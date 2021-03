Cependant, la directrice nationale d’Amazon en Italie, Mariangela Marseglia, a déclaré dans une lettre ouverte partagée par les médias que l’entreprise donnait la priorité à ses travailleurs. « Chez Amazon, nous respectons le droit de chaque individu d’exprimer sa position, » elle a écrit. «… Le fait est que nous accordons la priorité à nos employés et à ceux des fournisseurs tiers en leur offrant un environnement de travail sûr, moderne et inclusif, avec des salaires compétitifs parmi les plus élevés du secteur, des avantages sociaux et d’excellentes opportunités de croissance professionnelle.»

