leur éventuelle implication dans l’attaque.

Aux côtés des travailleurs de Gaza, les forces israéliennes ont arrêté plus de 1 450 résidents palestiniens de Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon les estimations de la Société des prisonniers palestiniens.

Ces arrestations ont eu lieu dans le contexte de lois et d’amendements qui, selon les organisations de défense des droits humains, constituent des mesures punitives.

Le 18 octobre, le parlement israélien, connu sous le nom de Knesset, a approuvé un plan temporaire qui prive les prisonniers palestiniens du droit à au moins 4,5 mètres carrés d’espace, permettant aux cellules qui accueillaient auparavant cinq personnes d’en accueillir plus de deux fois plus.

Selon Médecins pour les droits de l’homme en Israël (PHRI), les autorités ont également coupé l’accès à l’électricité et à l’eau, limité le nombre de repas par jour, restreint les prisonniers à leurs cellules et empêché l’accès aux cliniques médicales et les visites des représentants légaux et d’autres responsables. Au moins deux prisonniers sont morts en détention depuis le début de la dernière série d’hostilités.

« Nous appelons les autorités israéliennes à respecter le droit international et à autoriser la nourriture, l’eau et les visites », a déclaré à Al Jazeera Naji Abbas, responsable du dossier au PHRI. « Et arrêter de se venger des prisonniers palestiniens. »